Подлинность новых "плёнок Миндича" должны установить правоохранители, - пресс-служба Умерова

В Умерова отреагировали на новые пленки Миндича

Правоохранительные органы должны установить подлинность и релевантность записей новых "пленок Миндича".

Об этом заявили в пресс-службе секретаря СНБО Рустема Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

"Подлинность, полноту и релевантность любых записей или фрагментов должны устанавливать правоохранительные органы. Использование других источников может привести к указанию непроверенной или неточной информации", — отметили там.

В пресс-службе напомнили, что Умеров уже давал правоохранителям все необходимые объяснения по вопросам, которые их интересовали в ноябре 2025 года. В то же время комментировать материалы производства он не имеет права.

Также там заявили, что коммуникация министра обороны на тему поставок вооружения для Сил обороны – это часть должностных обязанностей министра.

"Бизнес регулярно поднимает вопросы оплаты, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании. Отдельно хотим напомнить, что привлечение международного финансирования в украинский ОПК было одним из ключевых направлений работы Министерства обороны в 2024–2025 годах", — пояснили там.

Комментируя интерпретации о якобы лоббировании отдельных компаний перед внешними инвесторами, в пресс-службе сообщили, что с 2024 года и до настоящего времени Умеров системно работает над тем, чтобы совмещать интересы международных партнеров и украинских производителей в сфере оборонной промышленности.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Топ комментарии
+27
Ця зЕлена банда відкрито знущається з наас. Типу, а що ви можете зрбити, лохи?
29.04.2026 15:27 Ответить
+10
29.04.2026 15:51 Ответить
+9
Чебурек-крадій та вбивця українців, де твій шеф зник? Куди зникли Джемілєв та Чубаров? Як цього Чебурека на посаду МОУ призначили так вони кудись зникли відразу. На касу сіли чи інкасаторам запрацювали?
29.04.2026 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ця зЕлена банда відкрито знущається з наас. Типу, а що ви можете зрбити, лохи?
29.04.2026 15:27 Ответить
це означає...

гарні плівки, надо брать !
в розслідування

.
29.04.2026 15:41 Ответить
почалось ... шо попало
29.04.2026 15:30 Ответить
+💯 👍🏿!

в умерова дєтскій лєпєт нє мальчіка но мужа.

.
29.04.2026 15:42 Ответить
я вимагаю продовження банкету !
29.04.2026 15:32 Ответить
татаров повинен визначити плівки.він же міністр ВС.клименко лакей.
29.04.2026 15:33 Ответить
при чому тут якась клименка ?

хто дєньги платить, той і з дєвочкой танцює.
96 млрд. платить ЄС, а отже його органи й мають дивитись куди пішли гроші європейських платників податків

.
29.04.2026 15:46 Ответить
багатий не той в кого багато грошей,а той хто багато грошей тратить.до біса танці !
29.04.2026 15:54 Ответить
чудовий вислів "право охоронці" )) і чудова в них робота! охороняти те, чого не існує! ))
29.04.2026 15:34 Ответить
Щось мені все нагадує історію з плівками Мельниченко. Наша пісня стара-нова, починаєм її знову.
- Какіє ваши доказательства?© - з голлівудського кіна "Червона спека".
29.04.2026 15:34 Ответить
ти ба, народний адвокат невинного ЗЄлі

.
29.04.2026 15:47 Ответить
Земля плоска і повністю пластмасова
29.04.2026 15:35 Ответить
Все пучком - чого ти кіпішуєш - не вспів здиміти? - потрібна підозра - бо здрисне за Міндічом
29.04.2026 15:35 Ответить
Кто такая служба умерова, какой у нее официальный статус? что она согласно своих посадовых обовязкив мае прако коментувати?
29.04.2026 15:36 Ответить
Це та сама "служба", що приторговувала (а може й продовжує) санкціями проти бізнесу і окремих громадян.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:54 Ответить
А що це за такий «ШТАТНИЙ» структурний підрозділ в РНБОУ - «прес-служба умерова»?? Кадровики з ДУСі, дико зхвильовані !!!???
Це уже дичина від самого умерова, чи це не його розуму справа??? Дали йолопу, такий текст озвучити…
29.04.2026 15:37 Ответить
Записи вели детективи НАБУ в рамках кримінального провадження.
29.04.2026 15:37 Ответить
А плівки Деркача не потребували експертизи.Квартальна прокуратура і дбр з ними носились як дурень зі ступою.Де зараз Деркач?Де справи по тих кацапських плівка?
29.04.2026 15:38 Ответить
29.04.2026 15:40 Ответить
а судді хто ?

татарини...

.
29.04.2026 15:49 Ответить
Чебурек-крадій та вбивця українців, де твій шеф зник? Куди зникли Джемілєв та Чубаров? Як цього Чебурека на посаду МОУ призначили так вони кудись зникли відразу. На касу сіли чи інкасаторам запрацювали?
29.04.2026 15:40 Ответить
Окремо Рефат Чубаров зупинився на матеріалах у ЗМІ, які пов'язують Рустема Умєрова з інтересами інших держав. На його думку, такі заяви мають небезпечний підтекст.

«Я в цій статті відчув гіркий присмак тих часів, коли кримським татарам відмовляли в довірі через їхнє етнічне походження. Такі речі в демократичній країні недопустимі. Військова сфера в інших країнах показує, що ані етнічне походження, ані країна походження не мають значення для професійної оцінки посадової особи», - підкреслив він.

https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova
29.04.2026 17:02 Ответить
Рефат-ага, приємно бачити киримли:
зам. міністра іноземних справ;
посла України в Туреччині,
багато урядовців в МО.

але, за умеровим тягнеться неприємний інформаційний слід.
якщо він вважає себе невинуватим, то в його ж інтересах ініціювати розслідування саме по його ж власному епізоду звинувачень і покласти край підозрам.

киримли шанована частина української нації, етнічна приналежність умерова ні до чого

.
29.04.2026 19:17 Ответить
І твою, твою "аутентичність", нехай встановлять...
29.04.2026 15:41 Ответить
29.04.2026 15:43 Ответить
Угу - ось цей "правоохоронець" буде встановлювати???
29.04.2026 15:44 Ответить
Це той "правоохоронець" котрий до призначення двічі провалив перевірку на доброчесність.
29.04.2026 16:03 Ответить
29.04.2026 15:48 Ответить
наш вітьков-зятьков

.
29.04.2026 15:52 Ответить
"А где ваши доказательства?!?" 🤡
29.04.2026 15:48 Ответить
Иными словами - все идите нах,у нас надёжная крыша - шашлычник,поговорите с ним,у кого хватит смелости.
29.04.2026 15:48 Ответить
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», - сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй»
29.04.2026 16:05 Ответить
Правильно пока будут устанавливать, все успеют сделать ноги к Югу...
29.04.2026 15:49 Ответить
А хто встановить автентичність «українця» умєрова, сім'я якого проживає в США? Як такий індивід може мати допуск до державної таємниці чи вести переговори від імені України?
29.04.2026 15:51 Ответить
Котрі правоохоронці?
Ті що сидять роками під Татаровим?
29.04.2026 15:51 Ответить
29.04.2026 15:51 Ответить
а перед виборами буде ще й манна небесна в пакетах

.
29.04.2026 19:19 Ответить
Це такий тип «людей» котрих, задля економії часу, треба добре відмудохать, перед тім як питати прізвище, імʼя, по-батькові.
29.04.2026 15:52 Ответить
Шо, шнобиль шота учуял?
29.04.2026 16:01 Ответить
А оцей горбоносий не хоче встановити звідки в тебе маєтки за кордоном?
29.04.2026 16:02 Ответить
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"
29.04.2026 16:10 Ответить
це як з пльонками Кучми про Гонгадзе.
29.04.2026 16:11 Ответить
Лишилася дрібниця - спробувати знайти в Україні правоохоронців
29.04.2026 16:25 Ответить
Поджарили мародеров...Далі буде)
29.04.2026 16:26 Ответить
у нормальній державі політики у подібних обставинах одразу йдуть у відставку, щоб не кидати тінь підозри на свою політичну силу. А в Україні у Сірка очи позичили і сидять.
29.04.2026 16:54 Ответить
А що, в умерова є сумніви? То тільки Голобородько може фальшувати різні ''докази'', а НАБУ і САП ми віримо.
29.04.2026 17:19 Ответить
... зараз патужний алєг татаров організує експертизу,...
29.04.2026 17:41 Ответить
Горбоносий каже що нічого не крав?
29.04.2026 18:10 Ответить
Які правопохоронці?- провладні?- які в долі і темі на-2% з кожної оборутки -інших ми не маємо як в Європейських - країнах. Тому потрібні не залежні експертиза і правоохороння система від розпорядників держ.коштів між ними повинна бути конкуренція , але тоді обоїх потрібно обирати окремо тих же прокурорів і шеріфів як в Амереці.
29.04.2026 18:17 Ответить
А перелік "правильних" правоохоронців прес-служба Умерова надала?
29.04.2026 18:35 Ответить
Ці плівки створені кацапським ШІ, з метою посварити друзів президента.
29.04.2026 18:55 Ответить
не знав що вже є кацапський ШІ

.
29.04.2026 19:20 Ответить
Початок кінця Умєрова.
29.04.2026 19:38 Ответить
Взагалі-то подібні 'викривальні' аудіо матеріали можна штучно виготовити з допомогою цифрових технологій, потім перегнати на аналогові носії та знову оцифрувати, і ніяка експертиза нічого не знайде. Питання лише в затратах (часових і фінансових) на виготовлення компромату. Тож подібні 'докази' можуть максимум лише вказувати шлях що і де шукати.
29.04.2026 21:22 Ответить
 
 