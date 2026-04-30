Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"
Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "записей Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить достоверность "записей".
Текст обращения Штилерман опубликовал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Компания о репутационных рисках
В заявлении говорится, что недавнее расследование "Украинской правды", в котором утверждается, будто фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич упоминает Fire Point, может создавать ассоциации между компанией и "лицами, в отношении которых ведется уголовное производство".
"Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, влечет за собой крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена надлежащим образом и носит манипулятивный характер", — пишут в компании.
В компании утверждают, что информация является "недостоверной", поскольку она содержит "явно завышенные суммы поступлений денежных средств в нашу компанию, которые обсуждаются участниками записей". В частности, на "пленках" говорится, что Fire Point получила 311 миллиардов гривен, тогда как весь доход за 2025 год, якобы, был более чем в 10 раз меньше и составлял лишь 29 324 млн грн, что указано в официальной отчетности.
"Учитывая это, имеются обоснованные основания полагать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование", — добавляют в обращении.
В компании назвали себя ведущим разработчиком украинских средств вооружения, среди которых есть наиболее распространенные и эффективные, а также напомнили, что Fire Point является "первым украинским разработчиком, который за очень короткое время смог создать собственные крылатую и баллистическую ракеты".
Обращение в НАБУ
Fire Point считает "пленки Миндича" "очередной публичной дискредитацией" и обращает внимание, что официальных претензий от правоохранительных органов к ним не было.
- В компании подчеркнули, что Миндич "не является и не был владельцем, конечным бенефициаром нашей компании", а любая его возможная деятельность в отношении Fire Point "является исключительно инициативой и ответственностью тех лиц, которые могут фигурировать в записях".
- Таким образом, компания просит НАБУ подтвердить, что в материалах дела "Мидас" есть доказательства, содержание которых соответствует разговорам, опубликованным "Украинской правдой", а если да — предоставить эти доказательства для исследования и проведения экспертиз.
Также там просят ответить, распространяло ли НАБУ информацию, изложенную в расследовании, и давало ли разрешение на ее разглашение. Если же такого разрешения не было, Fire Point спрашивает, внесли ли сведения о разглашении данных досудебного расследования без разрешения в Единый реестр досудебных расследований.
"Также с целью недопущения манипуляций и нанесения ущерба репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее сотрудниках или акционерах, содержащиеся в протоколах или других доказательствах, находящихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО "ФАЙЕР ПОИНТ" Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы", — добавили в заявлении.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
З іншого боку..
Якщо є докази, чого справа не в суді?
Може таке бути, що Штілєрман бреше? Чи ні?
(******* інтерпретація старовинного прислів'я).
Це вже антисемітизм і вісім років
Де фламінги?
Міндіч з Бі-бі ржуть по приколу. І рахують гроші...
А як себе можна іще назвати?
"...а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження", - додають у зверненні. - тут і замутять.
Запуск: Було зафіксовано запуск 23 ракет «Фламінго».
Долетіли: До цілі в РФ долетіли 6 ракет.
Влучили: Влучили у потрібне місце лише 2 ракети.
Тварюки.
Где вы нашли намек? По поводу чего?
Такі ви невинуваті....Угу 🤓
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса. В дитинстві разом із сім'єю переїхав до Києва, де і пішов до школи
Довгий час проживав на території Росії
У 1991 році поступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.
Космологія - це розділ астрономії, який вивчає загальні закономірності будови, походження (еволюцію) та розвиток Всесвіту в цілому.
Протягом тривалого часу він займався підприємництвом у Росії, зокрема у сфері IT та нерухомості.
У 2000-х роках він офіційно значився мешканцем Москви.
За словами самого Штілермана, він провів пів року в ізоляторі ФСБ.
Після звільнення він втік з Росії до України.
Чи не завербували його в ізоляторі за півроку?
Сподобалася фраза Штілєрмана в інтервʼю Гордону:
Г: - Вас вербовало ФСБ?
Ш: - ... я не помню!
всьо, расходімся, кіна нє будєт
Українська оборонна компанія Fire Point була заснована в середині 2022 року під час повномасштабного вторгнення.
Українська оборонна компанія Fire Point була заснована в середині 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Ще на початку повномасштабної війни Fire Point, відома виробництвом ракети «Фламінго», була кастинговим агентством для кіно- й телепроєктів в індустрії, де працював Володимир Зеленський. Нині компанія - один із найбільших підрядників ЗСУ, що має контракти на 1 мільярд доларів та близько 30 секретних виробничих майданчиків.
Технічна директорка Fire Point Ірина Терех - підприємиця, архітекторка, яка мала компанію з виробництва інсталяцій з бетону
В настоящее время их имена иногда упоминаются в контексте общих эфиров или обсуждений в соцсетях, однако основным периодом их активного сотрудничества была работа над телеканалами и избирательными кампаниями в странах Балтии и СНГ.
Михаил Цукерман (бизнесмен, часто упоминаемый в связке с Михаилом Шейтельманом) и его брат Александр сейчас находятся в Израиле
И Михаил, и Александр Цукерманы являются гражданами Израиля.
На текущий момент (апрель 2026 года) они остаются в Израиле,
