Миндич и Умеров обсуждают назначение нового посла в США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"

Олигарх Зеленского Тимур Миндич и тогдашний министр обороны Рустем Умеров обсуждали замену посла в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Парламентарий напомнил, что в тот момент активно обсуждалась замена посла в Штатах и президент искал замену.

Железняк отметил, что, вероятно, Умеров пересказывает разговор с президентом Зеленским.

Так, в записях упоминается возможный кандидат на эту должность - тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, который в настоящее время является подозреваемым по делу о коррупции и находится в СИЗО.

Галущенко Миндич называет "понятным".

Железняк также напомнил, что записи разговоров в офисе Цукермана, обнародованные ранее НАБУ, также свидетельствуют о том, что тогда обсуждали посла в США.









Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Читайте также: Подлинность новых "пленок Миндича" должны установить правоохранители, - пресс-служба Умерова