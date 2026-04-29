Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав, - Ар’єв про нові "плівки Міндіча"

Те, що від енергетики в "плівках Міндіча" перейшли до оборонної сфери, є вжажливим.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

"Якщо поруч із будинками Міндіча та Чернишова є "Вова" та "Андрій", то в принципі коло підозрюваних звужується до неможливого. Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав. Цей аргумент просто вибивається", - зазначив парламентар.

На думку Ар'єва, НАБУ не може займатися розслідуваннями щодо президента, проте має можливість робити це щодо колишнього голови ОП.

"Якщо підтвердиться, що Вова - це та особа, яку неможливо притягнути наразі до кримінальної відповідальності, то це означатиме тільки те, що в майбутньому вірогідність цього залишається", - додав нардеп.

"Інша справа, що вочевидь реалізація повного обсягу з підозрами і затриманнями по корупції в оборонці лише попереду. Сподіваюсь, що НАБУ це робитиме без огляду на особистості та політичні обставини. Але якщо ми робитимемо вигляд, що не помічаємо корупцію в оборонці, про яку відомо нашим партнерам, то це означатиме для наших партнерів, що ми є ненадійними.

Це в підсумку може серйозно вплинути, зокрема, на підтримку України у питаннях оборони. Тому з цим зволікати не можна і рано чи пізно нам потрібно буде показати, що ми не мафія, яка покриває своїх, а демократичне суспільство, яке претендує на те, щоб стати європейською частиною", - підсумував Ар'єв.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

