Без США достичь мира невозможно, нам нужно их давление на РФ, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что участие Соединенных Штатов крайне необходимо для достижения реальных результатов в завершении войны, а Украина ожидает от Вашингтона лидирующей роли в мирном процессе.
Об этом он заявил во вторник на мероприятии Польского института международных дел (PISM), сообщает Цензор.НЕТ.
Ключевые тезисы выступления министра
Сибига напомнил о важности закупки вооружений в США и приветствовал усилия Вашингтона в мирном процессе.
"Мы покупаем у них вооружение. Вот почему эта программа PURL так важна для нас, ведь для нас это единственный способ приобрести стратегические системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности", — сказал министр.
Роль США
- При этом Сибига не верит в возможность завершения войны без прямого участия американской стороны.
"Это невозможно. Нам нужно их участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это", — добавил глава МИД.
Може скажеш, чи можливо досягти миру з таким верховним головнокомандувачем?
може повернеться після Трампа
щоб вона капітулювала на вимоги рф.
Трамп та Путін --товариші, як говорив американо.
В на рудого надіятись сьогодні вкрай наївно