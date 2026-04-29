РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
7 627 61

Общественный антикоррупционный совет при МОУ сделал заявление относительно дела "Мидас" и компании "Fire Point"

Миндич и Умеров на новых пленках Миндича

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины обнародовал заявление по делу "Мидас" и возможным связям вокруг компании "Fire Point".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ГАР МОУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В документе отмечается, что антикоррупционные органы получили материалы, которые могут свидетельствовать о связях между бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, бизнесменом Тимуром Миндичем, находящимся под санкциями, и компанией "Fire Point".

По этим данным, Миндича рассматривают как возможного бенефициара компании или одного из ее фактических владельцев.

Возможные последствия для поставок в армию

В заявлении подчеркивается, что в случае юридического подтверждения этих связей компания может лишиться права поставлять продукцию для Сил обороны Украины из-за санкционного статуса Миндича. Также речь идет о вероятном предоставлении ложных сведений относительно конечных бенефициаров.

"Все данные бесспорно указывают на то, что Тимур Миндич действительно является либо одним из бенефициаров компании, либо единственным настоящим бенефициаром", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация остается юридически неопределенной. Формально связь может не быть доказана в течение длительного времени из-за судебных процессов. Однако в публичном пространстве уже сформировалось представление о возможной причастности бизнесмена к компании.

Призывы и предложения антикоррупционного совета

ГАР МОУ заявляет о наличии признаков возможных правонарушений в действиях отдельных лиц. В частности, речь идет о возможном злоупотреблении властью, влиянием и других нарушениях, которые должны быть оценены правоохранительными органами.

В связи с этим совет призывает власть принять ряд решений. Среди них — отстранение Рустема Умерова от должности секретаря СНБО, инициирование частичной национализации компании "Fire Point" для сохранения поставок продукции на фронт, а также создание рабочей группы для проверки контрактов и ценообразования.

Отдельно подчеркивается важность сохранения бесперебойного обеспечения военных при одновременном соблюдении законодательства и антикоррупционных принципов.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Автор: 

Миндич Тимур (244) Умеров Рустем (794) Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Шо за ракети? Гіперзвук Смарагдовий балабол?
показать весь комментарий
29.04.2026 19:01 Ответить
+18
Здається, був запит до ізраїлю на екстрадицію мідчіча та цукермана. І тут раптом шкандаль з краденим українським зерном. Совпадєніє? Ну, от поб'ють горшки з ізраїлем, той скаже "хрін вам, а не екстрадиція", і усьо - діло шито-крито. Але ж "вова" туть...
показать весь комментарий
29.04.2026 18:51 Ответить
+17
Мав Умєров із своїми трьома чи чотирма громадянствами вас усіх...
показать весь комментарий
29.04.2026 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гудименко згадав що має боротися з корупцією
показать весь комментарий
29.04.2026 18:44 Ответить
Гудименко не забував!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:07 Ответить
не забував, але не було команди
показать весь комментарий
29.04.2026 19:09 Ответить
Розширяйте кругозор.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:28 Ответить
В какую сторону?
показать весь комментарий
29.04.2026 20:37 Ответить
До забора.😁
показать весь комментарий
29.04.2026 20:44 Ответить
Умєрова ловлять? - у Флориду він рветься - гад
показать весь комментарий
29.04.2026 18:45 Ответить
Ніхтотнікого ловити не буде. Вова не дозволить.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:47 Ответить
Проти НАБУ поперти в нього кишка тонка
показать весь комментарий
29.04.2026 18:50 Ответить
а сере, немов з товстої
показать весь комментарий
29.04.2026 19:00 Ответить
Натягнув на себе маску преза - от і надуває щоки
показать весь комментарий
29.04.2026 19:04 Ответить
Зайшла, каже, в зевєдєніє "За дві щоки", розділась, чекаю, а тут вдруг пєльмєні принесли

ой як невдобно вийшло
показать весь комментарий
29.04.2026 20:09 Ответить
В такій гарній забігайлівці "За дві щоки" могла б труси не знімати
показать весь комментарий
29.04.2026 21:06 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 18:51 Ответить
Так він і до цього ні одного "жмурика" не видав - як це видати грошового мішка
показать весь комментарий
29.04.2026 18:56 Ответить
то треба більше менор? може, видати офіційний дозвіл на купівлю краденого врожая?
показать весь комментарий
29.04.2026 19:05 Ответить
Ізраіль не видає своїх громадян НІКОЛИ!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:14 Ответить
Ну, це може бути як контрольний постріл, щоб вже напевно
показать весь комментарий
29.04.2026 19:22 Ответить
Немає ніяких пострілів. Є політика семітизму. І крадіжки не у євреїв не є злочином.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:31 Ответить
Видавав і не раз..
показать весь комментарий
29.04.2026 19:34 Ответить
на основі чого Ізраіль видасть не громадянина України - Україні??? Зеля завбачливо позбавив Мінідіча ( і не тільки) - громадянства
показать весь комментарий
29.04.2026 20:14 Ответить
Есть в этих движениях вокруг огненных понтов и капля моего труда)))
показать весь комментарий
29.04.2026 18:51 Ответить
https://youtu.be/oOIkwrUaZxA
показать весь комментарий
29.04.2026 18:53 Ответить
гудименко, стерненко......
холуї на службі у зелених дегенератів мародерів!!!
показать весь комментарий
29.04.2026 18:53 Ответить
Гудименко і Стерненко порівнювати як Зеленського з Порошенком. Щось не те Ви вкурили.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:45 Ответить
Ще і Чмут у цій "раді"...
показать весь комментарий
29.04.2026 23:02 Ответить
Поддерживаю!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2026 18:56 Ответить
Вже до краю надоїли ці огидні маланські пики, які тотально узурпували владу в Україні. Давно пора згадати славні козацькі традиції, які після захопленя чергового міста або селища недаремно наступними після ляхів пускали в розхід представників богообраної національноості
показать весь комментарий
29.04.2026 18:57 Ответить
А ось і справжня причина зливу компромата підійшла: заблокувати компанії Файерпойнт постачання ракет ЗСУ. Амери таким чином знищують конкурентів. Народ, коли ви вже почнете думати, а не бігти як ошпарені після кожного скандалу? Дивіться, хто зливає і в чиїх інтересах.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:57 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 19:01 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 19:03 Ответить
Справжня причина прилетить, коли НАБУ і САП підготують матеріали про корупційний злочин для судового розгляду.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:25 Ответить
Копіюєте один текст (дослівно) в усі новини?
Дорого?
показать весь комментарий
29.04.2026 20:39 Ответить
Ото аналітика. Як тількі Зелька поставив на дрони лєву компанію з іще більш лєвим Шпігельшнауцером при наявності державних компаній, було зрозуміло, це робиться з однією метою - красти гроші та виводити їх у Ізраіль. З балістикою та ракетами фігуранти вообще задвігалі лютую дічь, а тіпа прокатіт.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:00 Ответить
Громадська антикорупційна рада при МОУ наривається на статтю 161 ККУ про антисемітизм, яка трактується як певне сприйняття євреїв, виражене як ненависть, риторичні чи фізичні прояви, спрямовані на євреїв, їхню власність, установи чи релігійні споруди.
Покарання: За вчинення проявів антисемітизму, зокрема організованою групою, передбачено позбавлення волі на строк до 8 років.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:06 Ответить
Там є якийсь вова-думаю що він порішає всіх
показать весь комментарий
29.04.2026 19:06 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 19:07 Ответить
кацапи дуже хотіли щоб у 2019 році обрали блазня малороса, аби не Порошенко
показать весь комментарий
29.04.2026 19:09 Ответить
Будь який інший призидент(трамп не рахується), не просто б пішов з поста, а і застрелився...
показать весь комментарий
29.04.2026 19:11 Ответить
Штілєрмана розкулачить, компанію націоналізувати, а якщо Помпео буде щось заперечувати, то посилати його *****. Так переможемо.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:13 Ответить
Товаріщі смєлиє, рєволюціонниє, конниє матроси!
Кулаков ми раскулачім! Кунаков ми раскуначім! Коряков ми .......... с корякамі ми что-нібудь позже прідумаєм! Так побєдім!
показать весь комментарий
29.04.2026 20:05 Ответить
гудименко за десять років ***** не змінився, навіть військовий однострій на нього ніяк не вплинув.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:15 Ответить
А мав би неодмінно вплинути?
показать весь комментарий
29.04.2026 21:16 Ответить
чесно? я на це сподвався. Але бачу що він продовжує махати своє сокирою наліво-направо без розбору. Якби йому у 1991 році не було б всього чотири рочки, то він би і на В'ячеслава Максимовича щось би накопав.
Корисні ідіоти в нашій країні нколи не закінчаться.
показать весь комментарий
29.04.2026 21:42 Ответить
Нагадаю, шо діастрайки у на всі на FP-1. Можна тішитисть скільки завгодно, але це буде дупа
показать весь комментарий
29.04.2026 19:15 Ответить
Ви віруєте у фірму міндіча ?
А у зоряний крейсер теж повірили б ?
показать весь комментарий
29.04.2026 19:42 Ответить
Портнов💀☠️, уже чекає на надходження нових вертухаїв-аферистів від зеленського??? Міндіч гадить Україні за крадені у неї ж гроші???
А у зеленського клопоту🤑🤑🤑 ще на будівництві маєтків у Козині додається!?!?!? Припікає йому, як не крути…
Дієва люстрація з вірьовкою його ж ********* на посадах в Урядовому кварталі та потікавших за кордон, невблаганно насувається, як дим на голови московитів, в Туапсе чи Пензі🫣🫣🫣🫣👍🤣🫡 ‼️🇺🇦🇪🇺❤️⚔️
показать весь комментарий
29.04.2026 19:19 Ответить
Кубло сплело свій спрут в Україні для мародерства на крові українців. Дивно, але чомусь в переважній більшості, це кубло є соплемінниками гідранта. Їм плювати на захист України, їх цікавлять лише бариші!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:21 Ответить
Верховний міндіч ні сном ні духом.
Йому не кажуть !!
показать весь комментарий
29.04.2026 19:41 Ответить
бл.дь, такий висер наче на програмі соловйова побував.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:04 Ответить
Зєля - прЄзідєнт Мідаса! ураааа!..
понавибирали, блін, лайна зєлєнскага, а оно "шота нє єдєт"...
показать весь комментарий
29.04.2026 19:57 Ответить
Громадська антикорупційна рада ризикукє отримати 8 років...
показать весь комментарий
29.04.2026 20:26 Ответить
Так просто відріжте 'кінцевих бенефіціарів', заблокувавши певні трансакції компанії, і нехай вона працює й надалі на благо України
показать весь комментарий
29.04.2026 20:30 Ответить
У демократичних країнах в таких випадках самі йдуть у відставку, якщо мають честь. Але це не наш випадок, тому що ця влада перетворила нашу країну на авторитарну.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:45 Ответить
Балістичних ракет нема і не буде. Бо шкандаль із міндічами.
Тож, зебіли вочевидь підуть на триденне перемир'я до "дня победьі", яке пропонує *****.
Бінго!
показать весь комментарий
29.04.2026 20:47 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 21:42 Ответить
Скільки терабайт порожніх слів,
Це все може зробити тільки династія із зовнішньою підтримкою.
показать весь комментарий
29.04.2026 21:44 Ответить
 
 