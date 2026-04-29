Гончаренко на тлі нових "плівок Міндіча" звернувся до Вови: "Як тобі не соромно? Як можна було таку корупцію розвести?". ВIДЕО

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із жорсткою критикою на адресу вищого керівництва держави та правоохоронних органів через оприлюднення нових фрагментів так званих "плівок Міндіча".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій виступ депутат присвятив масштабному розкраданню державних коштів та кураторству бізнесмена Тімура Міндіча над стратегічними галузями.

парламент (2389) Гончаренко Олексій (532) Міндіч Тімур (274)
+33
Вові не соромно, слуги наріду просто живуть своє саме найкраще життя а простий люд в окоп! а ми і далі будемо барижити двушками на москву....
29.04.2026 14:46 Відповісти
+24
Боже як стидно, до тошноти противно дивитися як ці тварі крадуть безкарно, плюючі людям в обличчя, а простий пересічний українець нічого не може з цим зробити, бо людину "дуже швидко зільють", кожен розуміє де і як.
29.04.2026 14:49 Відповісти
+21
За це треба спитати *********, бо цеж вони вирішили хоть паржать хуже ж не будет і обрали під час війни президентом брехливого пропарашного і ліцемірного блазня-крадія який до 2019 року обсирав Україну та українців як тільки міг і де тільки міг.
29.04.2026 14:51 Відповісти
Елементарно! - підібрати під себе потрібних людей - "умільців"
29.04.2026 14:45 Відповісти
Крадуть і красти будуть а шо ж НАБУ? - мишей не лове
29.04.2026 14:54 Відповісти
заспокойтесь, війна з рашкою у нас столітня, а отже ЗЄля буде правити вічно !

.
29.04.2026 15:14 Відповісти
Ніт, біле какао свою справу зробить ,надіюсь швидко.
29.04.2026 20:49 Відповісти
Оманська зустріч пройшла не дарма для Зеленського і Українців….
Увесь Світ це бачить!!! Долі Беркутівці, вагнерівці та сотень утікачів служок і ригоАНАЛІВ з КИЄВА, цьому підтврдження!
29.04.2026 16:05 Відповісти
Вові не соромно, слуги наріду просто живуть своє саме найкраще життя а простий люд в окоп! а ми і далі будемо барижити двушками на москву....
29.04.2026 14:46 Відповісти
вова-корова...
"#а прі чьом здєсь ЗЄлєнський ?
хіба не міг поруч із маєтками міндича та чернишова побудуватись якісь вова та андрій ?
що, це єврейський квартал Династія в Новому Ієрусалимі (колишній Козин)?
а ну та да.... може це дійство саме та клята вова ?

.
29.04.2026 14:54 Відповісти
Вова Завжди був Таким Ч*М*О
29.04.2026 14:55 Відповісти
причому - мєлкоє

.
29.04.2026 15:06 Відповісти
Ну що? Гниди виборці зелені.... смішно вам??? " Ржоте"???
30.04.2026 00:08 Відповісти
Скільки ж того існування, в осіб на посадах з 2020, з Урядового кварталу??? Портнов це засвідчив…
29.04.2026 16:07 Відповісти
Як об стіну горох...
29.04.2026 14:48 Відповісти
Боже як стидно, до тошноти противно дивитися як ці тварі крадуть безкарно, плюючі людям в обличчя, а простий пересічний українець нічого не може з цим зробити, бо людину "дуже швидко зільють", кожен розуміє де і як.
29.04.2026 14:49 Відповісти
А чи не "простий пересічний українець" винен у тому, що сталося? Чи не бачили очі, що купували..?
29.04.2026 15:07 Відповісти
Так, винні, більшість повірила в казку, яка була дуже розумними людьми створена.
Але це не знімає відповідальності з тих хто творить всю цю дічь, яку ми зараз бачимо.
29.04.2026 15:39 Відповісти
Ха! Так "заради цього все і писалось!"
Хіба в 2019-му зе десь казав, що він буде якісь реформи впроваджувати?
29.04.2026 14:50 Відповісти
За це треба спитати *********, бо цеж вони вирішили хоть паржать хуже ж не будет і обрали під час війни президентом брехливого пропарашного і ліцемірного блазня-крадія який до 2019 року обсирав Україну та українців як тільки міг і де тільки міг.
29.04.2026 14:51 Відповісти
який може бути сором у піаніста якщо він членом по клавішам б'є
29.04.2026 14:52 Відповісти
кругом одні конспірологи та нумерологи !
носяться депутати з цією вовою-коровою.
ось в Америці по серьозному !
так екс-керівник ФБР Джеймс Комі (той який розслідував втручання рашки в вибори трампа) запостив фотку з відпочинку на морі із гарненькими мушлями, які складені у цифри 86 та 47.
який гвалт підняли божевільні трампісти !
звідки ж нещасний Джеймс мав знати, що 86 то означає вбивство, а 47 порядковий номер президент трама ?
тепер трампісти тягнуть Дюймса в прокуратуру....
.
29.04.2026 15:04 Відповісти
якщо мені видиться концертний рояль з падаючою кришкою, чи не є то, прости Господи, натяки зверху, від Ях..е, про замах на здоров'я преЗЄдента ?

.
29.04.2026 15:10 Відповісти
Те що на майбутніх плівках Міндіча фігурує особисто Зеленьський це і до гадалкі не хаді, просто вони поки що в загашніку. Але чому НАБУшники так порціонно зливають інфу? От щоби що? Просто своєю діяльністю вони псують репутацію України. Вони б або зралу все злили або зли би це після закінчення війни. Не розумію. Якусь свою гру ведуть.
29.04.2026 14:52 Відповісти
НАБУ по 10 років "розслідують" набагато скромніші корупційні справи.
Тут можна готуватися на всі 40-50...
29.04.2026 15:03 Відповісти
Соромно корупціонерам не буде до тих пір, поки не буде працювати система правоохоронних органів та підвищена відповідальність за злочини в вищих органах влади! Щоби працювали на країну, а не лобіювали свій бізнес та крали!
29.04.2026 14:52 Відповісти
читаю таке і розумію які люди наївні і не змінюється нічого від покоління до покоління
29.04.2026 15:03 Відповісти
В истории есть примеры
Когда выходили ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
Представляете такой митинг на Банковой!!!!!!!!!!!!
Против него никакая полиция не пойдет!!!!
29.04.2026 15:04 Відповісти
Хіба?
Мабуть, не стикались з поліцією. Та вони й немовлят переїдуть.
29.04.2026 15:22 Відповісти
Історія знала різні приклади: було, що поліція вбивала чоловіка і люди виходили. Не так все просто і завжди є нюанси. Але... Ви вважаєте, що зараз вже час виходити на Банкову? А чи не так вважає, і давно, путін? Це вас не бентежить? Мене такі збіжності серйозно так насторожують.
29.04.2026 15:47 Відповісти
Давно надо было выходить
Как это делают женщины
У которых в плену мужья ,братья ,сыновья
Можно каждое воскресенье выходить на Майдан в Киеве
Майдан в Киеве стоял в 2014 два месяца
Ни одной машины протестующие не тронули
Ни одного окна в кафе не разбили
Чистота и порядок в лагере на Майдане были ИДЕАЛЬНЫЕ
Мы ведь не французы
Которые выходят на протесты и к ху...м разносят центр Парижа
Мы не британцы ,которые на протестах автомобили сжигают
Мародерят магазины
И уж тем более мы не американцы
Чтобы грабить КАПИТОЛИЙ и убивать в нем охрану
Мы - нация законопослушная
Мы идем на площади ,чтобы власть нас услышала
А не для того ,чтобы мародерить
Этим у нас занимается ВЛАСТЬ!!!!!
29.04.2026 15:57 Відповісти
Не французи й не британці... законослухняні...
Дійсно, стільки переваг, але живуть європейці, та й американці чомусь...
І, відверто кажучи, мене ця закономірність більше цікавить. Я пригадую, що наші сусіди теж виходили й на лавах стояли скинувши взуття, а ми й досі їм цього не можемо пробачити. Пару днів тому читала як хтось тут обурювався з цього приводу. Щось в мене не складається, але я намагаюсь вас зрозуміти. Аби ви самі не зупиняли себе і відповідали на свої виклики відверто.
Поки що я зрозуміла ось що: коли щось..., за цим завжди стоїть хтось і його власний інтерес.
І саме з цього я починаю розглядати кожне запрошення до співучасті в якійсь акції тощо.
Люди можуть бути готові вийти не тільки на барикади, а й революцію зробити, але... вони, здається, не виходять самі, спонтанно. І щоб не зробити на гірше, треба дуже добре подумати та все врахувати, аби не стався той 1917. Ні, не знаю... Може я щось пропустила? Кого можна послухати з цього приводу? Хто ідеолог вашої думки? Коли це тільки ваші особисті думки, то, вибачте, для важливих кроків, це дуже замало і досить невідповідально.
Я уявляю такий мітинг на Банкової, вважаю це на сьогодні дуже ризикованим кроком. Саме зараз, коли в росії люди починають бачити руйнування економіки й безпорадність влади, - я впевнена, що краще зачекати з рухами в Україні. Саме зараз треба зачекати. Хто зна, може труп ворога пропливе повз наші береги. Тим більш, нам треба дивитись, що на наші дії скаже Європа з Америкою. Ми залежимо від їхньої допомоги й самі не впораємось. Ми можемо бути незадоволені тим, як вони допомагають і скільки дають, що вимагають, але - ми не встоїмо самі й це факт.
29.04.2026 16:53 Відповісти
Вопросы у меня к вам
1. Вы где сейчас живете?
2. На Майданах были ?
3. Украинской армии помогаете?Как?
Надеюсь на честные ответы...
29.04.2026 17:02 Відповісти
Не маєте що відповісти й вирішили перейти на особисте?
А хто ви мені? А що, ви можете перевірити мої відповіді?
Чого ж не питаєте ПІБ? Адресу?
Все дурня. Ви не взмозі відповісти. А це, між іншим, вельми принципова річ.
Ще раз кажу - все дурня.
А мову, дорогенька, ви так і не опанували. Шкода.
29.04.2026 17:22 Відповісти
тобі конкретні питання задали.
пєтлять не треба !

під час останнього майдану барикада на Хрещатику впиралась прямо в стіну банка.
двері банка знаходились безпосередньо біля барикади і були весь час Майдану відкриті для вільного проходу клієнтів - ніякої міліції біля них, звісно не було.

жалію що не зробив тоді фото - було б чудовим аргументом щодо європейськості українців

.
29.04.2026 19:35 Відповісти
А хто сказав, що я мушу на них відповідати?
Ні, пане. І мені не цікаво ходити на форумі десятиріччями та розмовляти з тими самими людьми під різними ніками.
Я достатньо знаю за Майдан, хоча мешкала на той час на протилежному боці Хрещатика. Між іншим, все, що відбувалося тоді, ходив і фіксував на фото кожного дня київський картограф і знавець історії України - Дмитро Вортман. А потім він зробив карти найзначніших моментів тих подій і вони були виставлені на Майдані Незалежності на спеціальних щитках, що й досі там, здається, стоять.

Дмитро Вортман.
Ой, як незручно виходить! Знов якось "не скрепно" виходить.
Знаєте в чому ваша проблема? Ви дуже швидко стаєте схожими на москалів. Але виключно в їх найгірших рисах.
_______________________________________________________________________
Я знаю, що банк працював. Не знаю, чи весь час, але працював.
29.04.2026 22:51 Відповісти
З огляду на те, як снайпер на Майдані стріляв жінок прицільно тільки в шию, або в око, то не дуже віриться в мусорячу порядність. Це Леся Жуковська. Снайпер попав прямо в шию. Вона дивом вижила. Ніколи не повірю, що та мусорська мерзота через снайперський приціл не бачила в кого стріляла. Навряд чи хто вірить, що мусора за цей час змінилися на краще, бо хто ще був порядний, то той на "передку".
29.04.2026 15:45 Відповісти
Як сказав Чацький: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»
В нашому житті вже пора навчитись реалістично дивитись на цей Світ.
29.04.2026 15:55 Відповісти
Яка совість в цих циніків?
Якщо таких запитати про совість,то вони зразу відповідають: де була совість,там х виріс.
29.04.2026 14:57 Відповісти
Відповідь Вєньки ЗЕлупеньки
29.04.2026 14:57 Відповісти
Згідно з сценарію спочатку треба організувати корупцію, потім очолить її, а уж потім, коли всі відіграють свою роль, боротися з нею
29.04.2026 14:58 Відповісти
Міндіч обговорював з Умєровим продаж частки FirePoint, причетність до якої відкидав - УП
29.04.2026 14:59 Відповісти
Гончаренко як мале наївне дитя шукає сором у блазня.....мо ще й досі у Санту вірить....
29.04.2026 15:02 Відповісти
Це вже ******* антисемітизмом? Звинувачують супер менеджмент. Така талановита команда - це просто фантастика. Шефіри, Міндіч, Шурми, Чернишов, Цукерман і т.д і т.п. Дай Бог щоб Тіллерман українцев не підвів. Може це землячество або мафія якась? Хто їх всіх разом зібрав та допустив до казни?
29.04.2026 15:06 Відповісти
всіх цих Моісеїв Аароновичів привів до влади своїми руцями

"мудрий український наріт"

.
29.04.2026 15:19 Відповісти
А тепер "мудрий український наріт" сподівається далі сам панувати, а працювати будуть араби, індуси та африканці? Ви ж читаєте Sophia-Maria Duglass #550966 ?
Чи хто у вас за рабів? Курвиметри ж вже всіх донецьких та їх нащадків вивели на чисту воду і де вони тепер? Ну, то пусте. Єдине питання, хто буде працювати на "Богом даній землі"? Ба Західна Україна давно вже у Європі.
Між іншим, це не дуже й смішно, для тих, хто розуміє.
29.04.2026 15:34 Відповісти
досі жили не тужили,
був хліб, було й до хліба.

не бздо, все буде Україна,
без індусів, африканців, арабів та своїх рідненьких семито- хамитів

впораємося !

.
29.04.2026 16:05 Відповісти
В мене ще є час на це подивитись. Але мені вже сумно.
29.04.2026 16:57 Відповісти
а тебе немає часу !

Україна-Русь стоїть вже тисячу років і ще тисячу стояти буде !

твоє життя ніщо !

.
29.04.2026 19:38 Відповісти
Щось в вас таки є москальське. Саме тим і відрізняється європейське мислення й виховання, що на тому боці, на боці європейської цивілізації, завжди на першому місці стоїть людина, її життя, повага до її особистості, а загалом, вам буде не зайвим ознайомитись з поняттям європейських цінностей. Я вже перевіряла, більшість не має жодної гадки - що це за диво таке! Уявляю ваше здивування.
А нацизм - це найгірше, що ви могли підчепити з усіх ідей.
29.04.2026 23:01 Відповісти
А семітизм то це значить те, що робить зараз нинішня влада... Таке визначення має з'явитися у Вікіпедії та ШІ.
29.04.2026 16:44 Відповісти
чому одразу семетизм ?
ви ще скажіть, прости Господи, сіонізм !

просто бандугрупування заблуших синів Ізраілевих.

сподіваюсь до коліна Давидова вони хоч не мають відношення

.
29.04.2026 19:42 Відповісти
Це той самий Льоша? Дуже змінився хлопчик.
29.04.2026 15:09 Відповісти
але вова незмінна -

крав на Будівництві,
краде на Дронівництві

.
29.04.2026 15:17 Відповісти
Слід просто пам'ятати одну істину: міндічгейт - це лише "first-gate" для персонажу "Вова"... і будуть інші...
29.04.2026 15:20 Відповісти
Альо!
Де КМІС?
Намалюйте Вові 80% підтримки с#ки!
29.04.2026 15:22 Відповісти
Та нічого ця шумиха не дасть взагалі люди настільки отупіли що проковнуть і це і наступне лайно.

От проорківське ОПЖ голосує в унісон з провладними депутами останні два роки, і що якось всіх патріотів влаштовує що всі закони погоджуються фактично з агентурою орківських спецслужб.
29.04.2026 15:29 Відповісти
Ой йой,какой грозный балабол, сейчас шашлычник спрячется под стол.Пока на казнокрадов просто визжат с трибуны всякие дяденьки,голосом напоминающие писклявых детишек и не предлагают быстрый,правильный и единственный выход из тупикового положения,все будет продолжаться.
29.04.2026 15:45 Відповісти
" ... А Васька слушает, да ест! ... "
29.04.2026 16:02 Відповісти
Просрочене лише й держиться на терорі поки війна яка йому потрібна поки воно не в суді де буде відповідати за геноцид Українців і своїх міндічів
29.04.2026 16:20 Відповісти
Коли 73% радісно волали "какая разніца", то їм і не соромно було, бо барига був Порох, а зараз скиглять чомусь.
29.04.2026 16:34 Відповісти
Саме страшне що ЗЕшобла так і продовжує мародерити прикриваючись війною
29.04.2026 17:48 Відповісти
вове не соромно потому что народ с короткой памятью и короткими руками
29.04.2026 18:55 Відповісти
Коли в 2019 р, він заявив на стадіоні -" Я не ваш опонент, я - ваш вирок", навіть тоді було зрозуміло, що він мав на увазі не тільки Порошенка, а й усю країну.
Коли покладеш у рот скибочку лимона,то марно сподіватися, що у роті стане солодко. Але чомусь 13 млн виборців тоді подумали, що вони переграють природу. Не вдалося...
29.04.2026 19:03 Відповісти
Взагалі-то ******* технології дозволяють зробити реалістичною будь-яку підробку (достатньо лише подивитися на відеоконтент, виготовлений ШІ). Щодо аудіозаписів, то з ними взагалі дуже просто: згенерували 'цифру', використавши реальні записи людини, - зробили аналогову 'проклаладку' - яку знову перегнали в цифру; і жодна експертиза нічого не доведе і не знайде. Тож будь-які подібні 'викриття' мають лише вказувати напрямок пошуку, а далі вірити можна лише матеріальним доказам, включно з ланцюжком: поліграф - 'сивортка правди' - допити з жорстким фізичним впливом...
29.04.2026 20:49 Відповісти
 
 