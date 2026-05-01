Нові "плівки Міндіча": як "смотрящий" від Єрмака Василь Веселий та його брат отримали контроль над "Карпатнафтохімом"
На "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий, якого ЗМІ називають "смотрящим" Зза "Сенс Банком" від ОП, обговорює з фігурантом "Міндічгейту" Олександром Цукерманом, як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".
Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наприкінці 2024 року УП опублікувала розслідування у якому розповіла, як Офіс президента ймовірно організував зняття арешту (через зв'язки з росіянами) з "Карпатнафтохім" в обмін на ймовірно безплатну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.
Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства. Далі цей заарештований актив мав бути переданий в АРМА, а потім держава мала б заробити на тому, що після завершення розслідування і конфіскації, майно продали б новим власниками або націоналізували.
Втім, АРМА згодом заявила, що не може знайти нового управителя, через помилки, допущені правоохоронцями. За 14 місяців держава так і не змогла передати "Карпатнафтохім" під управління, а у 2023 році суд взагалі скасував арешт підприємства.
- Через пів року співвласником компанії став Андрій Веселий, брат Василя Веселого, який може бути підставною особою екскерівника ОП Андрія Єрмака.
Оьговорення підприємствам на записах "Міндіча"
У розмові 9 травня 2025 року Василь Веселий з Олександром Цукерманом обговорюють "Карпатнафтохім".
"Мені тепер, а тепер мені треба "Карпатнафтохім", дивіться. Шура, от я хочу, щоби мені опонірували по Карпатах юристи. Опонірували. То что я расскажу, как я всё это вижу", – говорить Василь Веселий.
"Вот, я вам серьёзно кажу, зараз час їх так перепі###чити двох, шо ну його на###. І я знаю механізм як це зробить. І вони мені опять вернуться. Мы вернёмся в 7,5 которые были на компанию миллионов там. Мы ко всему вернёмся. Потому шо, всё шо мне наобещали – на данный момент, ещё не сделали!", – продовжує він.
Також у розмові Веселий згадує, ймовірно, Артура Гранца — співвласника "Карпатнафтохіму".
З контексту виглядає так, що інші співвласники підприємства чинять супротив Веселому, а Веселий обговорює з Цукерманом план дій для того, щоб отримати контроль над підприємством.
"У нас вся ціна завода три мільйони по експертному висновку, який зробили тут. Ми його замовляли, учасники замовили його. То воно коштує більше тому шо, мінус 30 мільйонів кредитів, військовий стан, і вони врахували. У нас було враховано в експертній оцінці кіпрська компанія на яку... Яка...Якій завод винен 840 мільйонів доларів", – говорить Веселий.
"Так хай ідуть, бабки виведуть. е###ь, та нам, по###, як. Тільки треба красіво вийти, бл#ть. От і хай і їб##ся всі разом, бл#ть. (нерозбірливо). Нє, тоді догнати їх, бл#ть, і заставити робити то, шо треба робити. І воно діє", – каже Веселий.
- Василь Веселий, нікому не відомий бізнесмен протягом короткого проміжку часу, схоже, починає контролювати державний Сенс банк, посилаючись на Андрія Єрмака, а його брат, ФОП з Дрогобича, який займається тротуарною плиткою, стає співвласником найбільшого нафтохімічного підприємства країни, йдеться у матеріалі УП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто на шашлики?
Може, поржем хоч трохи...
а першого травня - свято..
а то шашлик...ординський якийсь
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
без смотрящіх, ну ніяк..
Складніше буде з "ніякого кумівства", але я впевнений, що "авторський колектив студії "Квартал 95" щось вигадає, адже кумів у Вови не так багато (і всі вони вже "зашкварені"), а решта - то Порошенко підкинув, коли "наївний Вова" був ще дитиною. А потім "клятий барига" ще замінив їх запрограмованими клонами, коли Вова "відстоював Україну" на гебешній сцені імені Маслякова.
Дж. Оруел був би просто
в ахув екстазі від такого втілення своїх творів!
брата вбив..та з'їв
а самі склади зі снарядами допомагали знищувати..
та кричали: хутін - ввєді..
гешефтникам - все, украинцам - могилы