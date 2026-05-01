Нові плівки Міндіча: роль Єрмака, захоплення Сенс банку та Карпатнафтохім. ВIДЕО

У другій серії "плівок Міндіча" журналісти зясували, як група приватних осіб шляхом звʼязків з ексглавою ОП Андрієм Єрмаком та олігархом Зеленського Тімуром Міндічем отримали у розпорядження державний "Сенс Банк" та найбільший хімічний завод країни "Карпатнафтохім".

Про що у нових записах?

Так, журналіст Ткач спробував встановити, як конфісковані під час повномасштабного вторгнення активи росіян замість держави переходили під контроль людей, які могли бути повʼязані з керівником офісу президента та іншими фігурантами операції "Мідас".

Наглядову раду державного "Сенс Банка", схоже, призначали просто у квартирі телефоном.

На цьому шматку "плівок Міндіча" – Олександр Цукерман та Василь Веселий (радник голови наглядової ради державного Sense Bank) обговорюють призначення наглядової ради банку. Вони радяться, кого саме туди треба відправити, які люди більш надійні, кому можна подзвонити й одразу все вирішити. 

Веселий говорить телефоном з якимось Юрчіком. 

Нові плівки Міндіча - роль Єрмака та Сенс Банк

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Клуб Веселих та Кмітливих. Хто на що вчився.
ну і що? майже всі корупціонери на сидять своїх місцях, тільки деякі втікли на родіну в ізраіль.
звісно що вова - це порошенко.
Клуб Веселих та Кмітливих. Хто на що вчився.
ніхто і виправдовуватися не буде . бо наріду байдуже
73% зебілам - 100%
Так їм всім вже давно сказали, що то Порошенко...
так незібілам теж пойух
Народу не байдуже. А от владі реаоьно насрати на все і всіх
було б не байдуже ,народ висував би якісь питання до влади. мовчать як риба об льод.
ну і що? майже всі корупціонери на сидять своїх місцях, тільки деякі втікли на родіну в ізраіль.
Весна прийшла , а коли садити будемо ?
Бляха то хто ж такий Вова?
ПТН?
звісно що вова - це порошенко.
і ніхто з тих штимпів не розуміє, якою гидотою виглядає в очах нормальних людей. Думають що бабло все поправить
їм похріну. у них мішки з грошима за кордоном лежать, і вони виїздні.
по их религии вы не люди, вы не ровня им.
читайте хоть немного их книги.
у нас зараз ситуація з владою гірше чим навіть в тому ж ірані.
Злочинне угрупування,захопивше владу.Гірше напевно нікуди
в ірані теж злочинне угруповування, але вони хочуть перемогти. а наші клептомани - ні.
ираном управляют иранцы
китаем китайцы
японией японцы
израилем евреи
Украиной ?
Бандитська малина.
Зєля або в тємє або лошара..
- обидва варіанти ганебні для порядної людини, та Зєлі це, звісно, не стосується..
ішов 7 рік бездарного, мародерно-зрадницького прездобольства Найвеличнівшивого, односрачного-пожиттєвого.. понаобирали..
Він лошара в тємє.
Через три тижні піде вже восьмий. Сім років країна рухається "не туди".
вжє 8 -й рік З-й , як просрочена оманські консерва
коли сбу і поліція тобі повністю підкоряються, а ті хто може вийти на майдан - вюють, то тобі нема чого переживати
Тимур і його команда
Зелень узурпувала владу і використовує це у власних потребах!
Не даремно С. Хмара називав цю ЗЕлену банду ліквідаторами України!
То може, дискримінаційний єврейський закон будуть застосовувати за образу міндичів, шурм і шефірів? Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
А толку от этих расследований? Активная часть на фронте не дает кацапской навале оккупировать полностью страну. А в тылу одни амебы. Никаких протестов ничего, вообще ни звука
Построение проекта рашка 2.0 идет полным ходом
ніхто не замовник воно зелене . рідке і смердюче само вже витікає . трубу прорвало
А тобі , краще не знати , бути амебою , лохом , режиму "нелохів- дінастія" Яка різниця , хто саме, має мужність ,оприлюднити ,піднаготну банди ЗЕ гнид ? Молодці, так тримати! Все одно, скільки ніточки не … кінець є Папа Беня каламой , рахував себє ,вічним фраером , або Портнов 🤣
Здоровый глузд
"А.Б."
"Портрєт"
"Алі-Баба"
Тепер "Хірург" виходить на перший план???
випустили черговий сезон серіалу ..слуга народа.. --- для прихильників зельця вхід безкоштовний . регочіть хоч до всирачки як десятки мільярдів державних грошей розтягують друзі нашого харанта . в попередніх серіях хто пропустив йшлося про кооператив з чотирьох маєтків для вови для андрія . для міндіча і для чернишова . кооператив ..династія.. будували за нажиті ..нєпосільним.. трудом гроші вовік . андрюха . карлсон і чегевара . до закінчення серіалу ще дуже далеко запасайтеся попкорном
Банда Гундосого захопила владу в Україні. Чому мовчить Білецький?
Це може мати ознаки антисемітизму)
А кто босс. Кто Дон Корлеоне. Не говорите что Зеленский.
та дєрьмак клав на всих свого великого шефа - *****! ))
Це не розкрадання, а цинічні вбивства українців. Від дітей і до Захисників. Судити, садити їх просто НЕ БУДУТЬ. тотальна мафія на ВСІХ рівнях.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__%5B0%5D=AZafTaTO8Mqn2RKEedca8lBBuxCEYmHcGQMAXU3Ea30KZ2sU67c4R782Vo_ekCCpn5XvUsghq2fRCJAm7OwhK6POZtKTJrtymCU2G_kJceELp5ML-riah--Lx0YuEqd5XsuRkDXEpWZFXqrBqauk7u_qo2dd1FfLcf45G-2S-OIMcQ&__tn__=%2CO%2CP-R Юрій Луценко, комісований комроти, ветеран ЗСУ, ексгенпрокурор, експолітв'язень, ексміністр МВС:
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
еще 5-10 лет такой войны и зунр будет навыход из этого бардака.
А де в цьому всьому генпрокурор? Чи він живий, чи стоїть в черзі за "гуманітаркою"?
