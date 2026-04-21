Європа має взяти більше відповідальності за мир в Україні, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна вважає, що ЄС має взяти більшу відповідальність за мир в Україні та прискорити відкриття переговорних кластерів щодо розширення.

"Це також історичний момент, який Європа повинна зрозуміти: не може бути жодних сірих, нейтральних зон між Європейським Союзом, НАТО та Росією. Тож ми говоримо про довготривалий мир. І я сподіваюся, що ці політичні зміни, те, що зараз сталося в Європі, відкривають шлях до встановлення довгострокового миру. Але, на жаль, звичайно, ми не бачимо, щоб Росія хотіла мати, бодай, який мир. Я думаю, що оскільки мирний процес зараз не просувається, це означає, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності, робити більше", - сказав Цахкна.

В Естонії очікують розблокування рішень ЄС після виборів в Угорщині

Глава МЗС Естонії заявив, що результати виборів в Угорщині можуть змінити політичну ситуацію в Євросоюзі, яка останніми роками ускладнювала ухвалення спільних рішень.

Він висловив сподівання, що найближчим часом ЄС зможе ухвалити рішення про виділення 90 млрд євро кредитної підтримки Україні, яка раніше гальмувалася через політичні розбіжності серед держав-членів.

