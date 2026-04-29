Подлинность новых "плёнок Миндича" должны установить правоохранители, - пресс-служба Умерова

Правоохранительные органы должны установить подлинность и релевантность записей новых "пленок Миндича".

Об этом заявили в пресс-службе секретаря СНБО Рустема Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подлинность, полноту и релевантность любых записей или фрагментов должны устанавливать правоохранительные органы. Использование других источников может привести к указанию непроверенной или неточной информации", — отметили там.

В пресс-службе напомнили, что Умеров уже давал правоохранителям все необходимые объяснения по вопросам, которые их интересовали в ноябре 2025 года. В то же время комментировать материалы производства он не имеет права.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гончаренко на фоне новых "плёнок Миндича" обратился к Вове: "Как тебе не стыдно? Как можно было развязать такую коррупцию?". ВИДЕО

Также там заявили, что коммуникация министра обороны на тему поставок вооружения для Сил обороны – это часть должностных обязанностей министра.

"Бизнес регулярно поднимает вопросы оплаты, контрактов, масштабирования производства и потребностей в быстром финансировании. Отдельно хотим напомнить, что привлечение международного финансирования в украинский ОПК было одним из ключевых направлений работы Министерства обороны в 2024–2025 годах", — пояснили там.

Комментируя интерпретации о якобы лоббировании отдельных компаний перед внешними инвесторами, в пресс-службе сообщили, что с 2024 года и до настоящего времени Умеров системно работает над тем, чтобы совмещать интересы международных партнеров и украинских производителей в сфере оборонной промышленности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал, - Арьев о новых "пленках Миндича"

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Читайте: Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят