Фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорюють призначення в Наглядову раду "Сенс Банку", - ЗМІ
Українські бізнесмени та брати Андрій та Василь Веселі завдяки своїм звʼязкам з Андрієм Єрмаком отримали державний контроль над Sense Bank та зайшли у склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" саме в інтересах ексголови ОП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
Деталі
На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.
Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого "наглядачем" від Офісу президента за "Сенс Банком", де без нього не ухвалювалося жодне рішення.
У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку:
"Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк".
Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс Банку".
На записах, які оприлюднило видання, учасники обговорюють "Хірурга", який має вплив у Офісі президента. "Українська правда" стверджує, що це псевдонім Андрія Єрмака.
"Там має бути 5 або 6 наших членів, в усій цій тусовці з дев'яти. А в нас в цьому по нашій квоті… Двоє, тобто три наступних – це наші", – обговорював Веселий із Цукерманом наглядову раду.
Пізніше наглядову раду було оновлено. Гладишенко залишається головою наглядової ради, а Містюк, Щур та Новак – досі її члени.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доять США аж гай шумить. Перехопили ініціативу. Зате наші попереду все одно - Європу доять навіть в наглу крадучи, наче так і потрібно.
смотрящі, разводящі,... і лохи..
а хутін - пуйло..
No future...