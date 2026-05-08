Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир

Секретар РНБО Рустем Умєров в США провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це Умєров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

За його словами, основна увага була приділена гуманітарному треку: поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.

"Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру.За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України", - зазначив Умєров.

Що передувало?

Раніше Зеленський зазначив, що очікує представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа.

