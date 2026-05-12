Без США достичь мира невозможно, нам нужно их давление на РФ, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что участие Соединенных Штатов крайне необходимо для достижения реальных результатов в завершении войны, а Украина ожидает от Вашингтона лидирующей роли в мирном процессе.

Об этом он заявил во вторник на мероприятии Польского института международных дел (PISM), сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые тезисы выступления министра

Сибига напомнил о важности закупки вооружений в США и приветствовал усилия Вашингтона в мирном процессе.

"Мы покупаем у них вооружение. Вот почему эта программа PURL так важна для нас, ведь для нас это единственный способ приобрести стратегические системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности", — сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отклонила предложение о продлении перемирия и нанесла удары по Украине с помощью дронов, - Сибига

Роль США

При этом Сибига не верит в возможность завершения войны без прямого участия американской стороны.

"Это невозможно. Нам нужно их участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это", — добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна взять на себя больше ответственности за мир в Украине, - Цахкна