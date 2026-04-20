Єрмак "виступає" на фронті: познайомив співака з комбригом бригади "Спартан"

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про "налагодження колаборації між українськими військовими та митцями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в телеграмі та у повідомленні 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".

Єрмак зустрівся з бригадою "Спартан" і артистом Drevo

За словами Єрмака, він познайомив військових бригади "Спартан" зі співаком Drevo. Він наголосив, що подібні контакти мають важливе значення для підтримки армії.

"Познайомив бригаду "Спартан" з Drevo. Такі контакти важливі, бо підтримка армії має бути всебічною. Ми всі прагнемо закінчення війни на українських умовах — а для цього має зберігатися бойовий дух як у тилу, так і, особливо, у війську", – зазначив він.

Єрмак додав, що такі ініціативи можуть посилити увагу до військових, покращити комунікацію та сприяти залученню додаткових ресурсів для виконання бойових завдань.

Водночас конкретних деталей можливої співпраці сторони не розкривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я часто чую питання: "Де підозра Єрмаку?" - голова САП Клименко. ВIДЕО

Звільнення Єрмака

Читайте: Єрмак не з’явився до Вищого антикорупційного суду попри отримання повістки