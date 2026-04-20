Ермак на фронте: привез певца в штаб бригады "Спартан"

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о "налаживании сотрудничества между украинскими военными и художниками".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Telegram и в сообщении 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ермак встретился с бригадой "Спартан" и артистом Drevo

По словам Ермака, он познакомил военных бригады "Спартан" с певцом Drevo. Он подчеркнул, что подобные контакты имеют важное значение для поддержки армии.

"Познакомил бригаду "Спартан" с Drevo. Такие контакты важны, потому что поддержка армии должна быть всесторонней. Мы все стремимся к окончанию войны на украинских условиях - а для этого должен сохраняться боевой дух как в тылу, так и, особенно, в армии", - отметил он.

Ермак добавил, что такие инициативы могут усилить внимание к военным, улучшить коммуникацию и способствовать привлечению дополнительных ресурсов для выполнения боевых задач.

В то же время конкретных деталей возможного сотрудничества стороны не раскрывают.

