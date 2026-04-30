Миндич подал иск против Железняка, поскольку слова нардепа "доставляют ему существенный дискомфорт"
Сторона защиты получила иск Тимура Миндича к народному депутату Ярославу Железняку о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом в Facebook сообщил военный, адвокат и правозащитник Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Наконец-то уже можем констатировать факт наличия конкретного юридического спора с четкими требованиями и формулировками, которые нужно анализировать.
Я бы назвал этот спор за право говорить то, что господин Тимур Миндич не хочет признавать", - говорится в сообщении.
В настоящее время сторона защиты изучает исковое заявление, аргументацию и процессуальные документы.
"В этом деле принципиально важно то, что оно касается высказываний Ярослава Железняка, озвученных в видео на его YouTube-канале - в контексте резонансного антикоррупционного дела, которое уже давно находится в фокусе общественного внимания.
Тимур Миндич пытается оспорить утверждение о том, что он был частью "преступной организации" и причастен к ее деятельности, хотя подобные формулировки на момент публикации уже звучали в СМИ, экспертной среде, политических кругах, а также в заявлениях представителей государственных и правоохранительных органов", - пояснил Найем.
По мнению адвоката, в таких вопросах всегда сталкиваются два принципа - защита репутации человека и свобода слова.
Поэтому важно не только то, что именно было сказано, но и было ли это комментарием или оценкой уже публичной информации, а также могли ли именно эти слова повлиять на репутацию истца - это еще должен оценить суд.
Что говорит Железняк?
Нардеп Ярослав Железняк привел цитату из иска:
"У большого количества людей сформировалось резко негативное восприятие истца, что причиняет ему существенный дискомфорт в повседневной жизни и вызывает моральные страдания".
В то же время парламентарий считает, что дело гораздо шире.
"Речь идет о том, может ли народный депутат называть вещи своими именами. Я считаю - может. И буду это доказывать, в том числе в суде", - добавил он
Что предшествовало?
В марте 2026 года сообщалось, что олигарх Зеленского Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, подал в суд на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Це було швидко і економно для держави.
Але зараз мало хто має честь і гідність.
Тому й це питання віддають в руки (суддів) тих, хто теж цього не має.
Говоримо про Міндіча згадуємо Зеленського...Говоримо про Зеленського згадуємо Міндіча, ця історія буде мати продовження.