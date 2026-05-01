Нові плівки Міндіча: роль Єрмака, захоплення Сенс банку та Карпатнафтохім. ВIДЕО

У другій серії "плівок Міндіча" журналісти зясували, як група приватних осіб шляхом звʼязків з ексглавою ОП Андрієм Єрмаком та олігархом Зеленського Тімуром Міндічем отримали у розпорядження державний "Сенс Банк" та найбільший хімічний завод країни "Карпатнафтохім".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Про що у нових записах?

Так, журналіст Ткач спробував встановити, як конфісковані під час повномасштабного вторгнення активи росіян замість держави переходили під контроль людей, які могли бути повʼязані з керівником офісу президента та іншими фігурантами операції "Мідас".

Наглядову раду державного "Сенс Банка", схоже, призначали просто у квартирі телефоном.

На цьому шматку "плівок Міндіча" – Олександр Цукерман та Василь Веселий (радник голови наглядової ради державного Sense Bank) обговорюють призначення наглядової ради банку. Вони радяться, кого саме туди треба відправити, які люди більш надійні, кому можна подзвонити й одразу все вирішити.

Веселий говорить телефоном з якимось Юрчіком.





Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

