Хатки на крови. Как Миндич, "Вова" и "Андрей" зарабатывали на войне и схемах // Без цензуры. ВИДЕО

Новые записи Миндича – шокирующие подробности о том, как выпускники "Квартала" делили бюджет и зарабатывали себе на домики.

Марина Данилюк-Ярмолаева в программе "Без цензуры" разбирает новые стенограммы так называемых "пленок Миндича", которые проливают свет на возможные коррупционные связи в окружении президента Украины во время полномасштабной войны.

Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Речь идет не только об отдельных эпизодах — а о системной модели принятия решений, где личные связи, кумовство и финансовые интересы могут влиять на государственную политику. В стенограммах фигурируют Сергей Шефир, Тимур Миндич, Алексей Чернышов, а также упоминаются Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Рустем Умеров.

Обсуждаются вопросы залога в 120 млн грн для фигуранта коррупционного дела, строительство элитных поместий под Киевом в разгар войны, а также финансирование компании FirePoint, связанной с оборонными контрактами. Особое внимание привлекают суммы — до 311 млрд грн потенциального финансирования — и разговоры о доходности на уровне 20%.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят