Автентичність нових "плівок Міндіча" мають встановити правоохоронці, - пресслужба Умєрова
Правоохоронці мають встановити автентичність та релеватність записів нових "плівок Міндіча".
Про це заявили у пресслужбі секретаря РНБО Рустема Умєрова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації", - зазначили там.
У пресслужбі нагадали, що Умєров вже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення щодо питань, які їх цікавили у листопаді 2025 року. Водночас коментувати матеріали провадження він не має права.
Також там заявили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра.
"Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні. Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024-2025 роках", - пояснили там.
Коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній перед зовнішніми інвесторами, в пресслужбі повідомили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гарні плівки, надо брать !
в розслідування
.
в умерова дєтскій лєпєт нє мальчіка но мужа.
.
хто дєньги платить, той і з дєвочкой танцює.
96 млрд. платить ЄС, а отже його органи й мають дивитись куди пішли гроші європейських платників податків
.
- Какіє ваши доказательства?© - з голлівудського кіна "Червона спека".
.
Це уже дичина від самого умерова, чи це не його розуму справа??? Дали йолопу, такий текст озвучити…
татарини...
.
«Я в цій статті відчув гіркий присмак тих часів, коли кримським татарам відмовляли в довірі через їхнє етнічне походження. Такі речі в демократичній країні недопустимі. Військова сфера в інших країнах показує, що ані етнічне походження, ані країна походження не мають значення для професійної оцінки посадової особи», - підкреслив він.
https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova https://qirim.news/news/kritika-maye-buti-vidpovidalnoyu-refat-chubarov-pro-diskusiyi-navkolo-diyalnosti-rustema-umyerova
зам. міністра іноземних справ;
посла України в Туреччині,
багато урядовців в МО.
але, за умеровим тягнеться неприємний інформаційний слід.
якщо він вважає себе невинуватим, то в його ж інтересах ініціювати розслідування саме по його ж власному епізоду звинувачень і покласти край підозрам.
киримли шанована частина української нації, етнічна приналежність умерова ні до чого
.
.
Ті що сидять роками під Татаровим?
.
.