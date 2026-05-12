Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є критично необхідною для досягнення реальних результатів у завершенні війни, а Україна очікує від Вашингтона лідируючої ролі у мирному процесі.
Про це він заявив у вівторок на заході Польського інституту міжнародних справ (PISM), повідомляє Цензор.НЕТ.
Ключові тези виступу міністра
Сибіга нагадав про важливість купівлі озброєнь у США та привітав зусилля Вашингтона у мирному процесі.
"Ми купуємо у них озброєння. Ось чому ця програма PURL є для нас такою важливою, адже для нас це єдиний спосіб придбати стратегічні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності", - сказав міністр.
Роль США
- При цьому Сибіга не вірить у можливість завершення війни без прямого залучення американської сторони.
"Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але також паралельно нам потрібен їхній вплив і тиск на Росію. Я вважаю, що важливо визнати це", - додав очільник МЗС.
Може скажеш, чи можливо досягти миру з таким верховним головнокомандувачем?
може повернеться після Трампа
щоб вона капітулювала на вимоги рф.
Трамп та Путін --товариші, як говорив американо.
В на рудого надіятись сьогодні вкрай наївно