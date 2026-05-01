Новые "пленки Миндича": как "смотрящий" от Ермака Василий Веселый и его брат получили контроль над "Карпатнафтохимом"

На "пленках Миндича" бизнесмен Василий Веселый, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, обсуждает с фигурантом "Миндичгейта" Александром Цукерманом, как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В конце 2024 года УП опубликовала расследование, в котором рассказала, как Офис президента, вероятно, организовал снятие ареста (благодаря связям с россиянами) с "Карпатнафтохима" в обмен на, предположительно, бесплатную долю в предприятии с последующим переоформлением доли на подставное лицо.

Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия. Далее этот арестованный актив должен был быть передан в АРМА, а затем государство должно было бы заработать на том, что после завершения расследования и конфискации имущество продали бы новым владельцам или национализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд открыл дело о банкротстве одного из крупнейших химических предприятий Украины

Впрочем, АРМА впоследствии заявило, что не может найти нового управляющего из-за ошибок, допущенных правоохранительными органами. За 14 месяцев государство так и не смогло передать "Карпатнафтохим" под управление, а в 2023 году суд вообще отменил арест предприятия.

Через полгода совладельцем компании стал Андрей Веселый, брат Василия Веселого, который может быть подставным лицом экс-руководителя ОП Андрея Ермака.

Обсуждение предприятий на записях "Миндича"

В разговоре 9 мая 2025 года Василий Веселый с Александром Цукерманом обсуждают "Карпатнафтохим".

"Мне теперь, а теперь мне нужен "Карпатнафтохим", смотрите. Шура, вот я хочу, чтобы мне оппонировали по Карпатам юристы. Оппонировали. То, что я расскажу, как я всё это вижу", — говорит Василий Веселый.

"Вот, я вам серьезно говорю, сейчас самое время их так перепи###чить обоих, что ну его на###. И я знаю механизм, как это сделать. И они мне опять вернутся. Мы вернёмся к 7,5 миллионам, которые были на компанию. Мы ко всему вернёмся. Потому что всё, что мне обещали, на данный момент ещё не сделали!" – продолжает он.

Также в разговоре Веселый упоминает, вероятно, Артура Гранца — совладельца "Карпатнафтохима".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждают назначения в Наблюдательный совет "Сенс Банка", – СМИ

Из контекста следует, что другие совладельцы предприятия оказывают сопротивление Веселому, а Веселый обсуждает с Цукерманом план действий для того, чтобы получить контроль над предприятием.

"У нас вся стоимость завода составляет три миллиона по экспертному заключению, которое здесь составили. Мы его заказывали, участники заказали его. Так что он стоит больше, потому что минус 30 миллионов кредитов, военное положение, и они это учли. У нас было учтено в экспертной оценке кипрская компания, которой... Которая... Которой завод должен 840 миллионов долларов", — говорит Веселый.

"Так пусть идут, бабки выведут. Е###ь, да нам, по###, как. Только надо красиво выйти, бл#ть. Вот и пусть и еб##тся все вместе, бл#ть. (неразборчиво). Нет, тогда догнать их, бл#ть, и заставить делать то, что надо делать. И это работает", – говорит Веселый.

Читайте также: Малоизвестный бизнесмен купил треть акций "Карпатнафтохима" по заниженной в 22 раза цене, его связывают с ОП, – СМИ