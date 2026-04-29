Автентичність нових "плівок Міндіча" мають встановити правоохоронці, - пресслужба Умєрова

В Умєрова відреагували на нові плівки Міндіча

Правоохоронці мають встановити автентичність та релеватність записів нових "плівок Міндіча".

Про це заявили у пресслужбі секретаря РНБО Рустема Умєрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації", - зазначили там.

У пресслужбі нагадали, що Умєров вже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення щодо питань, які їх цікавили у листопаді 2025 року. Водночас коментувати матеріали провадження він не має права.

Також там заявили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра.

"Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні. Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024-2025 роках", - пояснили там.

Коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній перед зовнішніми інвесторами, в пресслужбі повідомили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

+27
Ця зЕлена банда відкрито знущається з наас. Типу, а що ви можете зрбити, лохи?
29.04.2026 15:27 Відповісти
+10
29.04.2026 15:51 Відповісти
+9
Чебурек-крадій та вбивця українців, де твій шеф зник? Куди зникли Джемілєв та Чубаров? Як цього Чебурека на посаду МОУ призначили так вони кудись зникли відразу. На касу сіли чи інкасаторам запрацювали?
29.04.2026 15:40 Відповісти
це означає...

гарні плівки, надо брать !
в розслідування

.
29.04.2026 15:41 Відповісти
почалось ... шо попало
29.04.2026 15:30 Відповісти
+💯 👍🏿!

в умерова дєтскій лєпєт нє мальчіка но мужа.

.
29.04.2026 15:42 Відповісти
я вимагаю продовження банкету !
29.04.2026 15:32 Відповісти
татаров повинен визначити плівки.він же міністр ВС.клименко лакей.
29.04.2026 15:33 Відповісти
при чому тут якась клименка ?

хто дєньги платить, той і з дєвочкой танцює.
96 млрд. платить ЄС, а отже його органи й мають дивитись куди пішли гроші європейських платників податків

.
29.04.2026 15:46 Відповісти
багатий не той в кого багато грошей,а той хто багато грошей тратить.до біса танці !
29.04.2026 15:54 Відповісти
чудовий вислів "право охоронці" )) і чудова в них робота! охороняти те, чого не існує! ))
29.04.2026 15:34 Відповісти
Щось мені все нагадує історію з плівками Мельниченко. Наша пісня стара-нова, починаєм її знову.
- Какіє ваши доказательства?© - з голлівудського кіна "Червона спека".
29.04.2026 15:34 Відповісти
ти ба, народний адвокат невинного ЗЄлі

.
29.04.2026 15:47 Відповісти
Земля плоска і повністю пластмасова
29.04.2026 15:35 Відповісти
Все пучком - чого ти кіпішуєш - не вспів здиміти? - потрібна підозра - бо здрисне за Міндічом
29.04.2026 15:35 Відповісти
Кто такая служба умерова, какой у нее официальный статус? что она согласно своих посадовых обовязкив мае прако коментувати?
29.04.2026 15:36 Відповісти
Це та сама "служба", що приторговувала (а може й продовжує) санкціями проти бізнесу і окремих громадян.
29.04.2026 15:54 Відповісти
А що це за такий «ШТАТНИЙ» структурний підрозділ в РНБОУ - «прес-служба умерова»?? Кадровики з ДУСі, дико зхвильовані !!!???
Це уже дичина від самого умерова, чи це не його розуму справа??? Дали йолопу, такий текст озвучити…
29.04.2026 15:37 Відповісти
Записи вели детективи НАБУ в рамках кримінального провадження.
29.04.2026 15:37 Відповісти
А плівки Деркача не потребували експертизи.Квартальна прокуратура і дбр з ними носились як дурень зі ступою.Де зараз Деркач?Де справи по тих кацапських плівка?
29.04.2026 15:38 Відповісти
29.04.2026 15:40 Відповісти
а судді хто ?

татарини...

.
29.04.2026 15:49 Відповісти
Окремо Рефат Чубаров зупинився на матеріалах у ЗМІ, які пов'язують Рустема Умєрова з інтересами інших держав. На його думку, такі заяви мають небезпечний підтекст.

«Я в цій статті відчув гіркий присмак тих часів, коли кримським татарам відмовляли в довірі через їхнє етнічне походження. Такі речі в демократичній країні недопустимі. Військова сфера в інших країнах показує, що ані етнічне походження, ані країна походження не мають значення для професійної оцінки посадової особи», - підкреслив він.

https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova
29.04.2026 17:02 Відповісти
Рефат-ага, приємно бачити киримли:
зам. міністра іноземних справ;
посла України в Туреччині,
багато урядовців в МО.

але, за умеровим тягнеться неприємний інформаційний слід.
якщо він вважає себе невинуватим, то в його ж інтересах ініціювати розслідування саме по його ж власному епізоду звинувачень і покласти край підозрам.

киримли шанована частина української нації, етнічна приналежність умерова ні до чого

.
29.04.2026 19:17 Відповісти
І твою, твою "аутентичність", нехай встановлять...
29.04.2026 15:41 Відповісти
📦 Податки на посилки будуть введені в червні. Покупки на AliExpress і Temu стануть дорожчими, - Економічна правда
29.04.2026 15:43 Відповісти
Угу - ось цей "правоохоронець" буде встановлювати???
29.04.2026 15:44 Відповісти
Це той "правоохоронець" котрий до призначення двічі провалив перевірку на доброчесність.
29.04.2026 16:03 Відповісти
29.04.2026 15:48 Відповісти
наш вітьков-зятьков

.
29.04.2026 15:52 Відповісти
"А где ваши доказательства?!?" 🤡
29.04.2026 15:48 Відповісти
Иными словами - все идите нах,у нас надёжная крыша - шашлычник,поговорите с ним,у кого хватит смелости.
29.04.2026 15:48 Відповісти
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», - сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй»
29.04.2026 16:05 Відповісти
Правильно пока будут устанавливать, все успеют сделать ноги к Югу...
29.04.2026 15:49 Відповісти
А хто встановить автентичність «українця» умєрова, сім'я якого проживає в США? Як такий індивід може мати допуск до державної таємниці чи вести переговори від імені України?
29.04.2026 15:51 Відповісти
Котрі правоохоронці?
Ті що сидять роками під Татаровим?
29.04.2026 15:51 Відповісти
29.04.2026 15:51 Відповісти
а перед виборами буде ще й манна небесна в пакетах

.
29.04.2026 19:19 Відповісти
Це такий тип «людей» котрих, задля економії часу, треба добре відмудохать, перед тім як питати прізвище, імʼя, по-батькові.
29.04.2026 15:52 Відповісти
Шо, шнобиль шота учуял?
29.04.2026 16:01 Відповісти
А оцей горбоносий не хоче встановити звідки в тебе маєтки за кордоном?
29.04.2026 16:02 Відповісти
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"
29.04.2026 16:10 Відповісти
це як з пльонками Кучми про Гонгадзе.
29.04.2026 16:11 Відповісти
Лишилася дрібниця - спробувати знайти в Україні правоохоронців
29.04.2026 16:25 Відповісти
Поджарили мародеров...Далі буде)
29.04.2026 16:26 Відповісти
у нормальній державі політики у подібних обставинах одразу йдуть у відставку, щоб не кидати тінь підозри на свою політичну силу. А в Україні у Сірка очи позичили і сидять.
29.04.2026 16:54 Відповісти
А що, в умерова є сумніви? То тільки Голобородько може фальшувати різні ''докази'', а НАБУ і САП ми віримо.
29.04.2026 17:19 Відповісти
... зараз патужний алєг татаров організує експертизу,...
29.04.2026 17:41 Відповісти
Горбоносий каже що нічого не крав?
29.04.2026 18:10 Відповісти
Які правопохоронці?- провладні?- які в долі і темі на-2% з кожної оборутки -інших ми не маємо як в Європейських - країнах. Тому потрібні не залежні експертиза і правоохороння система від розпорядників держ.коштів між ними повинна бути конкуренція , але тоді обоїх потрібно обирати окремо тих же прокурорів і шеріфів як в Амереці.
29.04.2026 18:17 Відповісти
А перелік "правильних" правоохоронців прес-служба Умерова надала?
29.04.2026 18:35 Відповісти
Ці плівки створені кацапським ШІ, з метою посварити друзів президента.
29.04.2026 18:55 Відповісти
не знав що вже є кацапський ШІ

.
29.04.2026 19:20 Відповісти
Початок кінця Умєрова.
29.04.2026 19:38 Відповісти
Взагалі-то подібні 'викривальні' аудіо матеріали можна штучно виготовити з допомогою цифрових технологій, потім перегнати на аналогові носії та знову оцифрувати, і ніяка експертиза нічого не знайде. Питання лише в затратах (часових і фінансових) на виготовлення компромату. Тож подібні 'докази' можуть максимум лише вказувати шлях що і де шукати.
29.04.2026 21:22 Відповісти
 
 