Хатки на крови. Как Миндич, "Вова" и "Андрей" зарабатывали на войне и схемах // Без цензуры. ВИДЕО
Новые записи Миндича – шокирующие подробности о том, как выпускники "Квартала" делили бюджет и зарабатывали себе на домики.
Марина Данилюк-Ярмолаева в программе "Без цензуры" разбирает новые стенограммы так называемых "пленок Миндича", которые проливают свет на возможные коррупционные связи в окружении президента Украины во время полномасштабной войны.
Речь идет не только об отдельных эпизодах — а о системной модели принятия решений, где личные связи, кумовство и финансовые интересы могут влиять на государственную политику. В стенограммах фигурируют Сергей Шефир, Тимур Миндич, Алексей Чернышов, а также упоминаются Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Рустем Умеров.
Обсуждаются вопросы залога в 120 млн грн для фигуранта коррупционного дела, строительство элитных поместий под Киевом в разгар войны, а также финансирование компании FirePoint, связанной с оборонными контрактами. Особое внимание привлекают суммы — до 311 млрд грн потенциального финансирования — и разговоры о доходности на уровне 20%.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
