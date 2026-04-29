Это история о том, как свои начали "сливать" своих, - Николов о новых "пленках Миндича"

Публикация новых "записей Миндича" связана с возможным желанием фигурантов дела заключить соглашение с НАБУ и САП, "сдав" своих.

Об этом заявил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"По моим данным, разговоры Миндича с Шефиром и Умеровым просочились от фигурантов уголовного дела, которые сидят на нарах и которым следователи официально раскрыли материалы дела.

Они не утешаются всякими герцлиями и адвокатскими терками. Им обидно, что одним - нары, а другим - Канары. Ведь делали же одно дело вместе, а как баланду хлебать - так порознь. На Че Гевару деньги нашли для выкупа, а на остальных что? Забвение и презрение?" - отметил он.

По мнению Николова, фигуранты понимают, что возможности "замять дело НАБУ" нет.

"Поэтому пытаются дискредитировать, развалить, тянуть в судах. И тут новость для них. Есть возможность просто дать показания/доказательства на подельников. И тогда вам будет поблажка. НАБУ и САП заключают соглашения. Сдавайте", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупные Telegram-каналы игнорируют новые "пленки Миндича" и атакуют НАБУ, - Железняк

Утечка материалов и внутренний конфликт

Журналист отметил, что расшифровки прослушиваний были переданы фигурантам в рамках следственных процедур, однако именно это и вызвало дальнейшую утечку информации.

"Они получили эти расшифровки еще раньше, чем мы все их увидели", = объясняет Николов.

Люди, оказавшиеся под следствием и не получившие поддержки от своих партнеров, могли быть заинтересованы в распространении компромата за пределы следствия, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки: Бронежилеты - это большие деньги, это тебе один звонок, - СМИ

Деньги, залоги и фактор жадности

Он также обратил внимание на финансовые разговоры между ключевыми фигурами - в частности, о сборе средств на залог для одного из участников.

"Речь идет о десятках миллионов, но они ведут себя так, будто это последние деньги", - отмечает журналист.

Речь идет о суммах, которые, казалось бы, не являются критическими для лиц такого уровня влияния. В то же время сам характер этих разговоров, по оценке Николова, демонстрирует нежелание тратить собственные ресурсы даже в критических ситуациях.

По его мнению, это свидетельствует либо об ограниченных реальных финансовых возможностях, либо о доминировании жадности как ключевого мотива.

"Это выглядит как банальная жадность - никто не хочет платить за другого", - добавляет он.

Читайте также: Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом Хирург, - детектив НАБУ Абакумов

Как работал механизм утечки

Особое внимание журналист уделяет механизму утечки информации. Он объясняет, что согласно процедуре, следствие обязано открывать материалы дела подозреваемым. Именно после этого документы могли оказаться за пределами следствия.

"Сначала это не была утечка в публичную плоскость – это была попытка договориться между собой", – объясняет Николов.

По его словам, первоначальная цель утечки могла заключаться в попытке повлиять на других участников дела и заставить их искать способы "решения" ситуации. Однако, когда это не сработало, материалы попали к журналистам.

Николов также отмечает, что расчеты на политическое вмешательство или возможность "решить вопрос" через влиятельных лиц не оправдались.

"Никто не может просто взять и "уладить" такие дела", – подчеркивает он.

Оборонные проекты и концентрация средств

Еще один важный блок анализа касается оборонной тематики. В записях, по словам журналиста, фигурирует история с концентрацией финансирования оборонных проектов в одних руках.

"Когда все деньги сводятся в одно место – это всегда риск", – отмечает Николов.

Речь идет о давлении с целью выделения значительных бюджетных средств на конкретные разработки. Журналист подчеркивает, что такая централизация может приводить к снижению эффективности, ведь ресурсы направляются не на лучшие решения, а на те, которые продвигаются через личные связи.

Он обращает внимание и на технический результат таких решений – по его словам, отдельные проекты не продемонстрировали ожидаемой эффективности.

Читайте также: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Власть, баланс и отсутствие полного контроля

Отдельно в пленках прослеживается и тема кадровых решений и внутренних противоречий во власти.

"Это не выглядит как система, где все подчиняются одному человеку", – замечает журналист.

В частности, некоторые чиновники выступали против выделения значительных средств, демонстрируя определенную независимость в принятии решений. Это, по его мнению, свидетельствует о наличии внутреннего баланса.

Выводы Николова

"Это история о том, как свои же начали "сливать" своих", – заключает он.

В то же время журналист подчеркивает, что ключевым фактором развития событий является работа антикоррупционных органов. По его словам, в подобных делах единственной реальной стратегией для фигурантов остается сотрудничество со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал, - Арьев о новых "пленках Миндича"