Без США достичь мира невозможно, нам нужно их давление на РФ, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что участие Соединенных Штатов крайне необходимо для достижения реальных результатов в завершении войны, а Украина ожидает от Вашингтона лидирующей роли в мирном процессе.

Об этом он заявил во вторник на мероприятии Польского института международных дел (PISM), сообщает Цензор.НЕТ.

Ключевые тезисы выступления министра

Сибига напомнил о важности закупки вооружений в США и приветствовал усилия Вашингтона в мирном процессе.

"Мы покупаем у них вооружение. Вот почему эта программа PURL так важна для нас, ведь для нас это единственный способ приобрести стратегические системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности", — сказал министр.

Роль США

  • При этом Сибига не верит в возможность завершения войны без прямого участия американской стороны.

"Это невозможно. Нам нужно их участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это", — добавил глава МИД.

Як же ти задовбав, натискач! Всі навколо їм повинні але не тільки зелень яка просочена корупцією наскрізь.
12.05.2026 16:54 Ответить
То тисни!
Може скажеш, чи можливо досягти миру з таким верховним головнокомандувачем?
12.05.2026 16:57 Ответить
Досягти Миру, казав Невзоров, взмозі тільки стінки гробу Путіна. Ні Трамп, ні Сі не допоможуть....
12.05.2026 16:57 Ответить
Так замість путлєра стане інший і не факт ,що він буде кращим за нього.
12.05.2026 17:38 Ответить
А кому ж вигідний такий наратив?: не руште, бо буде ще гірше, або неначасі. Чи не самій диктаторській потворі, сидячій на троні? Чи не його холуї розвішують на вуха цю лапшу?
12.05.2026 18:27 Ответить
Так я ще раз скажу ,справа не в путлєрі ,а у "вєліком русском народє", згадайте історію -замість лєніна став сталін ,і що стало краще ?
12.05.2026 18:32 Ответить
Доведеться почекати, роки з три. А за цей час, зеленський, наробить тисячі ракет "фламінго" і почне примушувати до миру кацапю,і без сша...
12.05.2026 16:59 Ответить
Дійсно, бо сша на боці рашкі!
12.05.2026 17:05 Ответить
Неміч квартальна. Сибіга сивоха якщо ви тільки красти гроші з допомоги і вмієте то йдіть на х#р і звільніть місце тому хто знає як перемогти.
12.05.2026 17:31 Ответить
Такі ходять з влади тільки вперед ногами.
12.05.2026 18:21 Ответить
Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, щоб рашисти повністю і поскоріше окупували ті украхнські території.котрі прописані в Омані і про котрі відає "тромб" від куйла,Від США не варто чекати миру.адже США САМІ НЕ МОЖУТЬ ДОСЯГТИ МИРУ З ЧАЛМОНОСЦЯМИ З ІРАНУ...
12.05.2026 17:32 Ответить
Цинічні мерзоти , спочатку влаштовували істерики в Білому Домі потім наші ура-патріоти і пропагандисти обісрали Трампа і Венса ,а тепер біжите до них з криками -"рятуйте " ,я б на місті Трампа вже давно послав би вас нахрін.
12.05.2026 17:36 Ответить
Хто б його обсирав, якби цей ******** поц не почав зразу працювати на рашку. Більш того, ще при Байдені він тормозив півроку допомогу через свого ручного спікера. Забулося?
12.05.2026 18:19 Ответить
Так то вже справа громадян США кого обирати своїм Президентом і нічого нам туди сунути свого носа ,бо можна отримати по пиці.
12.05.2026 18:35 Ответить
так вийшло що США відвалилось
може повернеться після Трампа
12.05.2026 17:45 Ответить
Не просто відвалилось, а перевалилось на бік рашки і робить все, що може на її користь.
12.05.2026 18:14 Ответить
Розуміти-то розуміє.А ось не роблять нічого, більше того,спеціально напружують відносини з ними.
12.05.2026 17:51 Ответить
Але ж поки що трампакс тисне тільки на Україну, то нахріна він такий потрібний?
12.05.2026 18:10 Ответить
Але все навпаки--це США давлять на Україну,
щоб вона капітулювала на вимоги рф.
Трамп та Путін --товариші, як говорив американо.
12.05.2026 19:11 Ответить
Пан Сибіга міг би спробувати писати фантастичні романи. Фантастично-оптимістичні)
12.05.2026 20:08 Ответить
Я добре пам'ятаю, як Зеленський запевняв народ України і весь світ, що знає, як закінчити війну і там згадки про США не було. Казав, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається.
12.05.2026 20:09 Ответить
Нам потрібно стати на коліна перед Богом та в гріхах каятись.
В на рудого надіятись сьогодні вкрай наївно
12.05.2026 21:12 Ответить
 
 