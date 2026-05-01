Фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорюють призначення в Наглядову раду "Сенс Банку", - ЗМІ

Василь Веселий

Українські бізнесмени та брати Андрій та Василь Веселі завдяки своїм звʼязкам з Андрієм Єрмаком отримали державний контроль над Sense Bank та зайшли у склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" саме в інтересах ексголови ОП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Деталі

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого "наглядачем" від Офісу президента за "Сенс Банком", де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ оприлюднили другу серію нових "плівок Міндіча": якою була роль Єрмака. ВIДЕО

Олександр Цукерман та Василь Веселий на нових плівках Міндіча

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку:

"Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк".

Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс Банку".

На записах, які оприлюднило видання, учасники обговорюють "Хірурга", який має вплив у Офісі президента. "Українська правда" стверджує, що це псевдонім Андрія Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Міндічем не знайома, у нього на квартирі не бувала, - Свириденко

"Там має бути 5 або 6 наших членів, в усій цій тусовці з дев'яти. А в нас в цьому по нашій квоті… Двоє, тобто три наступних – це наші", – обговорював Веселий із Цукерманом наглядову раду.

Олександр Цукерман та Василь Веселий на нових плівках Міндіча

Пізніше наглядову раду було оновлено. Гладишенко залишається головою наглядової ради, а Містюк, Щур та Новак – досі її члени.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндіч та Умєров обговорюють призначення нового посла у США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"

Єрмак Андрій (1648) Сенс Банк (45) Цукерман Олександр (19)
Ніна Лєва: Ніякий не лох Вова. Він ворог. Зрозуміло, чому Вова не виділяв з самого початку необхідні гроші на фінансування армії та виробництво зброї.

Скільки ще ці жадібні жиди будуть впливати та розводити українців. Видно що Україна для цих гнид баблоносне джерело наживи.
Скільки ще ці жадібні жиди будуть впливати та розводити українців. Видно що Україна для цих гнид баблоносне джерело наживи.
Наш "мудрий" наріт проголосував за ЗЕ, аби не за "баригу вальцмана". З таким нарітом ми ніколи не станемо нормальною країною. Суцільний сум...
Найбільш постраждалий нарід на планеті любить війну. В каламутній воді можливо так нажитись - в Кнесеті від заздрості рідня битиме пики один одному.
Доять США аж гай шумить. Перехопили ініціативу. Зате наші попереду все одно - Європу доять навіть в наглу крадучи, наче так і потрібно.
це рузьге мір...
смотрящі, разводящі,... і лохи..
Сенс-банк - повний дрємучій отстой.
Корупція в Україні - це як дірка в бублику, окремо знищити неможливо.
Корупція - це лиш наслідок. Придуши-убий причину і корупції не буде на довший час. А потім знову по спіралі...
Останнім часом,мене все частіше відвідує думка,що нинішня росіянсько-українська війна,насправді,спровокована якоюсь третьою силою війна Хазарського Каганату ********** (Рашки) проти Хазарського Протекторату ********** (Україна). Жоден представник еліти в обох цих утвореннях не загинув,навпаки їх стає все більше у владі і вони збагачуються все маштабніше. А гинуть лише ******* відповідники простих тюркських табунщиків і воїнів того,старого Каганату....
Якщо в державі у стані війни у когось зростають капітали, то це не війна, це бізнес...
Гидко отримувати таку інформацію. В самих верхніх ешелонах влади засіли виродки та зрадники, недосяжні для справедливого покарання.
No future...
Яка ж несподіванка .Хто б міг подумати в 2019р?Чому недосяжні?Більшість влаштовує,тому продовжуть свою справу.
Це все кремлівське ІПСО, руки геть від українських патріотів Міндіча і ко, вони нам ракети та дрони роблять. Свободу Fire Point та фламінгам!
«Кожен із нас президент» - це знакова теза інавгураційної промови Володимира Зеленського 2019 року.
