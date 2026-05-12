Росія відкинула пропозицію про продовження перемир’я та вдарила по Україні дронами, - Сибіга

Масована атака РФ: удари дронів, авіабомби та руйнування в регіонах України

Українська сторона пропонувала Росії продовжити припинення вогню після 11 травня, однак Росія вирішила атакувати безпілотниками.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Путін відкинув пропозицію про продовження "перемир'я"

"Ми запропонували Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 безпілотників проти України, цілячись на цивільну інфраструктуру, включаючи дитячий садок, в результаті чого щонайменше шістьох людей було поранено, а одна людина вбита. Неодноразова відмова Путіна від миру повинна мати для нього наслідки", - наголошує український міністр.

Потрібен тиск на РФ

На думку Сибіги, наразі потрібно посилення тиску через ефективні довгострокові санкції України та рішучі рішення наших партнерів.

"Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін повинен усвідомити, що для нього буде тільки гірше. Його єдиним варіантом має бути зупинення терору. Ми закликаємо до більшої ролі Європи в мирному процесі, що доповнює основний дипломатичний курс під керівництвом США", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовані атаки РФ на Дніпропетровщину, є загиблий і четверо поранених.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київщину дронами: у Фастівському районі пошкоджено дитсадок і житло.
  • Також зазначалося, що Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі.

Топ коментарі
а Україна вдарила Zельоним словесним поносом холуя сибіги та його хазяїна Оманської Гниди
Ти ще хочеш аєропортне перемир'я? Вам потрібно це тільки для себе і для ваших шльондр
А шо там з обміном? Теж кинула?
А вона його починала?
А ви впевненні, що сибіга знає, що йде війна?
І знову блювотне кукурікання про "потрібен тиск партнерів".
Так хай гундосік напише указ про припинення обстрілів України. Бубочка на 9 травня показав, що він це може.
Змусити припини війну проти України можуть тільки ЗСУ. А влада робила і робить все, щоб їх не забезпечувати необхідним. Головний сьогодні радник Бубочки литвин пропонував зовсім розпустити ЗСУ, щоб не витрачати бюджетні кошти на їх утримування. А інший радник єлдак і бізнес-партнер міндіч вирішили краще кошти українців вкласти не в ЗСУ - а в "Династію" і "двушками" возити на москву.
Так ось в чому полягає робота Голови МЗС. Публічний оголошувач новин.
А для кого це.новина, а не буденність?
Хібащо для сибіги.
Сівуха каже про те, що оманський ішак заборонив атакувати рф, тому мадяр мовчить за удари.
Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга 🤮🤮🤮
