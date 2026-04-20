Ермак на фронте: привез певца в штаб бригады "Спартан"
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о "налаживании сотрудничества между украинскими военными и художниками".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Telegram и в сообщении 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан".
Ермак встретился с бригадой "Спартан" и артистом Drevo
По словам Ермака, он познакомил военных бригады "Спартан" с певцом Drevo. Он подчеркнул, что подобные контакты имеют важное значение для поддержки армии.
"Познакомил бригаду "Спартан" с Drevo. Такие контакты важны, потому что поддержка армии должна быть всесторонней. Мы все стремимся к окончанию войны на украинских условиях - а для этого должен сохраняться боевой дух как в тылу, так и, особенно, в армии", - отметил он.
Ермак добавил, что такие инициативы могут усилить внимание к военным, улучшить коммуникацию и способствовать привлечению дополнительных ресурсов для выполнения боевых задач.
В то же время конкретных деталей возможного сотрудничества стороны не раскрывают.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на укріплення бліндажа
Ось саме останнє, що вийшло на його Ютуб-каналі "Антін Мухарський". Я не знаю, чи цікаво Вам це.
https://youtu.be/2ku67JhtPlQ "Оголені" | Частина 5 | Читає Антін Мухарський
Казали, що він " Алі-Баба", потім "Хірург", а по факту "Продюсер"...
якщо орки не здаються, то їм ставлять ультиматум - або на концерт кобздона, або їм починає співати цей співак ротом, через хвилину орки добровільно вирушають до кобздона!
Цікаве твердження, поспівав і відразу "додаткові ресурси" потечуть в ЗСУ)
Напуя воно там ?
На фронт не поїде а у штабних має бути багато роботи