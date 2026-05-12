Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є критично необхідною для досягнення реальних результатів у завершенні війни, а Україна очікує від Вашингтона лідируючої ролі у мирному процесі.

Про це він заявив у вівторок на заході Польського інституту міжнародних справ (PISM), повідомляє Цензор.НЕТ.

Ключові тези виступу міністра

Сибіга нагадав про важливість купівлі озброєнь у США та привітав зусилля Вашингтона у мирному процесі.

"Ми купуємо у них озброєння. Ось чому ця програма PURL є для нас такою важливою, адже для нас це єдиний спосіб придбати стратегічні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності", - сказав міністр.

Роль США

При цьому Сибіга не вірить у можливість завершення війни без прямого залучення американської сторони.

"Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але також паралельно нам потрібен їхній вплив і тиск на Росію. Я вважаю, що важливо визнати це", - додав очільник МЗС.

