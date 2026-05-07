Умєров прибув до Маямі у США на переговори, - Reuters

Переговори України та США - Умєров в Маямі 7 травня

Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув 7 травня до Маямі для зустрічі з представниками США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Про це повідомило анонімне джерело. Причиною називають те, що переговори між РФ та Україною "зайшли в глухий кут". Подробиці поки невідомі.

Що передувало

  • Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та РФ за участю представників США відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії мали лише окремі переговори з командою США.
  • Напередодні 

    Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

перемовини (3744) США (26473) Умєров Рустем (891)
+15
Звідки він до маямі прибув? з джексонвілу? Цей дуже мутний типок вже в Україні давно не був.
07.05.2026 16:10 Відповісти
+12
Правильно писати: «Умєров повернувся до Майямі…»
07.05.2026 16:16 Відповісти
+8
Заголовок не вірний! Треба так - Умєров повернувся додому з переговорів.
07.05.2026 16:19 Відповісти
07.05.2026 16:09 Відповісти
І в який кут воно заведе?
07.05.2026 16:09 Відповісти
Він вже давно повинен прибути на Лук'яновку.
07.05.2026 16:23 Відповісти
Позавчора нас тут розважали 10-ти секундним відео, створеним за допомогою ШІ.
"Доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності співпраці з ЄС щодо Drone Deal, - Зеленський. ВIДЕО" Джерело: https://censor.net/ua/v4001628
А насправді всі "зустрічі" з Уморовим в Україні проходять ось так:
07.05.2026 17:20 Відповісти
брехня...він до родини у штати приїхав у свою американську хатинку
07.05.2026 16:12 Відповісти
приїхав жінці всунути
07.05.2026 16:13 Відповісти
Вона там і так непогано розважається з дебелими нігерами і плювати на нього хотіла.
07.05.2026 16:24 Відповісти
Ще правильніше-повернувся до дому
07.05.2026 20:13 Відповісти
приїхав до сім"ї
07.05.2026 16:16 Відповісти
Поїхав додому, до сім'ї.
07.05.2026 16:20 Відповісти
Воно коли останній раз в Україні було?
07.05.2026 16:21 Відповісти
Минулої осені, ще до шкандалю з плівками.
07.05.2026 17:22 Відповісти
РАШИСТСЬКА АГЕНТУРА ЗАВЖДИ "ЗАБИВАЄ СТРЄЛКУ" В МАЯМІ,
07.05.2026 16:23 Відповісти
А хто поїде його звідти забирати?
07.05.2026 16:28 Відповісти
Поїхав додому на переговори,
тепер вся його рідня - представники США
07.05.2026 16:33 Відповісти
воно на свою віллу приїхало а не на переговори!
07.05.2026 16:34 Відповісти
Оце рівень сьогоднішньої дипломатії зеленої гопоти. Соромно до сліз!
07.05.2026 16:50 Відповісти
А коли Умеров прибуде на переговори з НАБУ в Україну?
07.05.2026 16:56 Відповісти
Чому Зеля ще не звільнив цього підараса?
07.05.2026 17:42 Відповісти
Бо так всіх прийдеться звільняти, а самому застрелитися.
Краще робити вигляд, що нічого не відбувається.

А от Дон Трампон у будь-який момент може цього переговорника або завернути, або на тюрячку відправити.
І дебілам на Банковій це досі на розум не приходило.
07.05.2026 22:13 Відповісти
А повернеться? Бо цей #идо-татарин вже на термін собі намотав
07.05.2026 18:01 Відповісти
Ну і накуя ця мавпа тупа знову поперлась до Тромба щоб знову розворушити те зміїне кубло і знову Тромб почав тистунти і погрожувати Україні а з Сосії знімати санкції? Замітьте, тільки Ху'йло завило що Тромб забув про обіцянки які давав в Анкориджі, так зразу наші дебіли чи зрадники знову побігли організовувати переговори. А що з минулих переговорів ми отримали крім того що Тромб зняв з Сосії санкції а для України повністю заблокував допомогу?
07.05.2026 18:10 Відповісти
Корупційний гандон цей Умеров, а не переговорник.
07.05.2026 22:10 Відповісти
 
 