Міндіч та Умєров обговорюють призначення нового посла у США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"
Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та тодішній міністр оборони Рустем Умєров обговорювали заміну посла у США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Подробиці
Парламентар нагадав, що в той момент активно обговорювалась заміна посла у Штатах і президент шукав заміну.
Железняк зауважив, що, ймовірно, Умєров переказує розмову із президентом Зеленським.
Так, на записах згадують про можливого кандидата на посаду - тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, який наразі є підозрюваним у справі про корупцію та перебуває у СІЗО.
Галущенка Міндіч називає "зрозумілим".
Железняк також нагадав, що записи розмов в офісі Цукермана, оприлюднені раніше НАБУ, також свідчать, що тоді обговорювали посла у США.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Топ коментарі
+16 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар01.05.2026 08:49 Відповісти Посилання
+14 Герхард
показати весь коментар01.05.2026 09:12 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар01.05.2026 08:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб не вибовтали, що ж то за вова згадується на плівках
от куди бігти?
або в австрію або до коломойського в "сізо" сбу.
Ще з минулої осені у нього безперервний вояж по закордонню.
Але головне питання чого дозованно,по краплям-яка ціль? Щоб що?
А ЗЄ зміг!!! Йому пофіг.
І Трамп теж може це підтвердити.
Давно Потужну Крису так не розхитквали!! Іпсо на іпсі сидить
Вова Гейсман ?? Як його звати насправді ?