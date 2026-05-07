Умєров прибув до Маямі у США на переговори, - Reuters
Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув 7 травня до Маямі для зустрічі з представниками США.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Про це повідомило анонімне джерело. Причиною називають те, що переговори між РФ та Україною "зайшли в глухий кут". Подробиці поки невідомі.
Що передувало
- Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та РФ за участю представників США відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії мали лише окремі переговори з командою США.
- Напередодні
Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.
А насправді всі "зустрічі" з Уморовим в Україні проходять ось так:
тепер вся його рідня - представники США
Краще робити вигляд, що нічого не відбувається.
А от Дон Трампон у будь-який момент може цього переговорника або завернути, або на тюрячку відправити.
І дебілам на Банковій це досі на розум не приходило.