"Зеленский останется в истории как Хмельницкий", - "слуга народа" Богуцкая
Депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что имя президента Зеленского "уже вписано золотыми буквами" в историю Украины.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, многие из депутатов, которые пришли в парламент с Владимиром Зеленским, предали его еще до полномасштабной войны.
"Кто-то оказался коллаборационистом, кто-то уехал за границу и не вернулся, взятки, недекларирование приобретенного имущества и т. д. Есть те, кто "по убеждениям" перешел в другую фракцию.
Да. Есть возмущенные тем, что Зеленский - всегда "красавчик", а парламент - дерьмо. Но согласитесь: большое количество тех, кто формально или фактически перестал быть депутатом монобольшинства, дает основания президенту отвечать на вопросы журналистов о состоянии монобольшинства, как он ответил в последний раз. "Не хотят работать в парламенте, могут работать в армии" (не цитата, но суть такая)", — пояснила она.
Богуцкая убеждена, что если бы Зеленский не был президентом и не привел в парламент нардепов, то Украину ждал бы "Минск 3,4,5"
"Или уже был бы русский вторым государственным языком, или их "церковь" господствовала бы, а ПЦУ снова подвергалась бы травле как "раскольническая". Не было бы полномасштабного вторжения. Все было бы согласовано и поделено с Россией. ...
Еще раз подчеркиваю: в истории останется только одно имя. Как Хмельницкого, или Мазепы, или Пилипа Орлика... Имя Зеленского. Оно уже выгравировано золотыми буквами.
Никто никогда не будет цитировать Богуцкую, или Юрченко, или Мотовиловца, или даже Руслана Стефанчука или Разумкова. Мы все являемся лишь наполнением общего фона.
Но если наш фон станет критически загрязненным, то имя Зеленского все равно останется. Но более трагично, чем сейчас требует наше славное войско и народ Украины", - подытожила она.
Козаки - Здгасте.
ніхто ж не запамʼятає його, як корупціонера та некомпетентного з шашликами в травні та мир в очах… нє, не памʼятаємо, це ж лідор, патужний
Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
"...Мій любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра..."
Все решта, то вже від кацапів. Обдурити, сфальшувати, збрехати...
До речі, 1654 року роССії в природі взагалі НЕ ІСНУВАЛО. Була московія.
а ні Сагайдачному, ні Дорошенку, ні Виговському кацапи пам'ятник не поставили.
а Хмельницькому за здачу Українців кацапам, він неоднозначна фігура
Богуцька залишиться в історії як сестра Безуглої.
Це зовсім не смішно.
Вона діючий депутат ВР.
Що вона може наголосувати, якщо в неї в голові такий салат, а її язик не вилазить з дупи Зеленського?
Блдь, піду очі помию після читання такої.ху...і
намордник**********.
А сама Богуцька напевно на Богуна претендує...?
Ох, і шмари! Упаси господь країну від цих потвор.
і навіть вуличні щурі будуть гидувати сцяти на його могилу
День відкритих дверей.
Тільки ось лікарства забули видати...
"...підписздесь і підписздесь..." Правда, липові.
ось так він ВЖЕ ввійшов в історію
А Лапін,екс-нардеп,сказав що Янукович був першим президентом,який втік,а Зе буде першим президентом,якого...
Зєля залишиться в історії Йаником-2, який вчився рулІть Україною "без рук", ціною життя, долею мільйонів живих українців, економіки, територій..
і "не втік" тільки лише тому, що засцяв, під тягарем обставин, які виникли неочікувано для нього і просто "забився під корягу" у той час, коли справжні патріоти, яких воно тягало і тягає й досі по судах, рятували державу..
а тепер, оце, коли найважче, майже, позаду, розпустив пір'я та розкукурікався.. аби не попасти у борщ..
1. ''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
Хмельницький заключив в Переяславі - з московським царством військовий пакт про військову взаємодопомогу.
2. Зеленський в 2022році здав москальським окупантам майже весь південний схід України.
Хмельницький загарбав білоруську Стародубщину - і подарував її москальським ''псевдо-друзям''.
3. Зеленський привів з собою до влади етнічне кошерне Організоване Злочинне Угрупування - яке грабує Українців.
Хмельницький (це гірка правда) винищив багато етнічних євреїв в Україні.
Правда буває деколи ''кучерявою''...
© Слова Кобзаря
Весна...заворушилися жаби та гадюки у зеленому тераріумі.)