Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є критично необхідною для досягнення реальних результатів у завершенні війни, а Україна очікує від Вашингтона лідируючої ролі у мирному процесі.

Про це він заявив у вівторок на заході Польського інституту міжнародних справ (PISM), повідомляє Цензор.НЕТ.

Ключові тези виступу міністра

Сибіга нагадав про важливість купівлі озброєнь у США та привітав зусилля Вашингтона у мирному процесі.

"Ми купуємо у них озброєння. Ось чому ця програма PURL є для нас такою важливою, адже для нас це єдиний спосіб придбати стратегічні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності", - сказав міністр.

Роль США

  • При цьому Сибіга не вірить у можливість завершення війни без прямого залучення американської сторони.

"Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але також паралельно нам потрібен їхній вплив і тиск на Росію. Я вважаю, що важливо визнати це", - додав очільник МЗС.

12.05.2026 16:54 Відповісти
12.05.2026 16:57 Відповісти
12.05.2026 17:05 Відповісти
Як же ти задовбав, натискач! Всі навколо їм повинні але не тільки зелень яка просочена корупцією наскрізь.
12.05.2026 16:54 Відповісти
12.05.2026 16:54 Відповісти
То тисни!
Може скажеш, чи можливо досягти миру з таким верховним головнокомандувачем?
12.05.2026 16:57 Відповісти
12.05.2026 16:57 Відповісти
Досягти Миру, казав Невзоров, взмозі тільки стінки гробу Путіна. Ні Трамп, ні Сі не допоможуть....
12.05.2026 16:57 Відповісти
12.05.2026 16:57 Відповісти
Так замість путлєра стане інший і не факт ,що він буде кращим за нього.
12.05.2026 17:38 Відповісти
12.05.2026 17:38 Відповісти
А кому ж вигідний такий наратив?: не руште, бо буде ще гірше, або неначасі. Чи не самій диктаторській потворі, сидячій на троні? Чи не його холуї розвішують на вуха цю лапшу?
12.05.2026 18:27 Відповісти
12.05.2026 18:27 Відповісти
Так я ще раз скажу ,справа не в путлєрі ,а у "вєліком русском народє", згадайте історію -замість лєніна став сталін ,і що стало краще ?
12.05.2026 18:32 Відповісти
12.05.2026 18:32 Відповісти
Доведеться почекати, роки з три. А за цей час, зеленський, наробить тисячі ракет "фламінго" і почне примушувати до миру кацапю,і без сша...
12.05.2026 16:59 Відповісти
12.05.2026 16:59 Відповісти
Дійсно, бо сша на боці рашкі!
12.05.2026 17:05 Відповісти
12.05.2026 17:05 Відповісти
Неміч квартальна. Сибіга сивоха якщо ви тільки красти гроші з допомоги і вмієте то йдіть на х#р і звільніть місце тому хто знає як перемогти.
12.05.2026 17:31 Відповісти
12.05.2026 17:31 Відповісти
Такі ходять з влади тільки вперед ногами.
12.05.2026 18:21 Відповісти
12.05.2026 18:21 Відповісти
Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, щоб рашисти повністю і поскоріше окупували ті украхнські території.котрі прописані в Омані і про котрі відає "тромб" від куйла,Від США не варто чекати миру.адже США САМІ НЕ МОЖУТЬ ДОСЯГТИ МИРУ З ЧАЛМОНОСЦЯМИ З ІРАНУ...
12.05.2026 17:32 Відповісти
12.05.2026 17:32 Відповісти
Цинічні мерзоти , спочатку влаштовували істерики в Білому Домі потім наші ура-патріоти і пропагандисти обісрали Трампа і Венса ,а тепер біжите до них з криками -"рятуйте " ,я б на місті Трампа вже давно послав би вас нахрін.
12.05.2026 17:36 Відповісти
12.05.2026 17:36 Відповісти
Хто б його обсирав, якби цей ******** поц не почав зразу працювати на рашку. Більш того, ще при Байдені він тормозив півроку допомогу через свого ручного спікера. Забулося?
12.05.2026 18:19 Відповісти
12.05.2026 18:19 Відповісти
Так то вже справа громадян США кого обирати своїм Президентом і нічого нам туди сунути свого носа ,бо можна отримати по пиці.
12.05.2026 18:35 Відповісти
12.05.2026 18:35 Відповісти
так вийшло що США відвалилось
може повернеться після Трампа
12.05.2026 17:45 Відповісти
12.05.2026 17:45 Відповісти
Не просто відвалилось, а перевалилось на бік рашки і робить все, що може на її користь.
12.05.2026 18:14 Відповісти
12.05.2026 18:14 Відповісти
Розуміти-то розуміє.А ось не роблять нічого, більше того,спеціально напружують відносини з ними.
12.05.2026 17:51 Відповісти
12.05.2026 17:51 Відповісти
Але ж поки що трампакс тисне тільки на Україну, то нахріна він такий потрібний?
12.05.2026 18:10 Відповісти
12.05.2026 18:10 Відповісти
Але все навпаки--це США давлять на Україну,
щоб вона капітулювала на вимоги рф.
Трамп та Путін --товариші, як говорив американо.
12.05.2026 19:11 Відповісти
12.05.2026 19:11 Відповісти
Пан Сибіга міг би спробувати писати фантастичні романи. Фантастично-оптимістичні)
12.05.2026 20:08 Відповісти
12.05.2026 20:08 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як Зеленський запевняв народ України і весь світ, що знає, як закінчити війну і там згадки про США не було. Казав, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається.
12.05.2026 20:09 Відповісти
12.05.2026 20:09 Відповісти
Нам потрібно стати на коліна перед Богом та в гріхах каятись.
В на рудого надіятись сьогодні вкрай наївно
12.05.2026 21:12 Відповісти
12.05.2026 21:12 Відповісти
 
 