Европа должна взять на себя больше ответственности за мир в Украине, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает, что ЕС должен взять на себя большую ответственность за мир в Украине и ускорить открытие переговорных кластеров по вопросам расширения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это также исторический момент, который Европа должна понять: не может быть никаких серых, нейтральных зон между Европейским Союзом, НАТО и Россией. Поэтому мы говорим о долгосрочном мире. И я надеюсь, что эти политические изменения, то, что сейчас произошло в Европе, открывают путь к установлению долгосрочного мира. Но, к сожалению, конечно, мы не видим, чтобы Россия хотела иметь хоть какой-то мир. Я думаю, что поскольку мирный процесс сейчас не продвигается, это означает, что Европа должна взять на себя больше ответственности, делать больше", - сказал Цахкна.

В Эстонии ожидают разблокирования решений ЕС после выборов в Венгрии

Глава МИД Эстонии заявил, что результаты выборов в Венгрии могут изменить политическую ситуацию в Евросоюзе, которая в последние годы затрудняла принятие совместных решений.

Он выразил надежду, что в ближайшее время ЕС сможет принять решение о выделении 90 млрд евро кредитной поддержки Украине, которое ранее тормозилось из-за политических разногласий среди государств-членов.

