Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "записей Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить достоверность "записей".

Текст обращения Штилерман опубликовал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Компания о репутационных рисках

В заявлении говорится, что недавнее расследование "Украинской правды", в котором утверждается, будто фигурант дела "Мидас" Тимур Миндич упоминает Fire Point, может создавать ассоциации между компанией и "лицами, в отношении которых ведется уголовное производство".

"Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, влечет за собой крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена надлежащим образом и носит манипулятивный характер", — пишут в компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Глава Нацбанка Пышный прокомментировал упоминание о себе в новых записях разговора Миндича и Умерова

В компании утверждают, что информация является "недостоверной", поскольку она содержит "явно завышенные суммы поступлений денежных средств в нашу компанию, которые обсуждаются участниками записей". В частности, на "пленках" говорится, что Fire Point получила 311 миллиардов гривен, тогда как весь доход за 2025 год, якобы, был более чем в 10 раз меньше и составлял лишь 29 324 млн грн, что указано в официальной отчетности.

"Учитывая это, имеются обоснованные основания полагать, что указанная информация могла быть смонтирована или искажена, а для подтверждения ее подлинности необходимо провести экспертное исследование", — добавляют в обращении.

В компании назвали себя ведущим разработчиком украинских средств вооружения, среди которых есть наиболее распространенные и эффективные, а также напомнили, что Fire Point является "первым украинским разработчиком, который за очень короткое время смог создать собственные крылатую и баллистическую ракеты".

Читайте также: Миндич подал иск против Железняка, поскольку слова нардепа "доставляют ему существенный дискомфорт"

Обращение в НАБУ

Fire Point считает "пленки Миндича" "очередной публичной дискредитацией" и обращает внимание, что официальных претензий от правоохранительных органов к ним не было.

В компании подчеркнули, что Миндич "не является и не был владельцем, конечным бенефициаром нашей компании", а любая его возможная деятельность в отношении Fire Point "является исключительно инициативой и ответственностью тех лиц, которые могут фигурировать в записях".

Таким образом, компания просит НАБУ подтвердить, что в материалах дела "Мидас" есть доказательства, содержание которых соответствует разговорам, опубликованным "Украинской правдой", а если да — предоставить эти доказательства для исследования и проведения экспертиз.

Также там просят ответить, распространяло ли НАБУ информацию, изложенную в расследовании, и давало ли разрешение на ее разглашение. Если же такого разрешения не было, Fire Point спрашивает, внесли ли сведения о разглашении данных досудебного расследования без разрешения в Единый реестр досудебных расследований.

"Также с целью недопущения манипуляций и нанесения ущерба репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее сотрудниках или акционерах, содержащиеся в протоколах или других доказательствах, находящихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО "ФАЙЕР ПОИНТ" Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы", — добавили в заявлении.

Читайте также: Общественный антикоррупционный совет при МОУ сделал заявление по делу "Мидас" и компании "Fire Point"









