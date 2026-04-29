Общественный антикоррупционный совет при МОУ сделал заявление относительно дела "Мидас" и компании "Fire Point"

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины обнародовал заявление по делу "Мидас" и возможным связям вокруг компании "Fire Point".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ГАР МОУ.

В документе отмечается, что антикоррупционные органы получили материалы, которые могут свидетельствовать о связях между бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, бизнесменом Тимуром Миндичем, находящимся под санкциями, и компанией "Fire Point".

По этим данным, Миндича рассматривают как возможного бенефициара компании или одного из ее фактических владельцев.

Возможные последствия для поставок в армию

В заявлении подчеркивается, что в случае юридического подтверждения этих связей компания может лишиться права поставлять продукцию для Сил обороны Украины из-за санкционного статуса Миндича. Также речь идет о вероятном предоставлении ложных сведений относительно конечных бенефициаров.

"Все данные бесспорно указывают на то, что Тимур Миндич действительно является либо одним из бенефициаров компании, либо единственным настоящим бенефициаром", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация остается юридически неопределенной. Формально связь может не быть доказана в течение длительного времени из-за судебных процессов. Однако в публичном пространстве уже сформировалось представление о возможной причастности бизнесмена к компании.

Призывы и предложения антикоррупционного совета

ГАР МОУ заявляет о наличии признаков возможных правонарушений в действиях отдельных лиц. В частности, речь идет о возможном злоупотреблении властью, влиянием и других нарушениях, которые должны быть оценены правоохранительными органами.

В связи с этим совет призывает власть принять ряд решений. Среди них — отстранение Рустема Умерова от должности секретаря СНБО, инициирование частичной национализации компании "Fire Point" для сохранения поставок продукции на фронт, а также создание рабочей группы для проверки контрактов и ценообразования.

Отдельно подчеркивается важность сохранения бесперебойного обеспечения военных при одновременном соблюдении законодательства и антикоррупционных принципов.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

