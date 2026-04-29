Хатинки на крові. Як Міндіч, "Вова" і "Андрей" заробляли на війні і схематозах // Без цензури. ВIДЕО

Нові плівки Міндіча – шокуючі подробиці про те, як вихідці із "Кварталу" ділили бюджет і заробляли собі на будиночки.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" розбирає нові стенограми так званих "плівок Міндіча", які проливають світло на можливі корупційні зв’язки в оточенні президента України під час повномасштабної війни.

Йдеться не лише про окремі епізоди — а про системну модель ухвалення рішень, де особисті зв’язки, кумівство та фінансові інтереси можуть впливати на державну політику. У стенограмах фігурують Сергій Шефір, Тимур Міндіч, Олексій Чернишов, а також згадуються Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Рустем Умєров.

Обговорюються питання застави у 120 млн грн для фігуранта корупційної справи, будівництво елітних маєтків під Києвом у розпал війни, а також фінансування компанії FirePoint, яка пов’язана з оборонними контрактами. Окрему увагу привертають суми — до 311 млрд грн потенційного фінансування — і розмови про прибутковість на рівні 20%.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Топ коментарі
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
29.04.2026 20:02 Відповісти
З нетерпінням чекаю на вечірню "казку", від найвеличнійшого марадера **********...
29.04.2026 20:03 Відповісти
Зелена невиліковна клептократія
29.04.2026 20:08 Відповісти
29.04.2026 20:23 Відповісти
Сльози мішають мені писати і спитати, яким чином ті корупційні вилупні прийшли до влади ?

От так самі прийшли і сіли в крісла чи хтось їх туди вибрав ?
29.04.2026 20:26 Відповісти
Назви мені бодай одного президента за якого не крали і саджали корупціонерів?, всі при кориті влади крали і розвалювали країну... вимирання нації це наслідки зубожіння і корупції... згоден, зараз ціна корупції найвища це життя людей на фронті в окопі, одні помирають в окопі щоб інші могли збагачуватись і красти... і влада дивується, чому українці не хочуть воювати... за що?
29.04.2026 20:33 Відповісти
Вся кров наших воїнів на руках ***** і його "піддувал"-виборців заленого лайна!!! Кайфуйте. "Ржіть" як коні... дебіли...
29.04.2026 23:39 Відповісти
Пм'ятаю як недорогенькі розказували як барига наживається на війні,убив брата,ліпєцка хвабрика. Зараз шо вам не так?Кінець епохи бідності і брехні.Вас же нормальні люди просили-думай те.
29.04.2026 20:14 Відповісти
А бєрлінська находила цукерочки Порошен в карманах полонених касабів 😁😁
Це ця пришелепкувата сама горлала на ТБ в 2014 році чи в 2015
29.04.2026 20:17 Відповісти
Думати треба було ще коли на майдан йшли
29.04.2026 20:47 Відповісти
Не квакай кацап.Свіжак,місячної реєстрації.Майдан не ваше собаче діло.
29.04.2026 21:08 Відповісти
То шо, постояв за 400 грн і чайок безкоштовний на майдані?
29.04.2026 21:09 Відповісти
Ні,прогнав Бандюковича і його шоблу на ваш всратий Ростов. Всі зрадники до вас потікали.Ви кримлівських бандюків прогнать не зможете.Бо сцикуни.
29.04.2026 21:16 Відповісти
За базар відповіси, що Ростов і кремлівські бандюки мої? І шо по майдану, задоволений наслідками, вумник?
29.04.2026 21:19 Відповісти
Твої 100%.Тільки в кацапів від Майдану до цього часу палає під хвостом. Ваш геополітик-е.банько напав тому що вважав Україну слабкою.Дуже помилився.Я розумний,а ти тупий кацапський бот.
29.04.2026 21:28 Відповісти
Балабол ти. І точно не розумний, бо не спалився б так легко, шо балабол.

Намайданив і стрєлки косиш. Ох дорого Україні ваш чайок на майдані обійшовся.
29.04.2026 21:32 Відповісти
А кацапам дешево обходиться наш Майдан, росте добробут кацарилих, мир і спокій на Мордорі?
29.04.2026 21:40 Відповісти
Та насрати мені, скільки воно там кацапам обходиться, мені від цього не легше.

І знаєш, як би ж то наслідки мали лише ті, хто майданив, та й Бог з вами. Але ж всіх торкнулося. Якщо справді в Україні живеш, не шкода останні чотири роки, що в трубу вилетіли, тільки по-чесному?
29.04.2026 21:45 Відповісти
Чому причина війни Майдан, а не кремляді і всі рашисти, які розв'язували війни в багатьох країнах і без Майданів в них?
29.04.2026 21:55 Відповісти
Тому що, якщо ти невелика кішка і живеш поруч з ведмедем, не найкраща стратегія обирати шлях прямого протистояння ведмедю - це просто здоровий глузд. Саме тоді цей вибір і зробили.
29.04.2026 21:59 Відповісти
Майдан був проти роzії?
29.04.2026 22:03 Відповісти
Проти впливу Росії в Україні він був, не важко зрозуміти, що то значило для кремля.

А могли в ролі умовного Казахстану зараз знаходитись, а кацапи воювали б зараз десь з Балтійцями або Польшею.
29.04.2026 22:10 Відповісти
Що було би зараз в Україні, якби не Майдан?
29.04.2026 22:21 Відповісти
Було діло ведмедя шатуна пристрелив. Жити стало спокійніше
29.04.2026 22:18 Відповісти
Ти Віталік дурік, якщо не вкурсі то в Україні був не один Майдан і все закінчувалось мирно, як тільки кацапи влізли в Крим та Донбас все й почалося. Так що винні твої касаби , котрі по плану як у себе в 1993 році замутили "криваву баню" з таємними снайперами в столиці, та хаосом з сепарами на Донбасі
29.04.2026 22:10 Відповісти
Я розумію, що багато хто розраховував, що той ведмідь нічого не зможе зробити, али ризик був все одно не виправданий. А щодо Криму і Донбасу - без майдану у кремля б не було сенсу це робити, а так вимушені були йти ва-банк.

Тому це ти дурік.
29.04.2026 22:21 Відповісти
"так вимушені були йти ва-банк"

ЧОМУ рашисти були вимушені? Могли б і самі будувати нормальні стосунки з ЄС.
29.04.2026 22:33 Відповісти
Не могли, вони хочуть бути імперією, а Захід їх намагався загнати в стойло постійним обрубуванням їх впливу. Не відповісти - означало для кремля змиритись з цим і знизити амбіції. Але в них вперті виявились, як і у нас.
29.04.2026 22:38 Відповісти
***
Що було би зараз в Україні, якби не Майдан?
29.04.2026 22:40 Відповісти
Звідки я знаю, це вже до провидців якихось)
29.04.2026 22:44 Відповісти
Клас ... 😀 "Не знаю, що би було з Україною без Майдану, але Майдан - зло".
29.04.2026 23:07 Відповісти
Так. Тому шо якби Майдан пройшов без наслідків, ми б не багато виграли, і так мали непогану країну навіть по середньоєвропейським міркам. А якщо з наслідками (як і відбулося), то занадто багато втрачаємо. Тобто на той момент ризик був не виправданий. Але ризик був виправданий для тих, хто отримав владу, тому це і відбулося.

Та й ці звинувачення вже зараз сенсу не мають, просто відповів на звинувачення коментатора в його ж манері.
29.04.2026 23:20 Відповісти
"Але ризик був виправданий для тих, хто отримав владу, тому це і відбулося."

Заради чого ризикували Порошенко, Турчинов, Парубій чи інші з тих, хто посів найвищі посади в Україні після Майдану?
30.04.2026 00:07 Відповісти
Видатні, непримиренні борцуни з корупцією при папєрєдніках після оприлюднення плівок міндіча-зеленського.

29.04.2026 21:35 Відповісти
А що собі думав придурковатий український нарід... Оберемо ватніка-нацмена в президенти, що відомий шутками про дурних хахлов для дурних хахлов... Що може підти не так?
29.04.2026 20:14 Відповісти
нічіго не прєдвіщало опасності. Був обичний день - п'ятниця 13-го...
29.04.2026 20:28 Відповісти
Міндіч це ж каганат. Семітським законодавством заборонено критикувати
29.04.2026 20:14 Відповісти
Так і знав що фламінго - це просто яма для відмиву грошей на хатинки для різних паскуд. Там же і наша балістика від штілерманів.
29.04.2026 20:17 Відповісти
Какие украинские лица, прям щири козаки
29.04.2026 20:17 Відповісти
То має свою назву. Мононаціональна банда.
29.04.2026 20:17 Відповісти
"красава" Зєля поводила по губам та постукала по лобі свого лохторату цілим пакетом своїх дермових міндічєй..
дехто з особливообдарованого лохторату досі в нєпонятках, і як тоді тут прив'язати до усього цього Пороха чи хоча б Кличка, бо Найвеличнівшивий же - святий, для них, ідіотів..
може хвойда Мосейчукча їм розтолкує "шо і як"?
29.04.2026 20:21 Відповісти
29.04.2026 20:24 Відповісти
Так хто ж барииґа? 🤔 Хто ж мародер? 🤔 Хто на крові наживається?? 🤔
29.04.2026 20:39 Відповісти
29.04.2026 20:43 Відповісти
зелені Ублюдки: уйдіть "по доброму" бо-ВИНЕСЕМО ВПЕРЕД НОГАМИ
29.04.2026 21:25 Відповісти
В кінотеатрах України::Тимур та його команда. В ролях:Сергій-Шефір,Андрій-Єрмак і Вова-Зеленський
29.04.2026 21:27 Відповісти
Продовження серіалу "Слуга народа ".Для 73% квитки безкоштовно
29.04.2026 21:59 Відповісти
міндічгейт продовжується; але це лише "first-gate" для "Вови"...
будуть наступні, "second-gate", "third-gate" і т.д.
30.04.2026 01:03 Відповісти
 
 