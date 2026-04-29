Автентичність нових "плівок Міндіча" мають встановити правоохоронці, - пресслужба Умєрова

Правоохоронці мають встановити автентичність та релеватність записів нових "плівок Міндіча".

Про це заявили у пресслужбі секретаря РНБО Рустема Умєрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації", - зазначили там.

У пресслужбі нагадали, що Умєров вже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення щодо питань, які їх цікавили у листопаді 2025 року. Водночас коментувати матеріали провадження він не має права.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончаренко на тлі нових "плівок Міндіча" звернувся до Вови: "Як тобі не соромно? Як можна було таку корупцію розвести?". ВIДЕО

Також там заявили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра.

"Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні. Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024-2025 роках", - пояснили там.

Коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній перед зовнішніми інвесторами, в пресслужбі повідомили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав, - Ар’єв про нові "плівки Міндіча"

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Читайте: Железняк про нові "плівки Міндіча": Якщо там дійсно говорять про маєтки Зеленського та Єрмака, то навіть їхні виборці це не оцінять