Новые пленки Миндича: роль Ермака, захват Сенс банка и Карпатнефтехим. ВИДЕО

Во второй серии "плёнок Миндича" журналисты выяснили, как группа частных лиц благодаря связям с экс-главой ОП Андреем Ермаком и олигархом Зеленского Тимуром Миндичем получила в своё распоряжение государственный "Сенс Банк" и крупнейший химический завод страны "Карпатнефтехим".

О чем в новых записях?

Так, журналист Ткач попытался установить, как конфискованные во время полномасштабного вторжения активы россиян вместо государства переходили под контроль людей, которые могли быть связаны с главой Офиса президента и другими фигурантами операции "Мидас".

Наблюдательный совет государственного "Сенс Банка", похоже, назначали прямо в квартире по телефону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, — СМИ

На этом фрагменте "плёнок Миндича" – Александр Цукерман и Василий Веселый (советник председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank) обсуждают назначение наблюдательного совета банка. Они совещаются, кого именно туда нужно отправить, какие люди более надёжны, кому можно позвонить и сразу всё решить. 

Веселый разговаривает по телефону с неким Юрчиком. 

Новые записи Миндича — роль Ермака и Сенс Банк
Что предшествовало?

Ермак Андрей (1533) Миндич Тимур (259) Сенс Банк (3) Цукерман Александр (19)
Клуб Веселих та Кмітливих. Хто на що вчився.
01.05.2026 16:46 Ответить
ну і що? майже всі корупціонери на сидять своїх місцях, тільки деякі втікли на родіну в ізраіль.
01.05.2026 16:49 Ответить
звісно що вова - це порошенко.
01.05.2026 16:55 Ответить
01.05.2026 16:46 Ответить
ніхто і виправдовуватися не буде . бо наріду байдуже
01.05.2026 16:50 Ответить
73% зебілам - 100%
01.05.2026 16:51 Ответить
Так їм всім вже давно сказали, що то Порошенко...
01.05.2026 16:55 Ответить
Народу не байдуже. А от владі реаоьно насрати на все і всіх
01.05.2026 17:49 Ответить
01.05.2026 16:49 Ответить
Весна прийшла , а коли садити будемо ?
01.05.2026 16:49 Ответить
Бляха то хто ж такий Вова?
01.05.2026 16:52 Ответить
ПТН?
01.05.2026 16:54 Ответить
01.05.2026 16:55 Ответить
і ніхто з тих штимпів не розуміє, якою гидотою виглядає в очах нормальних людей. Думають що бабло все поправить
01.05.2026 16:56 Ответить
їм похріну. у них мішки з грошима за кордоном лежать, і вони виїздні.
01.05.2026 16:58 Ответить
Нормальні люди вірять фактам, не роздруківкам. Будуть плівки і заява НАБУ тоді інша справа, а поки це виглядає так собі
01.05.2026 21:48 Ответить
по их религии вы не люди, вы не ровня им.
читайте хоть немного их книги.
02.05.2026 00:38 Ответить
у нас зараз ситуація з владою гірше чим навіть в тому ж ірані.
01.05.2026 16:57 Ответить
Злочинне угрупування,захопивше владу.Гірше напевно нікуди
01.05.2026 17:03 Ответить
в ірані теж злочинне угруповування, але вони хочуть перемогти. а наші клептомани - ні.
01.05.2026 17:04 Ответить
ираном управляют иранцы
китаем китайцы
японией японцы
израилем евреи
Украиной ?
02.05.2026 00:47 Ответить
Бандитська малина.
01.05.2026 17:06 Ответить
Зєля або в тємє або лошара..
- обидва варіанти ганебні для порядної людини, та Зєлі це, звісно, не стосується..
ішов 7 рік бездарного, мародерно-зрадницького прездобольства Найвеличнівшивого, односрачного-пожиттєвого.. понаобирали..
01.05.2026 17:06 Ответить
Він лошара в тємє.
01.05.2026 17:12 Ответить
Через три тижні піде вже восьмий. Сім років країна рухається "не туди".
01.05.2026 17:43 Ответить
вжє 8 -й рік З-й , як просрочена оманські консерва
01.05.2026 19:02 Ответить
І що? Влада вже все прекрасно зрозуміла, як і європейці. На рахунок того, що можна не переживати.
01.05.2026 17:11 Ответить
коли сбу і поліція тобі повністю підкоряються, а ті хто може вийти на майдан - вюють, то тобі нема чого переживати
01.05.2026 17:18 Ответить
Добре що ми не як у одній іншій країні, де публікували інфу про президетські маєтки в Гєлєнжику, а виявилося, що загалом усім і байдуже. А кому й не байдуже, то толку з того зеро.
01.05.2026 17:59 Ответить
*президентські
01.05.2026 18:01 Ответить
Тимур і його команда
01.05.2026 17:13 Ответить
Зелень узурпувала владу і використовує це у власних потребах!
01.05.2026 17:16 Ответить
Не даремно С. Хмара називав цю ЗЕлену банду ліквідаторами України!
01.05.2026 17:17 Ответить
То може, дискримінаційний єврейський закон будуть застосовувати за образу міндичів, шурм і шефірів? Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
01.05.2026 17:27 Ответить
А толку от этих расследований? Активная часть на фронте не дает кацапской навале оккупировать полностью страну. А в тылу одни амебы. Никаких протестов ничего, вообще ни звука
01.05.2026 17:33 Ответить
Построение проекта рашка 2.0 идет полным ходом
01.05.2026 17:35 Ответить
Злив гівна через ткача продовжується. Цікаво хто замовник.
01.05.2026 17:35 Ответить
ніхто не замовник воно зелене . рідке і смердюче само вже витікає . трубу прорвало
01.05.2026 17:48 Ответить
У вас часом вдома ті плівки не завалялися. Мені здається ні в кого, навіть у ткача тих плівок немає, він тільки по кущах никатися здатен і підглядати хто куди їздить, і з ким зустрічається.
01.05.2026 22:35 Ответить
А тобі , краще не знати , бути амебою , лохом , режиму "нелохів- дінастія" Яка різниця , хто саме, має мужність ,оприлюднити ,піднаготну банди ЗЕ гнид ? Молодці, так тримати! Все одно, скільки ніточки не … кінець є Папа Беня каламой , рахував себє ,вічним фраером , або Портнов 🤣
01.05.2026 19:09 Ответить
Шановна у вас словісний проніс
01.05.2026 22:32 Ответить
Здоровый глузд
02.05.2026 06:20 Ответить
"А.Б."
"Портрєт"
"Алі-Баба"
Тепер "Хірург" виходить на перший план???
01.05.2026 17:42 Ответить
випустили черговий сезон серіалу ..слуга народа.. --- для прихильників зельця вхід безкоштовний . регочіть хоч до всирачки як десятки мільярдів державних грошей розтягують друзі нашого харанта . в попередніх серіях хто пропустив йшлося про кооператив з чотирьох маєтків для вови для андрія . для міндіча і для чернишова . кооператив ..династія.. будували за нажиті ..нєпосільним.. трудом гроші вовік . андрюха . карлсон і чегевара . до закінчення серіалу ще дуже далеко запасайтеся попкорном
01.05.2026 17:43 Ответить
Банда Гундосого захопила владу в Україні. Чому мовчить Білецький?
01.05.2026 17:45 Ответить
Це може мати ознаки антисемітизму)
01.05.2026 17:50 Ответить
А кто босс. Кто Дон Корлеоне. Не говорите что Зеленский.
01.05.2026 17:55 Ответить
та дєрьмак клав на всих свого великого шефа - *****! ))
01.05.2026 17:56 Ответить
Це не розкрадання, а цинічні вбивства українців. Від дітей і до Захисників. Судити, садити їх просто НЕ БУДУТЬ. тотальна мафія на ВСІХ рівнях.
01.05.2026 18:07 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__%5B0%5D=AZafTaTO8Mqn2RKEedca8lBBuxCEYmHcGQMAXU3Ea30KZ2sU67c4R782Vo_ekCCpn5XvUsghq2fRCJAm7OwhK6POZtKTJrtymCU2G_kJceELp5ML-riah--Lx0YuEqd5XsuRkDXEpWZFXqrBqauk7u_qo2dd1FfLcf45G-2S-OIMcQ&__tn__=%2CO%2CP-R Юрій Луценко, комісований комроти, ветеран ЗСУ, ексгенпрокурор, експолітв'язень, ексміністр МВС:
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
01.05.2026 20:23 Ответить
еще 5-10 лет такой войны и зунр будет навыход из этого бардака.
02.05.2026 00:58 Ответить
 
 