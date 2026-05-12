Россия отклонила предложение о продлении перемирия и нанесла удары по Украине с помощью дронов, - Сибига

Украинская сторона предлагала России продлить режим прекращения огня после 11 мая, однако Россия решила нанести удар с помощью беспилотников.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин отклонил предложение о продлении "перемирия"

"Мы предложили Москве продлить частичное прекращение огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия запустила более 200 беспилотников против Украины, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, включая детский сад, в результате чего по меньшей мере шесть человек были ранены, а один человек убит. Неоднократный отказ Путина от мира должен иметь для него последствия", — подчеркивает украинский министр.

Необходимо давление на РФ

По мнению Сибиги, сейчас необходимо усилить давление с помощью эффективных долгосрочных санкций Украины и решительных решений наших партнеров.

"Настало время укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него будет только хуже. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к более активной роли Европы в мирном процессе, дополняющей основной дипломатический курс под руководством США", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом.

Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

