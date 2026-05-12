Россия отклонила предложение о продлении перемирия и нанесла удары по Украине с помощью дронов, - Сибига

Массированная атака РФ: удары дронов, авиабомбы и разрушения в регионах Украины

Украинская сторона предлагала России продлить режим прекращения огня после 11 мая, однако Россия решила нанести удар с помощью беспилотников.

Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин отклонил предложение о продлении "перемирия"

"Мы предложили Москве продлить частичное прекращение огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия запустила более 200 беспилотников против Украины, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, включая детский сад, в результате чего по меньшей мере шесть человек были ранены, а один человек убит. Неоднократный отказ Путина от мира должен иметь для него последствия", — подчеркивает украинский министр.

Необходимо давление на РФ

По мнению Сибиги, сейчас необходимо усилить давление с помощью эффективных долгосрочных санкций Украины и решительных решений наших партнеров.

"Настало время укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него будет только хуже. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к более активной роли Европы в мирном процессе, дополняющей основной дипломатический курс под руководством США", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.

Читайте також: Із-за ударів РФ відбулося відключення електроенергії в 5 областях, в результаті обстрілу загинули двоє енергетиків на Донеччині, - Мінєнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом.
  • Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

Смотрите также: Войска РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в 3 областях: уничтожен вагон, есть повреждения. ВИДЕО

а Україна вдарила Zельоним словесним поносом холуя сибіги та його хазяїна Оманської Гниди
12.05.2026 12:04 Ответить
Ти ще хочеш аєропортне перемир'я? Вам потрібно це тільки для себе і для ваших шльондр
12.05.2026 12:06 Ответить
А шо там з обміном? Теж кинула?
12.05.2026 12:05 Ответить
А вона його починала?
показать весь комментарий
12.05.2026 12:13 Ответить
А ви впевненні, що сибіга знає, що йде війна?
показать весь комментарий
12.05.2026 12:50 Ответить
І знову блювотне кукурікання про "потрібен тиск партнерів".
показать весь комментарий
12.05.2026 12:15 Ответить
Так хай гундосік напише указ про припинення обстрілів України. Бубочка на 9 травня показав, що він це може.
Змусити припини війну проти України можуть тільки ЗСУ. А влада робила і робить все, щоб їх не забезпечувати необхідним. Головний сьогодні радник Бубочки литвин пропонував зовсім розпустити ЗСУ, щоб не витрачати бюджетні кошти на їх утримування. А інший радник єлдак і бізнес-партнер міндіч вирішили краще кошти українців вкласти не в ЗСУ - а в "Династію" і "двушками" возити на москву.
12.05.2026 12:25 Ответить
Так ось в чому полягає робота Голови МЗС. Публічний оголошувач новин.
12.05.2026 12:41
12.05.2026 12:41 Ответить
А для кого це.новина, а не буденність?
Хібащо для сибіги.
12.05.2026 12:51 Ответить
Сівуха каже про те, що оманський ішак заборонив атакувати рф, тому мадяр мовчить за удари.
12.05.2026 12:43
12.05.2026 12:43 Ответить
Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга
12.05.2026 12:44
12.05.2026 12:44 Ответить
 
 