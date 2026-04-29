Хатки на крови. Как Миндич, "Вова" и "Андрей" зарабатывали на войне и схемах // Без цензуры. ВИДЕО

Новые записи Миндича – шокирующие подробности о том, как выпускники "Квартала" делили бюджет и зарабатывали себе на домики.

Марина Данилюк-Ярмолаева в программе "Без цензуры" разбирает новые стенограммы так называемых "пленок Миндича", которые проливают свет на возможные коррупционные связи в окружении президента Украины во время полномасштабной войны.

Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Речь идет не только об отдельных эпизодах — а о системной модели принятия решений, где личные связи, кумовство и финансовые интересы могут влиять на государственную политику. В стенограммах фигурируют Сергей Шефир, Тимур Миндич, Алексей Чернышов, а также упоминаются Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Рустем Умеров.

Обсуждаются вопросы залога в 120 млн грн для фигуранта коррупционного дела, строительство элитных поместий под Киевом в разгар войны, а также финансирование компании FirePoint, связанной с оборонными контрактами. Особое внимание привлекают суммы — до 311 млрд грн потенциального финансирования — и разговоры о доходности на уровне 20%.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Зеленський Владимир Шефір Борис Ермак Андрей Данилюк-Ярмолаева Марина Чернышов Алексей Миндич Тимур Умеров Рустем
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
29.04.2026 20:02 Ответить
З нетерпінням чекаю на вечірню "казку", від найвеличнійшого марадера **********...
29.04.2026 20:03 Ответить
Зелена невиліковна клептократія
29.04.2026 20:08 Ответить
Сльози мішають мені писати і спитати, яким чином ті корупційні вилупні прийшли до влади ?

От так самі прийшли і сіли в крісла чи хтось їх туди вибрав ?
29.04.2026 20:26 Ответить
Назви мені бодай одного президента за якого не крали і саджали корупціонерів?, всі при кориті влади крали і розвалювали країну... вимирання нації це наслідки зубожіння і корупції... згоден, зараз ціна корупції найвища це життя людей на фронті в окопі, одні помирають в окопі щоб інші могли збагачуватись і красти... і влада дивується, чому українці не хочуть воювати... за що?
29.04.2026 20:33 Ответить
Вся кров наших воїнів на руках ***** і його "піддувал"-виборців заленого лайна!!! Кайфуйте. "Ржіть" як коні... дебіли...
29.04.2026 23:39 Ответить
Пм'ятаю як недорогенькі розказували як барига наживається на війні,убив брата,ліпєцка хвабрика. Зараз шо вам не так?Кінець епохи бідності і брехні.Вас же нормальні люди просили-думай те.
29.04.2026 20:14 Ответить
А бєрлінська находила цукерочки Порошен в карманах полонених касабів 😁😁
Думати треба було ще коли на майдан йшли
29.04.2026 20:47 Ответить
Не квакай кацап.Свіжак,місячної реєстрації.Майдан не ваше собаче діло.
29.04.2026 21:08 Ответить
То шо, постояв за 400 грн і чайок безкоштовний на майдані?
29.04.2026 21:09 Ответить
Ні,прогнав Бандюковича і його шоблу на ваш всратий Ростов. Всі зрадники до вас потікали.Ви кримлівських бандюків прогнать не зможете.Бо сцикуни.
29.04.2026 21:16 Ответить
За базар відповіси, що Ростов і кремлівські бандюки мої? І шо по майдану, задоволений наслідками, вумник?
29.04.2026 21:19 Ответить
Твої 100%.Тільки в кацапів від Майдану до цього часу палає під хвостом. Ваш геополітик-е.банько напав тому що вважав Україну слабкою.Дуже помилився.Я розумний,а ти тупий кацапський бот.
29.04.2026 21:28 Ответить
Балабол ти. І точно не розумний, бо не спалився б так легко, шо балабол.

Намайданив і стрєлки косиш. Ох дорого Україні ваш чайок на майдані обійшовся.
29.04.2026 21:32 Ответить
А кацапам дешево обходиться наш Майдан, росте добробут кацарилих, мир і спокій на Мордорі?
29.04.2026 21:40 Ответить
Та насрати мені, скільки воно там кацапам обходиться, мені від цього не легше.

І знаєш, як би ж то наслідки мали лише ті, хто майданив, та й Бог з вами. Але ж всіх торкнулося. Якщо справді в Україні живеш, не шкода останні чотири роки, що в трубу вилетіли, тільки по-чесному?
29.04.2026 21:45 Ответить
Чому причина війни Майдан, а не кремляді і всі рашисти, які розв'язували війни в багатьох країнах і без Майданів в них?
29.04.2026 21:55 Ответить
Тому що, якщо ти невелика кішка і живеш поруч з ведмедем, не найкраща стратегія обирати шлях прямого протистояння ведмедю - це просто здоровий глузд. Саме тоді цей вибір і зробили.
29.04.2026 21:59 Ответить
Майдан був проти роzії?
29.04.2026 22:03 Ответить
Проти впливу Росії в Україні він був, не важко зрозуміти, що то значило для кремля.

А могли в ролі умовного Казахстану зараз знаходитись, а кацапи воювали б зараз десь з Балтійцями або Польшею.
29.04.2026 22:10 Ответить
Що було би зараз в Україні, якби не Майдан?
29.04.2026 22:21 Ответить
Було діло ведмедя шатуна пристрелив. Жити стало спокійніше
29.04.2026 22:18 Ответить
Ти Віталік дурік, якщо не вкурсі то в Україні був не один Майдан і все закінчувалось мирно, як тільки кацапи влізли в Крим та Донбас все й почалося. Так що винні твої касаби , котрі по плану як у себе в 1993 році замутили "криваву баню" з таємними снайперами в столиці, та хаосом з сепарами на Донбасі
29.04.2026 22:10 Ответить
Я розумію, що багато хто розраховував, що той ведмідь нічого не зможе зробити, али ризик був все одно не виправданий. А щодо Криму і Донбасу - без майдану у кремля б не було сенсу це робити, а так вимушені були йти ва-банк.

Тому це ти дурік.
29.04.2026 22:21 Ответить
"так вимушені були йти ва-банк"

ЧОМУ рашисти були вимушені? Могли б і самі будувати нормальні стосунки з ЄС.
29.04.2026 22:33 Ответить
Не могли, вони хочуть бути імперією, а Захід їх намагався загнати в стойло постійним обрубуванням їх впливу. Не відповісти - означало для кремля змиритись з цим і знизити амбіції. Але в них вперті виявились, як і у нас.
29.04.2026 22:38 Ответить
***
Що було би зараз в Україні, якби не Майдан?
29.04.2026 22:40 Ответить
Звідки я знаю, це вже до провидців якихось)
29.04.2026 22:44 Ответить
Клас ... 😀 "Не знаю, що би було з Україною без Майдану, але Майдан - зло".
29.04.2026 23:07 Ответить
Так. Тому шо якби Майдан пройшов без наслідків, ми б не багато виграли, і так мали непогану країну навіть по середньоєвропейським міркам. А якщо з наслідками (як і відбулося), то занадто багато втрачаємо. Тобто на той момент ризик був не виправданий. Але ризик був виправданий для тих, хто отримав владу, тому це і відбулося.

Та й ці звинувачення вже зараз сенсу не мають, просто відповів на звинувачення коментатора в його ж манері.
29.04.2026 23:20 Ответить
"Але ризик був виправданий для тих, хто отримав владу, тому це і відбулося."

Заради чого ризикували Порошенко, Турчинов, Парубій чи інші з тих, хто посів найвищі посади в Україні після Майдану?
30.04.2026 00:07 Ответить
Видатні, непримиренні борцуни з корупцією при папєрєдніках після оприлюднення плівок міндіча-зеленського.

29.04.2026 21:35 Ответить
А що собі думав придурковатий український нарід... Оберемо ватніка-нацмена в президенти, що відомий шутками про дурних хахлов для дурних хахлов... Що може підти не так?
29.04.2026 20:14 Ответить
нічіго не прєдвіщало опасності. Був обичний день - п'ятниця 13-го...
29.04.2026 20:28 Ответить
Міндіч це ж каганат. Семітським законодавством заборонено критикувати
29.04.2026 20:14 Ответить
Так і знав що фламінго - це просто яма для відмиву грошей на хатинки для різних паскуд. Там же і наша балістика від штілерманів.
29.04.2026 20:17 Ответить
Какие украинские лица, прям щири козаки
29.04.2026 20:17 Ответить
То має свою назву. Мононаціональна банда.
29.04.2026 20:17 Ответить
"красава" Зєля поводила по губам та постукала по лобі свого лохторату цілим пакетом своїх дермових міндічєй..
дехто з особливообдарованого лохторату досі в нєпонятках, і як тоді тут прив'язати до усього цього Пороха чи хоча б Кличка, бо Найвеличнівшивий же - святий, для них, ідіотів..
може хвойда Мосейчукча їм розтолкує "шо і як"?
29.04.2026 20:21 Ответить
Так хто ж барииґа? 🤔 Хто ж мародер? 🤔 Хто на крові наживається?? 🤔
29.04.2026 20:39 Ответить
зелені Ублюдки: уйдіть "по доброму" бо-ВИНЕСЕМО ВПЕРЕД НОГАМИ
29.04.2026 21:25 Ответить
В кінотеатрах України::Тимур та його команда. В ролях:Сергій-Шефір,Андрій-Єрмак і Вова-Зеленський
29.04.2026 21:27 Ответить
Продовження серіалу "Слуга народа ".Для 73% квитки безкоштовно
29.04.2026 21:59 Ответить
 
 