С Миндичем не знакома, у него на квартире не бывала, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на вопрос, была ли она знакома с Тимуром Миндичем.
Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, нардеп Алексей Гончаренко спросил у премьер-министра, знакома ли она с Тимуром Миндичем и была ли у него на квартире в Киеве.
"Не знакома, не была", - кратко ответила Свириденко.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Топ комментарии
Це той що за чотири роки досі ненавчений і снайпера боїться? 😂
Бо як же щє "єднатися та гуртуватися"!!? Тим більше новий Закон забороняє розхитувати та іпсо'шити!! 8 років !!