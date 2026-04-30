Компанія Fire Point про згадку у нових "плівках Міндіча": "Це відверта брехня, НАБУ має підтвердити автентичність"

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

Текст звернення Штілерман опублікував у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Компанія про репутаційні ризики

У заяві йдеться, що нещодавнє розслідування "Української правди", у якому стверджують, ніби фігурант справи "Мідас" Тимур Міндіч згадує Fire Point, може створювати асоціації між компанією та "особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження".

"Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ", як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної", - пишуть у компанії.

У компанії переконують, що інформація є "недостовірною", оскільки вона містить "явно завищені суми обсягів надходження грошових коштів до нашої компанії, які обговорюються учасниками записів". Зокрема, на "плівках" йдеться, що Fire Point отримала 311 мільярдів гривень, тоді як увесь дохід за 2025 рік, мовляв, був у понад 10 разів менший і становив лише 29 324 мільйонів гривень, що вказано в офіційній звітності.

"Враховуючи це, є наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказана інформація могла бути змонтована або спотворена, а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження", - додають у зверненні.

У компанії себе назвали провідним розробником українських засобів озброєння, серед яких є найбільш розповсюджені та ефективні, а також нагадали, що Fire Point є "першим українським розробником, який за дуже короткий час змогла створити власні крилату та балістичну ракету".

Звернення до НАБУ

Fire Point вважає "плівки Міндіча" "черговою публічною дискредитацією" і звертають увагу, що офіційних претензій від правоохоронних органів до них не було.

У компанії наголосили, що Міндіч "не є та не був власником, кінцевим бенефіціаром нашої компанії", а будь-яка його можлива діяльність щодо Fire Point "є виключно ініціативою та відповідальністю тих осіб, які можуть фігурувати на записах".

Отже, компанія просить НАБУ підтвердити, що в матеріалах справи "Мідас" є докази, зміст яких відповідає розмовам, які опублікувала "Українська правда", а якщо так — надати ці докази для дослідження та проведення експертиз.

Також там просять відповісти, чи розповсюджувало НАБУ інформацію, викладену в розслідуванні, і чи надавало дозвіл на її розголошення. Якщо ж такого дозволу не було, Fire Point питає, чи внесли відомості про розголошення даних досудового розслідування без дозволу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Також з метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України. Прошу допитати як свідка власника ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання", - додали у заяві.

