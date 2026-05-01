Нові плівки Міндіча: роль Єрмака, захоплення Сенс банку та Карпатнафтохім. ВIДЕО
У другій серії "плівок Міндіча" журналісти зясували, як група приватних осіб шляхом звʼязків з ексглавою ОП Андрієм Єрмаком та олігархом Зеленського Тімуром Міндічем отримали у розпорядження державний "Сенс Банк" та найбільший хімічний завод країни "Карпатнафтохім".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
Про що у нових записах?
Так, журналіст Ткач спробував встановити, як конфісковані під час повномасштабного вторгнення активи росіян замість держави переходили під контроль людей, які могли бути повʼязані з керівником офісу президента та іншими фігурантами операції "Мідас".
Наглядову раду державного "Сенс Банка", схоже, призначали просто у квартирі телефоном.
На цьому шматку "плівок Міндіча" – Олександр Цукерман та Василь Веселий (радник голови наглядової ради державного Sense Bank) обговорюють призначення наглядової ради банку. Вони радяться, кого саме туди треба відправити, які люди більш надійні, кому можна подзвонити й одразу все вирішити.
Веселий говорить телефоном з якимось Юрчіком.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
читайте хоть немного их книги.
китаем китайцы
японией японцы
израилем евреи
Украиной ?
- обидва варіанти ганебні для порядної людини, та Зєлі це, звісно, не стосується..
ішов 7 рік бездарного, мародерно-зрадницького прездобольства Найвеличнівшивого, односрачного-пожиттєвого.. понаобирали..
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
"А.Б."
"Портрєт"
"Алі-Баба"
Тепер "Хірург" виходить на перший план???
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.