2 294 27

Нові "плівки Міндіча": як "смотрящий" від Єрмака Василь Веселий та його брат отримали контроль над "Карпатнафтохімом"

На "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий, якого ЗМІ називають "смотрящим" Зза "Сенс Банком" від ОП, обговорює з фігурантом "Міндічгейту" Олександром Цукерманом, як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Наприкінці 2024 року УП опублікувала розслідування у якому розповіла, як Офіс президента ймовірно організував зняття арешту (через зв'язки з росіянами) з "Карпатнафтохім" в обмін на ймовірно безплатну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.

Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства. Далі цей заарештований актив мав бути переданий в АРМА, а потім держава мала б заробити на тому, що після завершення розслідування і конфіскації, майно продали б новим власниками або націоналізували.

Втім, АРМА згодом заявила, що не може знайти нового управителя, через помилки, допущені правоохоронцями. За 14 місяців держава так і не змогла передати "Карпатнафтохім" під управління, а у 2023 році суд взагалі скасував арешт підприємства.

  • Через пів року співвласником компанії став Андрій Веселий, брат Василя Веселого, який може бути підставною особою екскерівника ОП Андрія Єрмака.

Оьговорення підприємствам на записах "Міндіча"

У розмові 9 травня 2025 року Василь Веселий з Олександром Цукерманом обговорюють "Карпатнафтохім".

"Мені тепер, а тепер мені треба "Карпатнафтохім", дивіться. Шура, от я хочу, щоби мені опонірували по Карпатах юристи. Опонірували. То что я расскажу, как я всё это вижу", – говорить Василь Веселий.

"Вот, я вам серьёзно кажу, зараз час їх так перепі###чити двох, шо ну його на###. І я знаю механізм як це зробить. І вони мені опять вернуться. Мы вернёмся в 7,5 которые были на компанию миллионов там. Мы ко всему вернёмся. Потому шо, всё шо мне наобещали – на данный момент, ещё не сделали!", – продовжує він.

Також у розмові Веселий згадує, ймовірно, Артура Гранца — співвласника "Карпатнафтохіму".

З контексту виглядає так, що інші співвласники підприємства чинять супротив Веселому, а Веселий обговорює з Цукерманом план дій для того, щоб отримати контроль над підприємством.

"У нас вся ціна завода три мільйони по експертному висновку, який зробили тут. Ми його замовляли, учасники замовили його. То воно коштує більше тому шо, мінус 30 мільйонів кредитів, військовий стан, і вони врахували. У нас було враховано в експертній оцінці кіпрська компанія на яку... Яка...Якій завод винен 840 мільйонів доларів", – говорить Веселий.

"Так хай ідуть, бабки виведуть. е###ь, та нам, по###, як. Тільки треба красіво вийти, бл#ть. От і хай і їб##ся всі разом, бл#ть. (нерозбірливо). Нє, тоді догнати їх, бл#ть, і заставити робити то, шо треба робити. І воно діє", – каже Веселий.

  • Василь Веселий, нікому не відомий бізнесмен протягом короткого проміжку часу, схоже, починає контролювати державний Сенс банк, посилаючись на Андрія Єрмака, а його брат, ФОП з Дрогобича, який займається тротуарною плиткою, стає співвласником найбільшого нафтохімічного підприємства країни, йдеться у матеріалі УП.

Єрмака в ОПі вже немає, а його люди продовжують засідати у наглядових радах і керівництві державних банків і компаній.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
Перше травня!
Хто на шашлики?
Може, поржем хоч трохи...
01.05.2026 18:58 Відповісти
шашлик - українська національна їжа...
а першого травня - свято..
01.05.2026 19:08 Відповісти
В ржачка - національна традиція?
01.05.2026 19:11 Відповісти
пажрать, пасрать, паржать - рузьге мір
01.05.2026 19:30 Відповісти
Шашлик у стародавній, княжій Галичині мав назву "печеня у прути".
01.05.2026 19:18 Відповісти
то так його і називайте..
а то шашлик...ординський якийсь
01.05.2026 19:28 Відповісти
Ще мій стареньки прадід з Ворохти іншої назви не знав і про шашлик не чув.
01.05.2026 19:32 Відповісти
отож
01.05.2026 19:41 Відповісти
Єрмака в ОПі вже немає, а його люди продовжують засідати у наглядових радах і керівництві державних банків і компаній.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
01.05.2026 19:01 Відповісти
Буданов такий же свого часу призначений потужним
01.05.2026 19:03 Відповісти
і всі завірені у нотаріуса.
01.05.2026 19:04 Відповісти
рузьге мір!
без смотрящіх, ну ніяк..
01.05.2026 19:05 Відповісти
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову, чужинську абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
01.05.2026 19:19 Відповісти
тепер гої вважають, що Вова - це Порошенко..
01.05.2026 19:32 Відповісти
Добре що дєрьмак на фронті та не бачить всієї цієї ганьби. І взагалі,ліза багуцка клянеться що дєрьмак хороший.
01.05.2026 19:22 Відповісти
І гурі грунт підарасіна😁😁😁
01.05.2026 19:50 Відповісти
А. Ти так ти реальний бот. Ось ти і спалився,підарас. А ще корчив з себе військового. Гнида й@бана. Сосака дєрьмаківська. Тьфу. Падло.
01.05.2026 20:23 Відповісти
я корчив військового? ти шо,поєхавший,чи випивший?
02.05.2026 09:53 Відповісти
Ах ти сраний ухилянт. Сам себе палиш.
02.05.2026 14:42 Відповісти
Зате не Свинарчуки! Тому Вова може й далі сидіти на "троні" і казати, що він виконає свою обісцянку про те, що піде, якщо знайдуть його "Свинарчуків".
Складніше буде з "ніякого кумівства", але я впевнений, що "авторський колектив студії "Квартал 95" щось вигадає, адже кумів у Вови не так багато (і всі вони вже "зашкварені"), а решта - то Порошенко підкинув, коли "наївний Вова" був ще дитиною. А потім "клятий барига" ще замінив їх запрограмованими клонами, коли Вова "відстоював Україну" на гебешній сцені імені Маслякова.

Дж. Оруел був би просто в аху в екстазі від такого втілення своїх творів!
01.05.2026 19:26 Відповісти
верещали: Свинарчуки,..
брата вбив..та з'їв
а самі склади зі снарядами допомагали знищувати..
та кричали: хутін - ввєді..
01.05.2026 19:38 Відповісти
Пора Усика вводить в высший круг правительства. Он быстро разбросает по углам всю нечесть!!!
01.05.2026 19:47 Відповісти
І шо смотрящіє Кононенко та ********* де ? В шоколаді , ці також будуть завжди прі деньгаг і дорогіх штіблетах. среді воров должно біть всьо честно!
01.05.2026 20:01 Відповісти
А Єрмак як будто і не при ділах,а з ним Татаров.Свора! Це шобло запустив ЗЕлений.
01.05.2026 20:04 Відповісти
ж2 окупация.
гешефтникам - все, украинцам - могилы
01.05.2026 20:37 Відповісти
https://bastion.tv/yak-veselij-vasilko-********-ocean-plaza_n67618
01.05.2026 20:40 Відповісти
 
 