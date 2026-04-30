Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"

Денис Штілерман — співвласник компанії Fire Point

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "записей Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить достоверность "записей".

Текст обращения Штилерман опубликовал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Компания о репутационных рисках

В заявлении говорится, что недавнее расследование "Украинской правды", в котором утверждается, будто фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич упоминает Fire Point, может создавать ассоциации между компанией и "лицами, в отношении которых ведется уголовное производство".

"Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, влечет за собой крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена надлежащим образом и носит манипулятивный характер", — пишут в компании.

В компании утверждают, что информация является "недостоверной", поскольку она содержит "явно завышенные суммы поступлений денежных средств в нашу компанию, которые обсуждаются участниками записей". В частности, на "пленках" говорится, что Fire Point получила 311 миллиардов гривен, тогда как весь доход за 2025 год, якобы, был более чем в 10 раз меньше и составлял лишь 29 324 млн грн, что указано в официальной отчетности.

"Учитывая это, имеются обоснованные основания полагать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование", — добавляют в обращении.

В компании назвали себя ведущим разработчиком украинских средств вооружения, среди которых есть наиболее распространенные и эффективные, а также напомнили, что Fire Point является "первым украинским разработчиком, который за очень короткое время смог создать собственные крылатую и баллистическую ракеты".

Обращение в НАБУ

 Fire Point считает "пленки Миндича" "очередной публичной дискредитацией" и обращает внимание, что официальных претензий от правоохранительных органов к ним не было.

  • В компании подчеркнули, что Миндич "не является и не был владельцем, конечным бенефициаром нашей компании", а любая его возможная деятельность в отношении Fire Point "является исключительно инициативой и ответственностью тех лиц, которые могут фигурировать в записях".
  • Таким образом, компания просит НАБУ подтвердить, что в материалах дела "Мидас" есть доказательства, содержание которых соответствует разговорам, опубликованным "Украинской правдой", а если да — предоставить эти доказательства для исследования и проведения экспертиз.

Также там просят ответить, распространяло ли НАБУ информацию, изложенную в расследовании, и давало ли разрешение на ее разглашение. Если же такого разрешения не было, Fire Point спрашивает, внесли ли сведения о разглашении данных досудебного расследования без разрешения в Единый реестр досудебных расследований.

"Также с целью недопущения манипуляций и нанесения ущерба репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее сотрудниках или акционерах, содержащиеся в протоколах или других доказательствах, находящихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО "ФАЙЕР ПОИНТ" Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы", — добавили в заявлении.

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман о новых записях Миндича

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

30.04.2026 18:35
Ві всєврьоті......азохен вей....
30.04.2026 18:28
Кучно там Штілермани в компаніях сидять і тримаються друг за друга як вош кожуха
30.04.2026 18:30
Ві всєврьоті......азохен вей....
30.04.2026 18:28
Те, що контора була створена заради розпилу - очевидно усім.
З іншого боку..
Якщо є докази, чого справа не в суді?
30.04.2026 18:33
Весь дохід компанії - 29 млн грн. За 25 рік. Це відверта і неприкрита брехня , за 700 тисяч доларів доходу( не прибутку,а саме доходу) , ні Зеленьський ні Міндіч навіть спину не піднімуть.
30.04.2026 19:22
становив лише 29 324 мільйонів гривень, що вказано в офіційній звітності Джерело: https://censor.net/ua/n4000853 Ваша помилка у 1000 разів, тобто більше 29 міліардів
30.04.2026 19:34
Згоден. А де тоді Щтіллєрман і Міндіч діли залишок 260 мілірдів гривень, що не були виділені на файрпонт Штіллєрмана?
Може таке бути, що Штілєрман бреше? Чи ні?
Може таке бути, що Штілєрман бреше? Чи ні?
30.04.2026 19:45
читай перед тим щоб писати. 29 тисяч мільйонів.
30.04.2026 20:08
Уроки математики варто було відвідувати...
30.04.2026 21:12
Читай вгорі, пісатєль
30.04.2026 21:22
УГУ.....вірю
30.04.2026 18:28
Клоуни, блд.
30.04.2026 18:28
Не дают спокойно нехило зарабатывать. Ни чести, ни совести).
30.04.2026 18:28
30.04.2026 18:35
Поэтому вместо баллистики по мааацкве летят только двушки, а средства наших партнёров уходят на охмуривание лохов говнокварталом-ТВ.
30.04.2026 19:10
Щей яка діяльність- жив до 14 року у рашці та виконував якись замовлення у мо рф. От це ніхріна собі - такий сіоніст шо і в мо України отримує якісь закази. Пи...ць якийсь. І не скажеш шо він шлемазел.
30.04.2026 19:24
Це зветься шломіель. Коли собі користь - а всім оточуючим врєд
30.04.2026 21:01
Тож він не українець. Йому можна. Як і багатьом іншим не українцям. У них бізнес. Нічого особистого.
30.04.2026 19:40
Та не может такого быть. Вы ещё напишите что-то, типа того, родители Сырского в россии живут
30.04.2026 22:03
Кучно там Штілермани в компаніях сидять і тримаються друг за друга як вош кожуха
30.04.2026 18:30
Фламінга фламінзі ока не виклює.
(******* інтерпретація старовинного прислів'я).
30.04.2026 19:19
30.04.2026 18:32
30.04.2026 18:33
30.04.2026 18:55
30.04.2026 19:03
30.04.2026 19:06
30.04.2026 19:19
30.04.2026 19:35
https://www.youtube.com/watch?v=0P_Cs14uU0I
30.04.2026 19:56
30.04.2026 19:25
30.04.2026 19:28
30.04.2026 19:02
30.04.2026 18:34
Детективи НАБУ використовують технічні засоби прослуховування (зняття інформації з транспортних мереж та житла) як частину негласних слідчих дій для розслідування топкорупції, що передбачено законом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
30.04.2026 18:38
Сфера застосування: Детективи застосовують прослуховування для фіксації корупційних схем, зокрема в оборонній галузі та економіці.
30.04.2026 18:39
30.04.2026 18:40
"Кращий спосіб захисту - це напад..." Розпочалося!
30.04.2026 18:41
прослушка була все по закону
30.04.2026 18:43
30.04.2026 18:41
30.04.2026 18:50
Детективи НАБУ є оперативними працівниками та слідчими (загалом близько 234 спеціалістів), які мають повноваження збирати інформацію.
30.04.2026 18:41
Штілерман здав Міндича з кіпою.
30.04.2026 18:42
Кіпа хто ?
30.04.2026 18:44
30.04.2026 19:12
30.04.2026 18:48
30.04.2026 18:50
30.04.2026 18:52
30.04.2026 19:15
30.04.2026 18:53
30.04.2026 19:14
30.04.2026 18:54
30.04.2026 18:57
30.04.2026 20:06
30.04.2026 18:55
30.04.2026 18:55
30.04.2026 18:57
"У компанії себе назвали провідним розробником українських засобів озброє
А як себе можна іще назвати?
"...а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження", - додають у зверненні. - тут і замутять.
30.04.2026 19:02 Ответить
Згідно з даними OSINT-аналітиків, станом на кінець квітня 2026 року ситуація з цим типом озброєння наступна:

Запуск: Було зафіксовано запуск 23 ракет «Фламінго».

Долетіли: До цілі в РФ долетіли 6 ракет.

Влучили: Влучили у потрібне місце лише 2 ракети.
30.04.2026 19:03 Ответить
30.04.2026 19:07 Ответить
https://oboronka.mezha.ua/de-ukrajinski-raketi-flamingo-310751/
30.04.2026 20:14 Ответить
30.04.2026 19:26 Ответить
тому шо дуигунів було лише 23 штуки! про це Юра Луценко Лапіну розповідав ще на початку скандалу з Фаєрпойнтами. Матеріали про ці двигуни вилучила німецька поліція на хаті у Шурми
30.04.2026 21:11 Ответить
30.04.2026 19:10 Ответить
30.04.2026 20:53 Ответить
30.04.2026 19:13 Ответить
30.04.2026 19:19 Ответить
30.04.2026 19:23 Ответить

https://www.facebook.com/slidstvo.info?__cft__[0]=AZar6DNtVn-oIHE3m4SWQaC1APxJkU66j3L-H4j5YqDhpmCkKwT6nMSqjFB2UpdtooQjAbYG_6BS8TRfwy8T4X3TXQQpl83Vlg6ymX9sOwW36QNu_87LVH86UFJraWLLmm_MwIEZBDWIqQyQlgMyJnSYBXr_gCZy9H5F61SrLuoolA&__tn__=-UC%2CP-R Слідство.Інфо
30.04.2026 20:32 Ответить
30.04.2026 22:09 Ответить
30.04.2026 22:32 Ответить
30.04.2026 22:42 Ответить
30.04.2026 23:23 Ответить
За останні 24 години до Ізраїлю прибуло військове обладнання вагою 6 500 тонн.

Два балкери пришвартувалися в портах Ашдод і Хайфа, доставивши тисячі літаків і наземної зброї, включно з тисячами ракет класу «повітря-земля» та «земля-земля», військовими вантажівками, бойовими транспортними машинами JLTV та багатьма іншими спорядженнями.

З початку операції «Реву лева» до Ізраїлю прибуло понад 115 600 тонн військової техніки 403 рейсами та 10 кораблями.
30.04.2026 19:26 Ответить
30.04.2026 19:27 Ответить
30.04.2026 19:36 Ответить
30.04.2026 19:38 Ответить
30.04.2026 20:36 Ответить
30.04.2026 20:42 Ответить
30.04.2026 21:17 Ответить
Штілерман

Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 в м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса. В дитинстві разом із сім'єю переїхав до Києва, де і пішов до школи

Довгий час проживав на території Росії

У 1991 році поступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 МФТІ. Закінчив виш за спеціальністю Космологія.

Космологія - це розділ астрономії, який вивчає загальні закономірності будови, походження (еволюцію) та розвиток Всесвіту в цілому.
30.04.2026 20:42 Ответить
Денис Штілерман прожив у Росії загалом близько 20 РОКІВ.

Протягом тривалого часу він займався підприємництвом у Росії, зокрема у сфері IT та нерухомості.
У 2000-х роках він офіційно значився мешканцем Москви.

За словами самого Штілермана, він провів пів року в ізоляторі ФСБ.

Після звільнення він втік з Росії до України.

Чи не завербували його в ізоляторі за півроку?
30.04.2026 20:49 Ответить
Сподобалася фраза Штілєрмана в інтервʼю Гордону:
Г: - Вас вербовало ФСБ?
Ш: - ... я не помню!
- - - - - - - -
всьо, расходімся, кіна нє будєт
30.04.2026 21:07 Ответить
30.04.2026 21:14 Ответить
Українська оборонна компанія Fire Point була заснована в середині 2022 року під час повномасштабного вторгнення.
Ще на початку повномасштабної війни Fire Point, відома виробництвом ракети «Фламінго», була кастинговим агентством для кіно- й телепроєктів в індустрії, де працював Володимир Зеленський. Нині компанія - один із найбільших підрядників ЗСУ, що має контракти на 1 мільярд доларів та близько 30 секретних виробничих майданчиків.Про це https://www.nytimes.com/2025/10/26/world/europe/ukraine-fire-point-drones-flamingo.html?fbclid=IwdGRjcANsoWxjbGNrA2xnumV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMWF3U2dmYTJ2WWVaRWhZeTIBHp1bvypWVvNwehmwJtw9RKMZyV6Cr2IuFviu8pq7r_dbRDYqEnCjywULlA0L_aem_u0fDmRHW1uH1iTvbb-lrVg повідомляє The New York Times.
Технічна директорка Fire Point Ірина Терех - підприємиця, архітекторка, яка мала компанію з виробництва інсталяцій з бетону
30.04.2026 21:56 Ответить
30.04.2026 22:20 Ответить
30.04.2026 22:33 Ответить
Михаил Шейтельман и Михаил Цукерман - давние коллеги и партнеры по медийным и политтехнологическим проектам.

В настоящее время их имена иногда упоминаются в контексте общих эфиров или обсуждений в соцсетях, однако основным периодом их активного сотрудничества была работа над телеканалами и избирательными кампаниями в странах Балтии и СНГ.

Михаил Цукерман (бизнесмен, часто упоминаемый в связке с Михаилом Шейтельманом) и его брат Александр сейчас находятся в Израиле

И Михаил, и Александр Цукерманы являются гражданами Израиля.

На текущий момент (апрель 2026 года) они остаются в Израиле,
30.04.2026 22:14 Ответить
30.04.2026 22:16 Ответить
Передвиборча програма Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Реформи мають позитивно відображатися на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях

Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.

Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410583483033226 Невідворотність відповідальності та https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117709889281734 справедливе і законне покарання - основа чесної України.

https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=153755065614188 Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду.

І т.д. і т.п.
30.04.2026 22:29 Ответить
30.04.2026 22:30 Ответить
01.05.2026 00:07 Ответить
01.05.2026 00:26 Ответить
01.05.2026 00:29 Ответить
01.05.2026 02:04 Ответить
 
 