Новые пленки Миндича: роль Ермака, захват Сенс банка и Карпатнефтехим. ВИДЕО

Во второй серии "плёнок Миндича" журналисты выяснили, как группа частных лиц благодаря связям с экс-главой ОП Андреем Ермаком и олигархом Зеленского Тимуром Миндичем получила в своё распоряжение государственный "Сенс Банк" и крупнейший химический завод страны "Карпатнефтехим".

О чем в новых записях?

Так, журналист Ткач попытался установить, как конфискованные во время полномасштабного вторжения активы россиян вместо государства переходили под контроль людей, которые могли быть связаны с главой Офиса президента и другими фигурантами операции "Мидас".

Наблюдательный совет государственного "Сенс Банка", похоже, назначали прямо в квартире по телефону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндич обсуждал кооператив "Династия". Дома могут принадлежать, в частности, Ермаку и Зеленскому, — СМИ

На этом фрагменте "плёнок Миндича" – Александр Цукерман и Василий Веселый (советник председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank) обсуждают назначение наблюдательного совета банка. Они совещаются, кого именно туда нужно отправить, какие люди более надёжны, кому можно позвонить и сразу всё решить.

Веселый разговаривает по телефону с неким Юрчиком.





Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак на фронте: привез певца в штаб бригады "Спартан"