Новые пленки Миндича: роль Ермака, захват Сенс банка и Карпатнефтехим. ВИДЕО
Во второй серии "плёнок Миндича" журналисты выяснили, как группа частных лиц благодаря связям с экс-главой ОП Андреем Ермаком и олигархом Зеленского Тимуром Миндичем получила в своё распоряжение государственный "Сенс Банк" и крупнейший химический завод страны "Карпатнефтехим".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
О чем в новых записях?
Так, журналист Ткач попытался установить, как конфискованные во время полномасштабного вторжения активы россиян вместо государства переходили под контроль людей, которые могли быть связаны с главой Офиса президента и другими фигурантами операции "Мидас".
Наблюдательный совет государственного "Сенс Банка", похоже, назначали прямо в квартире по телефону.
На этом фрагменте "плёнок Миндича" – Александр Цукерман и Василий Веселый (советник председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank) обсуждают назначение наблюдательного совета банка. Они совещаются, кого именно туда нужно отправить, какие люди более надёжны, кому можно позвонить и сразу всё решить.
Веселый разговаривает по телефону с неким Юрчиком.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.