Хатинки на крові. Як Міндіч, "Вова" і "Андрей" заробляли на війні і схематозах // Без цензури. ВIДЕО

Нові плівки Міндіча – шокуючі подробиці про те, як вихідці із "Кварталу" ділили бюджет і заробляли собі на будиночки.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" розбирає нові стенограми так званих "плівок Міндіча", які проливають світло на можливі корупційні зв’язки в оточенні президента України під час повномасштабної війни.

Читайте: Железняк про нові "плівки Міндіча": Якщо там дійсно говорять про маєтки Зеленського та Єрмака, то навіть їхні виборці це не оцінять

Йдеться не лише про окремі епізоди — а про системну модель ухвалення рішень, де особисті зв’язки, кумівство та фінансові інтереси можуть впливати на державну політику. У стенограмах фігурують Сергій Шефір, Тимур Міндіч, Олексій Чернишов, а також згадуються Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Рустем Умєров.

Обговорюються питання застави у 120 млн грн для фігуранта корупційної справи, будівництво елітних маєтків під Києвом у розпал війни, а також фінансування компанії FirePoint, яка пов’язана з оборонними контрактами. Окрему увагу привертають суми — до 311 млрд грн потенційного фінансування — і розмови про прибутковість на рівні 20%.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

