Подлинность новых "плёнок Миндича" должны установить правоохранители, - пресс-служба Умерова
Правоохранительные органы должны установить подлинность и релевантность записей новых "пленок Миндича".
Об этом заявили в пресс-службе секретаря СНБО Рустема Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"Подлинность, полноту и релевантность любых записей или фрагментов должны устанавливать правоохранительные органы. Использование других источников может привести к указанию непроверенной или неточной информации", — отметили там.
В пресс-службе напомнили, что Умеров уже давал правоохранителям все необходимые объяснения по вопросам, которые их интересовали в ноябре 2025 года. В то же время комментировать материалы производства он не имеет права.
Также там заявили, что коммуникация министра обороны на тему поставок вооружения для Сил обороны – это часть должностных обязанностей министра.
"Бизнес регулярно поднимает вопросы оплаты, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании. Отдельно хотим напомнить, что привлечение международного финансирования в украинский ОПК было одним из ключевых направлений работы Министерства обороны в 2024–2025 годах", — пояснили там.
Комментируя интерпретации о якобы лоббировании отдельных компаний перед внешними инвесторами, в пресс-службе сообщили, что с 2024 года и до настоящего времени Умеров системно работает над тем, чтобы совмещать интересы международных партнеров и украинских производителей в сфере оборонной промышленности.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гарні плівки, надо брать !
в розслідування
в умерова дєтскій лєпєт нє мальчіка но мужа.
хто дєньги платить, той і з дєвочкой танцює.
96 млрд. платить ЄС, а отже його органи й мають дивитись куди пішли гроші європейських платників податків
- Какіє ваши доказательства?© - з голлівудського кіна "Червона спека".
Це уже дичина від самого умерова, чи це не його розуму справа??? Дали йолопу, такий текст озвучити…
татарини...
«Я в цій статті відчув гіркий присмак тих часів, коли кримським татарам відмовляли в довірі через їхнє етнічне походження. Такі речі в демократичній країні недопустимі. Військова сфера в інших країнах показує, що ані етнічне походження, ані країна походження не мають значення для професійної оцінки посадової особи», - підкреслив він.
зам. міністра іноземних справ;
посла України в Туреччині,
багато урядовців в МО.
але, за умеровим тягнеться неприємний інформаційний слід.
якщо він вважає себе невинуватим, то в його ж інтересах ініціювати розслідування саме по його ж власному епізоду звинувачень і покласти край підозрам.
киримли шанована частина української нації, етнічна приналежність умерова ні до чого
Ті що сидять роками під Татаровим?
