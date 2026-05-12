Россия отклонила предложение о продлении перемирия и нанесла удары по Украине с помощью дронов, - Сибига
Украинская сторона предлагала России продлить режим прекращения огня после 11 мая, однако Россия решила нанести удар с помощью беспилотников.
Об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Путин отклонил предложение о продлении "перемирия"
"Мы предложили Москве продлить частичное прекращение огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия запустила более 200 беспилотников против Украины, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, включая детский сад, в результате чего по меньшей мере шесть человек были ранены, а один человек убит. Неоднократный отказ Путина от мира должен иметь для него последствия", — подчеркивает украинский министр.
Необходимо давление на РФ
По мнению Сибиги, сейчас необходимо усилить давление с помощью эффективных долгосрочных санкций Украины и решительных решений наших партнеров.
"Настало время укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него будет только хуже. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к более активной роли Европы в мирном процессе, дополняющей основной дипломатический курс под руководством США", - резюмирует он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.
