Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав, - Ар’єв про нові "плівки Міндіча"

Ар’єв прокоментував нові плівки Міндіча: що відомо?

Те, що від енергетики в "плівках Міндіча" перейшли до оборонної сфери, є вжажливим.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

Подробиці

"Якщо поруч із будинками Міндіча та Чернишова є "Вова" та "Андрій", то в принципі коло підозрюваних звужується до неможливого. Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав. Цей аргумент просто вибивається", - зазначив парламентар.

На думку Ар'єва, НАБУ не може займатися розслідуваннями щодо президента, проте має можливість робити це щодо колишнього голови ОП.

"Якщо підтвердиться, що Вова - це та особа, яку неможливо притягнути наразі до кримінальної відповідальності, то це означатиме тільки те, що в майбутньому вірогідність цього залишається", - додав нардеп.

Дивіться також: Від справ Майдану до "схематозу" в "Енергоатомі": як експрокурор Басов (Тенор) роками зливав розслідування та став фігурантом плівок Міндіча. ВIДЕО

Те, що від енергетики в "плівках Міндіча" перейшли до оборонної сфери, є вжажливим, зауважив він.

"Інша справа, що вочевидь реалізація повного обсягу з підозрами і затриманнями по корупції в оборонці лише попереду. Сподіваюсь, що НАБУ це робитиме без огляду на особистості та політичні обставини. Але якщо ми робитимемо вигляд, що не помічаємо корупцію в оборонці, про яку відомо нашим партнерам, то це означатиме для наших партнерів, що ми є ненадійними.

Це в підсумку може серйозно вплинути, зокрема, на підтримку України у питаннях оборони. Тому з цим зволікати не можна і рано чи пізно нам потрібно буде показати, що ми не мафія, яка покриває своїх, а демократичне суспільство, яке претендує на те, щоб стати європейською частиною", - підсумував Ар'єв.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Читайте: Рада відмовилася викликати Умєрова після публікації нових "плівок Міндіча": "за" лише 87 нардепів

Ар'єв Володимир (347) Міндіч Тімур (274)
а, коли можна було казати, що не знав?

29.04.2026 13:23 Відповісти
за вибір цього "короля" з його кагалом ми заплатили найдорожчим що є у світі - сотнями тисяч життів наших синів та дочок

29.04.2026 13:32 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
29.04.2026 13:21 Відповісти
Його ж "потрібні" люди - свита робить короля
29.04.2026 13:22 Відповісти
Який махровий антисемітизм
29.04.2026 13:24 Відповісти
гомофобія та волюнтаризм і девальвація!
29.04.2026 13:36 Відповісти
Антизеленізм.
29.04.2026 13:49 Відповісти
І що далі? Всі державні структури під ковпаком зелених виродків.
29.04.2026 13:24 Відповісти
29.04.2026 13:25 Відповісти
29.04.2026 13:28 Відповісти
із такою фотокарточкою не потрібні й "ідіотські дерев'яні циркулі"....
29.04.2026 13:40 Відповісти
Это истинное рыло лицо парашного агента и врага Украины Янелоха Оманского.
29.04.2026 21:56 Відповісти
Начальнік, да не тиріл я з Міндічєм, не тиріл!
29.04.2026 13:25 Відповісти
Ну знав. І що далі? Он вам нічєво нє абєсчял!
29.04.2026 13:25 Відповісти
поруч із будинками міндича і чернишова будуються також вова та андрій ?
#а прічьом здєсь ЗЄлєнський ?
це просто єврейський квартал "Династія" Нового Ієрусалима

.
29.04.2026 13:26 Відповісти
Если это не тянет на 8 лет, то на 5 точно.
29.04.2026 13:29 Відповісти
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій Мишкевич ?

Евреи за Иисуса Христа !
есть такая партия !

.
29.04.2026 16:25 Відповісти
Він давно має сидіти зі своєю бандою.
29.04.2026 13:27 Відповісти
Можна подумати, що не знав. Зараз це його основна фішка включати дурня-нічого не бачив, не чув, не знав...
29.04.2026 13:27 Відповісти
Не прокатить включати дурня. Усі ж знають про надзвичайно високий, навіть аномально високий рівень розумового розвитку найінтелектуальнішого (патентую назву) лідора всесвіту. Так як же він одночасно може бути дурнем? Щось тут не сходиться.
29.04.2026 16:40 Відповісти
29.04.2026 13:41 Відповісти
Розумова здатність тупого нарка
29.04.2026 14:00 Відповісти
За що?!
29.04.2026 16:41 Відповісти
Не время пока. Вот закончим войну, победим раху и тогда уж....
29.04.2026 13:49 Відповісти
А впевнений, що в їх планах є наша перемога?
29.04.2026 13:54 Відповісти
До самых выдающихся умов Украины дошла полная картина событий и действий фигурантов,а самые скромные мыслители из самых низов общества про все и всех знали уже в 22 ом году,после "жрите шашлыки войны не будет" и "финансирование армии это популизм".
29.04.2026 13:49 Відповісти
З самого початку було зрозуміло.
Питання лише в тому,що йому перепало за "кришу".
29.04.2026 14:13 Відповісти
Ніхто і не казав...
29.04.2026 14:22 Відповісти
Це з самого початку відомо було. Бо воно дурне, тупе, нічого не знало, не зна і ніколи знати не буде.
29.04.2026 14:23 Відповісти
Та їм всерівно, якби хоч трохи боялись чогось то б так нагло не крали. Знищать країну а потім продадуть ресурси, тому хто більше заплатить, якщо орки більше дадуть то їм здадуть.
29.04.2026 14:29 Відповісти
це обдовбане зеленське чмо , з легкістю вбиває ,грабує українців ,і ніяка пад* о ,яка пхало цю потвору в крісло президента, не скаже шо воно су* о , і не дасть йому по макитрі ?!!! ...Біз* ець повний ,багатства України ,не дає спокою єврейським бандитам , маскуються під українців ,і знищюють все до чого торкаються ...
29.04.2026 14:31 Відповісти
Такі да, Вова в курсе! Вова - на цугундер...
29.04.2026 14:39 Відповісти
То ти виходить - ворог, Вова?
29.04.2026 14:41 Відповісти
Походу вованчик все, готовьте новую марионетку олигархов для плебса
29.04.2026 14:51 Відповісти
Убогии не будет ваш порох больше президентом а Бутусов фельдмаршалом не старайтесь. Рядом дом,кум жены,еврей,должен был знать. Даже Ткач с выводами не спешит. Смешные.
29.04.2026 15:00 Відповісти
проснувся, єдиний зебобік на весь форум кинувся гавкотом захищати свого хазяїна
29.04.2026 18:03 Відповісти
Слід просто пам'ятати одну істину: міндічгейт - це лише "first-gate" для персонажу "Вова"... і будуть інші...
29.04.2026 15:09 Відповісти
Усе воно знає і геноцидом керує с по знищенню Українців Українців
29.04.2026 16:22 Відповісти
 
 