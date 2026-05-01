Міндіч та Умєров обговорюють призначення нового посла у США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"

Міндіч та Умєров обговорювали заміну посла США

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та тодішній міністр оборони Рустем Умєров обговорювали заміну посла у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Подробиці

Парламентар нагадав, що в той момент активно обговорювалась заміна посла у Штатах і президент шукав заміну.

Железняк зауважив, що, ймовірно, Умєров переказує розмову із президентом Зеленським.

Так, на записах згадують про можливого кандидата на посаду - тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який наразі є підозрюваним у справі про корупцію та перебуває у СІЗО.

Галущенка Міндіч називає "зрозумілим". 

Железняк також нагадав, що записи розмов в офісі Цукермана, оприлюднені раніше НАБУ, також свідчать, що тоді обговорювали посла у США.

Міндіч та Умєров обговорюють кандидатуру посла у США

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

посол (1129) Стефанішина Ольга спецуповноважена (407) Міндіч Тімур (292) Умєров Рустем (884)
Це все пішло від Бені - він поставив презом Зелю а той підтягнув цих уродів - які шматують Україну
От Міндіч з Умеровим думали, що не можна підозрювану у корупції Стефанішину послом робити.

А ЗЄ зміг!!! Йому пофіг.
Кодло і Ізраїль хер його видасть
Кодло і Ізраїль хер його видасть
Вова Гєйсман своїх буде захищати!!
Щоб не вибовтали, що ж то за вова згадується на плівках
Просимо пана рустємчіка до смереки.
злі язики кажуть, що у американської феміди є питання до родини умєрова в маямі.
от куди бігти?
або в австрію або до коломойського в "сізо" сбу.
А коли це чучело востаннє було в Україні?
Ще з минулої осені у нього безперервний вояж по закордонню.
В Маямі не ростуть смереки
злі язики кажуть, що стефанишина стирила пляшку вина і пляшку шампусіка поки біля трампа стріляли.
Чогож тільки вона - були кадри як якась жіночка дві пляшки зажулила
це все пішло від небажання користуватися мізками. Набагато простіше - подивитися серіали і поржать. Маємо те, що маємо.
То назад не повернеш - для чого весь час посипати голову попелом - головне знову не попертися на граблі
В нас можна все, особливо злодіям
Багатий словесний запас...ще б "по фєнє" пару слів вставили і була би повна "картина маслом"....тварини і...Але при владі,завдяки розумним та патріотичним саме та виключно українцям...
Бачать що реакції у влади на всі ці плівки нуль цілих нуль десятих і нові зливають.
Але головне питання чого дозованно,по краплям-яка ціль? Щоб що?
А какая реакция должна быть если никто даже не пикает на протестах? Люди уже тупо не реагируют на эти новости.. построение рахи 2.0 идет полным ходом. Утилизация патриотов и националистов и останется тут сброд как в рашке через 2-4года войны. Кушайте 73%
Така жопа заведена до влади,пригріта,розставлена "смотрящими" завдяки мудрому українському народу???, повівшогося на Голобородька-ЗЕленського з серіалу "Слуга народа" ДУМАЙ-ТЕ!!!
Зручно бути злочинцем та ідіотом, маючи президентський імунітет.
І Трамп теж може це підтвердити.
Розхитують ?
Давно Потужну Крису так не розхитквали!! Іпсо на іпсі сидить
Залишилося лише спитати а хто так отой "вова" що згадується на плівках ?
Вова Гейсман ?? Як його звати насправді ?
при zельоній владі дно відсутнє апріорі
У попередній порції записів міндіч звертається до умерова "брат" - тобто, такий же розбійники, як і уся зелена шобла. Я ж кажу - скоріш за все караїм, тобто, татарський #ид. От і тут "...я же ваш"
Татары и евреи решают как у себя дома. Жрите
Нарід ви таке вибирали?
