Новые "пленки Миндича": как "смотрящий" от Ермака Василий Веселый и его брат получили контроль над "Карпатнафтохимом"

На "пленках Миндича" бизнесмен Василий Веселый, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, обсуждает с фигурантом "Миндичгейта" Александром Цукерманом, как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В конце 2024 года УП опубликовала расследование, в котором рассказала, как Офис президента, вероятно, организовал снятие ареста (благодаря связям с россиянами) с "Карпатнафтохима" в обмен на, предположительно, бесплатную долю в предприятии с последующим переоформлением доли на подставное лицо.

Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия. Далее этот арестованный актив должен был быть передан в АРМА, а затем государство должно было бы заработать на том, что после завершения расследования и конфискации имущество продали бы новым владельцам или национализировали.

Впрочем, АРМА впоследствии заявило, что не может найти нового управляющего из-за ошибок, допущенных правоохранительными органами. За 14 месяцев государство так и не смогло передать "Карпатнафтохим" под управление, а в 2023 году суд вообще отменил арест предприятия.

  • Через полгода совладельцем компании стал Андрей Веселый, брат Василия Веселого, который может быть подставным лицом экс-руководителя ОП Андрея Ермака.

Обсуждение предприятий на записях "Миндича"

В разговоре 9 мая 2025 года Василий Веселый с Александром Цукерманом обсуждают "Карпатнафтохим".

"Мне теперь, а теперь мне нужен "Карпатнафтохим", смотрите. Шура, вот я хочу, чтобы мне оппонировали по Карпатам юристы. Оппонировали. То, что я расскажу, как я всё это вижу", — говорит Василий Веселый.

"Вот, я вам серьезно говорю, сейчас самое время их так перепи###чить обоих, что ну его на###. И я знаю механизм, как это сделать. И они мне опять вернутся. Мы вернёмся к 7,5 миллионам, которые были на компанию. Мы ко всему вернёмся. Потому что всё, что мне обещали, на данный момент ещё не сделали!" – продолжает он.

Также в разговоре Веселый упоминает, вероятно, Артура Гранца — совладельца "Карпатнафтохима".

Из контекста следует, что другие совладельцы предприятия оказывают сопротивление Веселому, а Веселый обсуждает с Цукерманом план действий для того, чтобы получить контроль над предприятием.

"У нас вся стоимость завода составляет три миллиона по экспертному заключению, которое здесь составили. Мы его заказывали, участники заказали его. Так что он стоит больше, потому что минус 30 миллионов кредитов, военное положение, и они это учли. У нас было учтено в экспертной оценке кипрская компания, которой... Которая... Которой завод должен 840 миллионов долларов", — говорит Веселый.

"Так пусть идут, бабки выведут. Е###ь, да нам, по###, как. Только надо красиво выйти, бл#ть. Вот и пусть и еб##тся все вместе, бл#ть. (неразборчиво). Нет, тогда догнать их, бл#ть, и заставить делать то, что надо делать. И это работает", – говорит Веселый.

  • Василий Веселый, никому не известный бизнесмен, за короткий промежуток времени, похоже, начинает контролировать государственный "Сенс банк", ссылаясь на Андрея Ермака, а его брат, ФЛП из Дрогобыча, занимающийся тротуарной плиткой, становится совладельцем крупнейшего нефтехимического предприятия страны, говорится в материале УП.

Топ комментарии
+10
Перше травня!
Хто на шашлики?
Може, поржем хоч трохи...
01.05.2026 18:58
+6
Єрмака в ОПі вже немає, а його люди продовжують засідати у наглядових радах і керівництві державних банків і компаній.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
01.05.2026 19:01
+6
Буданов такий же свого часу призначений потужним
01.05.2026 19:03
Єрмака в ОПі вже немає, а його люди продовжують засідати у наглядових радах і керівництві державних банків і компаній.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
А де "нова мітла"? - Буданов на цю роль не годиться.
01.05.2026 19:01
Буданов такий же свого часу призначений потужним
01.05.2026 19:03
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову, чужинську абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
01.05.2026 19:19
тепер гої вважають, що Вова - це Порошенко..
01.05.2026 19:32 Ответить
Добре що дєрьмак на фронті та не бачить всієї цієї ганьби.
01.05.2026 19:22
І гурі грунт підарасіна😁😁😁
01.05.2026 19:50 Ответить
А. Ти так ти реальний бот. Ось ти і спалився,підарас. А ще корчив з себе військового. Гнида й@бана. Сосака дєрьмаківська. Тьфу. Падло.
01.05.2026 20:23 Ответить
я корчив військового? ти шо,поєхавший,чи випивший?
02.05.2026 09:53 Ответить
Зате не Свинарчуки! Тому Вова може й далі сидіти на "троні" і казати, що він виконає свою обісцянку про те, що піде, якщо знайдуть його "Свинарчуків".
Складніше буде з "ніякого кумівства", але я впевнений, що "авторський колектив студії "Квартал 95" щось вигадає, адже кумів у Вови не так багато (і всі вони вже "зашкварені"), а решта - то Порошенко підкинув, коли "наївний Вова" був ще дитиною. А потім "клятий барига" ще замінив їх запрограмованими клонами, коли Вова "відстоював Україну" на гебешній сцені імені Маслякова.

Дж. Оруел був би просто в аху в екстазі від такого втілення своїх творів!
01.05.2026 19:26
верещали: Свинарчуки,..
брата вбив..та з'їв
а самі склади зі снарядами допомагали знищувати..
та кричали: хутін - ввєді..
01.05.2026 19:38 Ответить
Пора Усика вводить в высший круг правительства. Он быстро разбросает по углам всю нечесть!!!
01.05.2026 19:47 Ответить
І шо смотрящіє Кононенко та ********* де ? В шоколаді , ці також будуть завжди прі деньгаг і дорогіх штіблетах.
01.05.2026 20:01
А Єрмак як будто і не при ділах,а з ним Татаров.Свора! Це шобло запустив ЗЕлений.
01.05.2026 20:04
ж2 окупация.
гешефтникам - все, украинцам - могилы
01.05.2026 20:37
https://bastion.tv/yak-veselij-vasilko-********-ocean-plaza_n67618
01.05.2026 20:40
 
 