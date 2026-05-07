Умєров прибув до Маямі у США на переговори, - Reuters

Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув 7 травня до Маямі для зустрічі з представниками США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Про це повідомило анонімне джерело. Причиною називають те, що переговори між РФ та Україною "зайшли в глухий кут". Подробиці поки невідомі.

Що передувало

Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та РФ за участю представників США відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії мали лише окремі переговори з командою США.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

