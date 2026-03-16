"Зеленский останется в истории как Хмельницкий", - "слуга народа" Богуцкая

Депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что имя президента Зеленского "уже вписано золотыми буквами" в историю Украины.

По ее словам, многие из депутатов, которые пришли в парламент с Владимиром Зеленским, предали его еще до полномасштабной войны.

"Кто-то оказался коллаборационистом, кто-то уехал за границу и не вернулся, взятки, недекларирование приобретенного имущества и т. д. Есть те, кто "по убеждениям" перешел в другую фракцию.

Да. Есть возмущенные тем, что Зеленский - всегда "красавчик", а парламент - дерьмо. Но согласитесь: большое количество тех, кто формально или фактически перестал быть депутатом монобольшинства, дает основания президенту отвечать на вопросы журналистов о состоянии монобольшинства, как он ответил в последний раз. "Не хотят работать в парламенте, могут работать в армии" (не цитата, но суть такая)", — пояснила она.

Богуцкая убеждена, что если бы Зеленский не был президентом и не привел в парламент нардепов, то Украину ждал бы "Минск 3,4,5"

"Или уже был бы русский вторым государственным языком, или их "церковь" господствовала бы, а ПЦУ снова подвергалась бы травле как "раскольническая". Не было бы полномасштабного вторжения. Все было бы согласовано и поделено с Россией. ...

Еще раз подчеркиваю: в истории останется только одно имя. Как Хмельницкого, или Мазепы, или Пилипа Орлика... Имя Зеленского. Оно уже выгравировано золотыми буквами.

Никто никогда не будет цитировать Богуцкую, или Юрченко, или Мотовиловца, или даже Руслана Стефанчука или Разумкова. Мы все являемся лишь наполнением общего фона.

Но если наш фон станет критически загрязненным, то имя Зеленского все равно останется. Но более трагично, чем сейчас требует наше славное войско и народ Украины", - подытожила она.

