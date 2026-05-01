РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Новые пленки Миндича
2 594 26

Фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждают назначение в Наблюдательный совет "Сенс Банка", - СМИ

Василий Веселый

Украинские бизнесмены и братья Андрей и Василий Веселые благодаря своим связям с Андреем Ермаком получили государственный контроль над Sense Bank и вошли в состав владельцев и акционеров "Карпатнафтохима" именно в интересах экс-главы ОП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, который стал советником руководителя "Сенс Банка" после его национализации у российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в деловых кругах называли Веселого "наблюдателем" от Офиса президента за "Сенс Банком", где без него не принималось ни одного решения.

Александр Цукерман и Василий Веселый на новых записях Миндича
В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка:

"Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк".

Через 40 дней, 18 июня, Кабинет министров назначил именно этих лиц в наблюдательный совет "Сенс Банка".

На записях, обнародованных изданием, участники обсуждают "Хирурга", имеющего влияние в Офисе президента. "Украинская правда" утверждает, что это псевдоним Андрея Ермака.

"Там должно быть 5 или 6 наших членов, во всей этой тусовке из девяти. А у нас в этом по нашей квоте… Двое, то есть три следующих – это наши", – обсуждал Веселый с Цукерманом наблюдательный совет.

Позже наблюдательный совет был обновлен. Гладышенко остается председателем наблюдательного совета, а Мистюк, Щур и Новак – по-прежнему его членами.

Что предшествовало?

Автор: 

Ермак Андрей (1533) Сенс Банк (3) Цукерман Александр (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Ніна Лєва: Ніякий не лох Вова. Він ворог.

показать весь комментарий
01.05.2026 17:33 Ответить
+11
показать весь комментарий
01.05.2026 17:39 Ответить
+9
Скільки ще ці жадібні жиди будуть впливати та розводити українців. Видно що Україна для цих гнид баблоносне джерело наживи.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.05.2026 17:33
показать весь комментарий
01.05.2026 17:34
наріт не проти
показать весь комментарий
01.05.2026 17:36
Наш "мудрий" наріт проголосував за ЗЕ, аби не за "баригу вальцмана". З таким нарітом ми ніколи не станемо нормальною країною. Суцільний сум...
показать весь комментарий
01.05.2026 18:07
за кучмо2 , за хряка (два рази) за космоса(два рази)..так сумно...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:25
Прочитав ваш комент і зрозумів, що сумую не дарма.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:38
Найбільш постраждалий нарід на планеті любить війну. В каламутній воді можливо так нажитись - в Кнесеті від заздрості рідня битиме пики один одному.
Доять США аж гай шумить. Перехопили ініціативу. Зате наші попереду все одно - Європу доять навіть в наглу крадучи, наче так і потрібно.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:42
Та не раз вже їм урвалося. Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:51
це рузьге мір...
смотрящі, разводящі,... і лохи..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:34
Сенс-банк - повний дрємучій отстой.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:36
Корупція в Україні - це як дірка в бублику, окремо знищити неможливо.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:39
Корупція - це лиш наслідок. Придуши-убий причину і корупції не буде на довший час. А потім знову по спіралі...
показать весь комментарий
01.05.2026 17:54
показать весь комментарий
01.05.2026 17:39
вова - то Порошенко..
а хутін - пуйло..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:37
Говоримо-говоримо, але не сидить навіть крупа, не те що міндичі, шурми і шефіри
показать весь комментарий
01.05.2026 17:44
Останнім часом,мене все частіше відвідує думка,що нинішня росіянсько-українська війна,насправді,спровокована якоюсь третьою силою війна Хазарського Каганату ********** (Рашки) проти Хазарського Протекторату ********** (Україна). Жоден представник еліти в обох цих утвореннях не загинув,навпаки їх стає все більше у владі і вони збагачуються все маштабніше. А гинуть лише ******* відповідники простих тюркських табунщиків і воїнів того,старого Каганату....
показать весь комментарий
01.05.2026 17:46
На городі дурь вирощуєш?Обережніше,може назавжди загребти.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:49
Якщо в державі у стані війни у когось зростають капітали, то це не війна, це бізнес...
показать весь комментарий
01.05.2026 17:57
Малко,кацапів тобі шкода???
показать весь комментарий
02.05.2026 05:10
Гидко отримувати таку інформацію. В самих верхніх ешелонах влади засіли виродки та зрадники, недосяжні для справедливого покарання.
No future...
показать весь комментарий
01.05.2026 17:56
Яка ж несподіванка .Хто б міг подумати в 2019р?Чому недосяжні?Більшість влаштовує,тому продовжуть свою справу.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:00
Це все кремлівське ІПСО, руки геть від українських патріотів Міндіча і ко, вони нам ракети та дрони роблять. Свободу Fire Point та фламінгам!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:43
«Кожен із нас президент» - це знакова теза інавгураційної промови Володимира Зеленського 2019 року.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:10
Так, саме для цього фото - "кожен з них президент"
показать весь комментарий
01.05.2026 19:28 Ответить
 
 