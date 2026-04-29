Крупные Telegram-каналы игнорируют новые "пленки Миндича" и атакуют НАБУ, - Железняк

Очередная атака на НАБУ со стороны анонимных Telegram-каналов

Ряд анонимных Telegram-каналов проигнорировал новость о публикации новых "плёнок Миндича", вместо этого опубликовав сообщения, в которых Бюро обвиняют в "тоталитарных практиках".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Специально зашел проверить, что же пишут анонимные Telegram-каналы под кураторством СБУ… Вообще ни одного сообщения) Только очередной набросок на НАБУ", — отметил парламентарий.

Читайте также: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Читайте: Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал, - Арьев о новых "пленках Миндича"

НАБУ (4805) Telegram (171) Железняк Ярослав (585) Миндич Тимур (244)
Топ комментарии
+13
у цих каналів 4 ворога: Порошенко, Железняк, Шабунін і НАБУ
29.04.2026 15:16 Ответить
+12
Хто б сумнівався.У влади і телеграма є спільне-обидва проєкти рашки по знищенню України.
29.04.2026 15:17 Ответить
+11
Інсайдір, рєальна война це помойки-жополізки зеленьського і там ненавидять Порошенка. Які плівки?
29.04.2026 15:18 Ответить
Ректора КНУ Бугрова звільнено з посади за наказом МОН

Вчора апеляційний суд визнав його корупціонером. Через це він не зможе прийняти участь у нових виборах ректора.
29.04.2026 15:13 Ответить
і тут мона почитати https://life.pravda.com.ua/society/bugrova-zvilnili-z-posadi-rektora-knu-314685/. перед черговими виборами всіх діючих ректорів звільняють - така процедура
29.04.2026 15:21 Ответить
5 ворогів. 5й їх ворог це Україна.
29.04.2026 15:22 Ответить
для цих телеграм-помийок

"Україна понад усе"...
має бути спаплюжена

.
29.04.2026 15:38 Ответить
зображення НАБУ в кольорах рашиської ганчірки є дискредитацією державних органів !

якщо ці канали анонімно-провладні, то невже саме НАБУ не може вчинити позов і вимагати припинення їх діяльності ?

а загалом, це - повна срака для України!
так і будемо борсатись в ЗЄльоной гівняній ополонці...

.
.
29.04.2026 15:29 Ответить
Так ці телеграм-канали, виходить, що працюють на користь ******-прутіна проти України!!! Допомагають окупантам з московії!?!?!?
29.04.2026 15:58 Ответить
Хто з цих осіб не засраний по вуха не смішіть
29.04.2026 16:08 Ответить
по вуха тільки Шабуня, решта на фоні зеленої глистодрісні - практично святі люди.
29.04.2026 16:22 Ответить
Залужний, Гончаренко, Федина, Тетяна Чорновол, Касьянов - коротше всі хто пише про міндічів і їх гешефт а також при їх карликового хуцпатого шефа.
29.04.2026 16:21 Ответить
инсайдер и око это помойки с надутым количеством подписчиков. Делите как минимум на 10 и получите украинскую аудиторию. Остальное боты и кацапня.
29.04.2026 19:00 Ответить
Від ціх телеграм-каналів завжи смердит парашними лаптями в zеленому говні.
29.04.2026 15:21 Ответить
По марафону кстаті теж врядлі покажуть про плівки. Ото тіки Цензор і УП оплот свободи слова. Так шо бабусі і чувихі бальзмківського возраса не дізнаються про новий поворот у цій справі. Хіба шо спустять з ОПи якийсь темник як і шо треба казать
29.04.2026 15:22 Ответить
Бальзаківський вік - це умовна назва вікового періоду жінок від 30 до 40 років.
Термін виник у XIX столітті після виходу роману Оноре де Бальзака «Тридцятирічна жінка» (1831) і описує жінок, які відрізняються незалежністю, сміливістю суджень та повною свободою у прояві своїх почуттів.
29.04.2026 15:31 Ответить
ото й усе !

мудрий український наріт за тєлєграм !

.
29.04.2026 15:22 Ответить
29.04.2026 15:22 Ответить
невірно !
помістіть вови в оточенні міндича, чернишова та дь'Єрмака і тоді дійсно побачите ... ефект вау грьобана Вова !

.
29.04.2026 15:32 Ответить
Умєрова ловлять?
29.04.2026 15:26 Ответить
Мерзений персонаж - Гудименко
29.04.2026 15:31 Ответить
Ну навіть не знаю...
НАБУ, САП, ВАКС вже 10 років "розслідують" махінації у справі одеського "Краяну".
Це теж буде вважатися "черговим накидом на НАБУ"?
Чи все ж таки "Пробзділось шось у Дацькому князівстві..." (с)
29.04.2026 15:29 Ответить
Звернись в СБУ, може вони швидше розслідують
29.04.2026 15:33 Ответить
Не в моїй компетенції. Як ви собі уявляєте таке звернення, - у вигляді листа "в нікуди"?
Кабінетне СБУ нічим не краще за згадані вище контори, і персонажі на кшталт генерала Вітюка - яскраве тому підтвердження.
Доречі, чули про нещодавню операцію СБУ проти злочинців з ТЦК? Як гадаєте, чому вони так оперативно кинулися захищати якогось пересічного митного брокера від людоловів-вимагачів? І кому належали ті $30k (або 50)?
На цю тему одеські жартівники навіть сліпили ось таке фейкове повідомлення:
29.04.2026 15:43 Ответить
після "вови" всякі краяни-хєрани будуть вважатись наклепом на НАБУ

бо вова то супер-нова !

у його корупційному "сяйві" всяка школота ******

.
29.04.2026 15:35 Ответить
У нас таке законодавство що "чесний" суддя може вертіти ним як хоче і причому та ж дійова особа може бути винна а може те саме звинувачення стати наклепом та і отримати компенсацію від держави. Навіть якщо буде багато відеозаписів а не тільки плівки, суддя може не признати їх аутентичність та і все.
29.04.2026 15:38 Ответить
Закон "Про АНТИСЕМІТИЗМ" прийняли вчасно
29.04.2026 15:40 Ответить
Судово-юридична газета ім.Портнова.
29.04.2026 15:45 Ответить
Давно відписався від цих помийок
29.04.2026 16:00 Ответить
Тому що "великі" телеграм канали це тупо розкручені за державний кошт пропаганда зеслуги які більше ніж на 70 відсотків складаються з вьетнамських чи рашистських ботів, Дурову нічого не заважає натиснути кнопку і їх видалити
29.04.2026 16:04 Ответить
І не тільки великі. Всяка екс-порохобоська перефарбована срань типу Шрайка роблять вигляд що всі ці зашквари і всі хто про них пише це звичайне зрадойобство.
Кільксть перекуплених мудаків серед українських журнашльондр і "активістів" зашкалює.
29.04.2026 16:07 Ответить
Агент мельник з шабуніним і ************** під діваном лежали і записували 21 сторіччя ш і що хочеш видасть як і хочеш плівеи вилізуть на будь кого
29.04.2026 16:13 Ответить
Та вони краще Бутусову кістки перестають, чим міндічгейт обговорюють

29.04.2026 16:13 Ответить
Так Железняк пару дней назад сам писал что это фейк когда про Берлинскую было. Переобулся?
29.04.2026 16:15 Ответить
ну тіпа Маша то не Маша, а от Вова і Гандруша - то вава і гандруша )))
29.04.2026 16:24 Ответить
Маша там тоже есть. Это те же самые пленки, только пару дней назад Железняк был против их.
29.04.2026 16:26 Ответить
він не казав що він "против них", він казав дослівно що Маша це не про Берлінську.
29.04.2026 16:30 Ответить
Я думаю что Берлинская. Достаточно вспомнить как её с какого-то сватали на министра обороны. Значит у неё прямые связи с властью.
29.04.2026 16:39 Ответить
Вони мають вибір, або говорити що кажуть, або закриють
29.04.2026 16:33 Ответить
То Єрмак рулить!
29.04.2026 16:40 Ответить
..навіть не знав про існування цих зепомийок..
інфогігієна - понад усе, навіть якщо часто "дуже інтєрЄсна".. - відписуюсь від каналів при найменшому натяку на брехню, продажність чи заангажованість..
29.04.2026 16:50 Ответить
 
 