Фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждают назначение в Наблюдательный совет "Сенс Банка", - СМИ

Украинские бизнесмены и братья Андрей и Василий Веселые благодаря своим связям с Андреем Ермаком получили государственный контроль над Sense Bank и вошли в состав владельцев и акционеров "Карпатнафтохима" именно в интересах экс-главы ОП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, который стал советником руководителя "Сенс Банка" после его национализации у российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в деловых кругах называли Веселого "наблюдателем" от Офиса президента за "Сенс Банком", где без него не принималось ни одного решения.

В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желаемых членов наблюдательного совета банка:

"Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк".

Через 40 дней, 18 июня, Кабинет министров назначил именно этих лиц в наблюдательный совет "Сенс Банка".

На записях, обнародованных изданием, участники обсуждают "Хирурга", имеющего влияние в Офисе президента. "Украинская правда" утверждает, что это псевдоним Андрея Ермака.

"Там должно быть 5 или 6 наших членов, во всей этой тусовке из девяти. А у нас в этом по нашей квоте… Двое, то есть три следующих – это наши", – обсуждал Веселый с Цукерманом наблюдательный совет.





Позже наблюдательный совет был обновлен. Гладышенко остается председателем наблюдательного совета, а Мистюк, Щур и Новак – по-прежнему его членами.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

