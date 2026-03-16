"Зеленський залишиться в історії як Хмельницький", - "слуга народу" Богуцька

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що ім'я президента Зеленського "вже вкарбоване золотими літерами" в історії України.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За її словами, багато з депутатів, які прийшли в парламент з Володимиром Зеленським, зрадили його ще до повномасштабної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Йому не можна йти! Україну розірвуть на шмаття!" - "слузі" Богуцькій наснились Єрмак та Зеленський

"Хтось виявився колаборантом, хтось виїхав за кордон і не повернувся, хабарі, недекларування набутого майна, тощо. Є ті, хто "по убєждєніям" перейшов в іншу фракцію.

Так. Є обурені тим, що Зеленський завжди "красавчик", Парламент - гівно. Але ж згодьтеся: та велика кількість тих, хто формально, або фактично перестав бути депутатом монобільшості - дає підстави Президенту відповідати на питання журналістів про стан монобільшості, як він відповів останній раз. "Не хочуть працювати в Парламенті, мають змогу працювати у війську" (не цитата, але суть така)", - пояснила вона.

Богуцька переконана, що якби Зеленський не був президентом та не привів у парламент нардепів, то на Україну чекав би "Мінськ 3,4,5"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, як Черчилль і Гавел. Він сталевий лев, якого зачекалась світова історія, - "слуга народу" Богуцька

"Або вже була б російська другою державною, або їх "церква" панувала б, а ПЦУ знов цькувалась, як "раскольническая". Не було б повномасштабного вторгнення. Все було б домовлено і поділено з росією. ...

Знов наголошую: в історії залишиться лише одне ім'я. Як Хмельницького, або Мазепи, або Пилипа Орлика... Ім'я Зеленського. Воно вже вкарбоване золотими літерами.

Ніхто ніколи не буде цитувати Богуцьку, чи Юрченка, чи Мотовиловця, або навіть Руслана Стефанчука чи Разумкова. Ми всі є лише наповненням загального фону.

Але якщо наш фон стане критично забрудненим, то ім'я Зеленського залишиться все одне. Але більш трагічно, ніж зараз вимагає наше славетне військо і народ України", - підсумувала вона.

Також читайте: Залужний хоче стати основним конкурентом Зеленського на виборах. Це огидно, - "слуга народу" Богуцька





