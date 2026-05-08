Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир
Секретар РНБО Рустем Умєров в США провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це Умєров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За його словами, основна увага була приділена гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.
"Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру.За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському.
Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України", - зазначив Умєров.
Що передувало?
Раніше Зеленський зазначив, що очікує представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа.
Нахіба держава утримує легіон так званих "антикорупціонерів та правоохоронців"?
"Говорили, робили" - це все недоконаний вид дієслова.
Що зробили? - ГОВОРИЛИ. От що зробили.
Паяц точно здурів. Він що, очікував, що ці 2 кнури приїдуть в Київ? Та ж вони рахують, що це є приниженням їхньої гідності їхати в Київ.
Где результат? Нет его.
Зачем тогда вся эта клоунада?