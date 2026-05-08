Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир

умєров провів перемовини в сша

Секретар РНБО Рустем Умєров в США провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це Умєров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

За його словами, основна увага була приділена гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.

Читайте також: Перемовини з РФ за участі США нікуди не ведуть. ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним, - Каллас

"Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру.За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України", - зазначив Умєров.

Що передувало?

Раніше Зеленський зазначив, що очікує представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до нових мирних перемовин із РФ і в Азербайджані, - Зеленський

Кушнер Джаред (69) США (26484) Умєров Рустем (893) Віткофф Стів (310)
Топ коментарі
+11
Чому це падло пихате ще на волі?
08.05.2026 16:06 Відповісти
+10
а сім'ю вже провідав?
08.05.2026 15:52 Відповісти
+6
Де підозра фігуранту "плівок Міндіча" - Умєрову?
Нахіба держава утримує легіон так званих "антикорупціонерів та правоохоронців"?
08.05.2026 16:04 Відповісти
Дебіл млять невиліковний. Не здивуюся коли Тромб жестом '' доброї волі'' заблокує вже погоджені для продажу Україні півтори тисячі КАБів, мовляв це заради міру і щоб рашисти не відмовилися від перагаворів, як це було з Тамагавками. Хоча б одні переговори з Тромбом і його підхвосниками завершилися успіхом для України?
08.05.2026 16:06 Відповісти
Ну зрозумій в кінці-кінців. Трампівська Америка є союзник кацапії, а для України вона навпаки ворог, а не союзник (різниця з кацпією, що не бомбить Україну)
08.05.2026 16:10 Відповісти
Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир

"Говорили, робили" - це все недоконаний вид дієслова.
Що зробили? - ГОВОРИЛИ. От що зробили.
08.05.2026 16:06 Відповісти
ПОГОВОРИЛИ. ПОТУЖНО.
08.05.2026 16:14 Відповісти
Наробили як кіт на глині!...
08.05.2026 16:37 Відповісти
та мир

то, мир плаский чи круглий?
є дорога із австралії до антарктиди?
08.05.2026 16:11 Відповісти
Коли рустємчик опиниться на нарах?
08.05.2026 16:13 Відповісти
Умєраєвзрадник який ще хоче "потеханькому" продати території України !
08.05.2026 16:14 Відповісти
Щось не бачу поруч ні Кушніра ні Віткофа, і судячі по кількості і стану мікрофонів і незрозумілій кімнаті, розмова «була» ще.та😕
08.05.2026 16:16 Відповісти
Ця ж фотка зроблена в Україні. Де Американський прапор? Написали, що поїхав у США, а за ці кошти поїхала дружина в Париж на закупи шмотків. Потрібно ж обновити гардероб.
08.05.2026 16:32 Відповісти
И о погоде
08.05.2026 16:22 Відповісти
Якщо гора не йде до Магомета, то Умеров йде до гори...
08.05.2026 16:34 Відповісти
Раніше Зеленський зазначив, що очікує представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа.

Паяц точно здурів. Він що, очікував, що ці 2 кнури приїдуть в Київ? Та ж вони рахують, що це є приниженням їхньої гідності їхати в Київ.
08.05.2026 16:36 Відповісти
Ключові преоритети--це ЗСУ,озброєння мат. забезпечення військових,захист цивільних,захист важливих структур і---тоді не буде полонених А так пусте бла -бла яке можна оговорювати роками. Ховається від НАБУ і робить вигляд ,що він щось вирішує .
08.05.2026 17:15 Відповісти
який президент, такий і переговорник.
08.05.2026 17:25 Відповісти
Встретились, чтобы почесать языки и потом посидеть в ресторане
Где результат? Нет его.
Зачем тогда вся эта клоунада?
08.05.2026 18:01 Відповісти
 
 