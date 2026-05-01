С Миндичем не знакома, у него на квартире не бывала, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на вопрос, была ли она знакома с Тимуром Миндичем.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Так, нардеп Алексей Гончаренко спросил у премьер-министра, знакома ли она с Тимуром Миндичем и была ли у него на квартире в Киеве.

"Не знакома, не была", - кратко ответила Свириденко.

Читайте: Миша Ткач пошел ва-банк, чтобы сбить курс президента, - "слуга народа" Богуцкая о новых "пленках Миндича"

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Читайте также: Миндич и Умеров обсуждают назначение нового посла в США: "Стефанишина не сможет, у нее подозрение"