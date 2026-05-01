Миндич и Умеров обсуждают назначение нового посла в США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"
Олигарх Зеленского Тимур Миндич и тогдашний министр обороны Рустем Умеров обсуждали замену посла в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Подробности
Парламентарий напомнил, что в тот момент активно обсуждалась замена посла в Штатах и президент искал замену.
Железняк отметил, что, вероятно, Умеров пересказывает разговор с президентом Зеленским.
Так, в записях упоминается возможный кандидат на эту должность - тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, который в настоящее время является подозреваемым по делу о коррупции и находится в СИЗО.
Галущенко Миндич называет "понятным".
Железняк также напомнил, что записи разговоров в офисе Цукермана, обнародованные ранее НАБУ, также свидетельствуют о том, что тогда обсуждали посла в США.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Щоб не вибовтали, що ж то за вова згадується на плівках
от куди бігти?
або в австрію або до коломойського в "сізо" сбу.
Ще з минулої осені у нього безперервний вояж по закордонню.
Але головне питання чого дозованно,по краплям-яка ціль? Щоб що?
А ЗЄ зміг!!! Йому пофіг.
І Трамп теж може це підтвердити.
Давно Потужну Крису так не розхитквали!! Іпсо на іпсі сидить
Вова Гейсман ?? Як його звати насправді ?