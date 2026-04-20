Єрмак "виступає" на фронті: познайомив співака з комбригом бригади "Спартан"
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про "налагодження колаборації між українськими військовими та митцями".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в телеграмі та у повідомленні 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".
Єрмак зустрівся з бригадою "Спартан" і артистом Drevo
За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.
"Познайомив бригаду "Спартан" з Drevo. Такі контакти важливі, бо підтримка армії має бути всебічною. Ми всі прагнемо закінчення війни на українських умовах — а для цього має зберігатися бойовий дух як у тилу, так і, особливо, у війську", – зазначив він.
Єрмак додав, що такі ініціативи можуть посилити увагу до військових, покращити комунікацію та сприяти залученню додаткових ресурсів для виконання бойових завдань.
Водночас конкретних деталей можливої співпраці сторони не розкривають.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Ось саме останнє, що вийшло на його Ютуб-каналі "Антін Мухарський". Я не знаю, чи цікаво Вам це.
https://youtu.be/2ku67JhtPlQ "Оголені" | Частина 5 | Читає Антін Мухарський
Казали, що він " Алі-Баба", потім "Хірург", а по факту "Продюсер"...
якщо орки не здаються, то їм ставлять ультиматум - або на концерт кобздона, або їм починає співати цей співак ротом, через хвилину орки добровільно вирушають до кобздона!
Цікаве твердження, поспівав і відразу "додаткові ресурси" потечуть в ЗСУ)
Напуя воно там ?
На фронт не поїде а у штабних має бути багато роботи
может будет с него хоть какая-то польза
Це не можуть бути українськи військові .