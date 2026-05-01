Фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорюють призначення в Наглядову раду "Сенс Банку", - ЗМІ

Українські бізнесмени та брати Андрій та Василь Веселі завдяки своїм звʼязкам з Андрієм Єрмаком отримали державний контроль над Sense Bank та зайшли у склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" саме в інтересах ексголови ОП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Деталі

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого "наглядачем" від Офісу президента за "Сенс Банком", де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку:

"Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк".

Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс Банку".

На записах, які оприлюднило видання, учасники обговорюють "Хірурга", який має вплив у Офісі президента. "Українська правда" стверджує, що це псевдонім Андрія Єрмака.

"Там має бути 5 або 6 наших членів, в усій цій тусовці з дев'яти. А в нас в цьому по нашій квоті… Двоє, тобто три наступних – це наші", – обговорював Веселий із Цукерманом наглядову раду.





Пізніше наглядову раду було оновлено. Гладишенко залишається головою наглядової ради, а Містюк, Щур та Новак – досі її члени.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндіч та Умєров обговорюють призначення нового посла у США: "Стефанишина не сможет, у нее пидозра"