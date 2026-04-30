Міндіч подав позов проти Железняка, оскільки слова нардепа "завдають йому суттєвого дискомфорту"

Сторона захисту отримала позов Тімура Міндіча до нардепа Ярослава Железняка про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це у фейсбуці повідомив військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті вже можемо констатувати про факт наявності конкретного юридичного спору із чіткими вимогами і формулюваннями, які потрібно аналізувати.

Я б назвав цей спір за право говорити те, що пан Тимур Міндіч не хоче визнавати", - йдеться в повідомленні.

Наразі сторона захисту вивчає позовну заяву, аргументацію та процесуальні документи.

"У цій справі принципово важливим є те, що вона стосується висловлювань Ярослава Железняка, озвучених у відео на його YouTube каналі – у контексті резонансного антикорупційного кейсу, який вже давно перебуває у фокусі публічної уваги.

Тимур Міндіч намагається оскаржити твердження про те, що він був частиною "злочинної організації" та причетний до її діяльності, хоча подібні формулювання на момент публікації вже звучали у медіа, експертному середовищі, політичних колах, а також у заявах представників державних і правоохоронних органів", - пояснив Найєм.

На думку адвоката, у таких питаннях завжди стикаються два принципи - захист репутації людини і свобода висловлювання.

Тому важливо не лише те, що саме було сказано, а й чи це було коментуванням або оцінкою вже публічної інформації, а також чи могли саме ці слова вплинути на репутацію позивача – це ще має оцінити суд.

Що каже Железняк?

Нардеп Ярослав Железняк навів цитату з позову:

"У великої кількості людей сформоване різко негативне сприйняття Позивача, що завдає йому суттєвого дискомфорту у повсякденному житті та спричиняє моральні страждання".

Водночас парламентар вважає, що кейс значно ширший.

"Це про те, чи може народний депутат називати речі своїми іменами. Я вважаю – може. І буду це доводити, в тому числі в суді", - додав він

Що передувало?

У березні 2026 року повідомлялось, що олігарх Зеленського Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

