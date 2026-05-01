Міндіч та Умєров обговорюють призначення нового посла у США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та тодішній міністр оборони Рустем Умєров обговорювали заміну посла у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Подробиці

Парламентар нагадав, що в той момент активно обговорювалась заміна посла у Штатах і президент шукав заміну.

Железняк зауважив, що, ймовірно, Умєров переказує розмову із президентом Зеленським.

Так, на записах згадують про можливого кандидата на посаду - тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який наразі є підозрюваним у справі про корупцію та перебуває у СІЗО.

Галущенка Міндіч називає "зрозумілим".

Железняк також нагадав, що записи розмов в офісі Цукермана, оприлюднені раніше НАБУ, також свідчать, що тоді обговорювали посла у США.









Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

