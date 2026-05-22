Трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на данный момент не ведутся, поскольку они не приносят нужных результатов.

Об этом он сказал на встрече глав МИД стран НАТО в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США больше не участвуют в переговорах

По его словам, Соединенные Штаты больше не участвуют в совместном переговорном формате с участием Украины и России. В то же время Вашингтон готов возобновить посредническую роль, если появятся условия для продуктивного диалога, то есть "изменится динамика".

Рубио выразил надежду, что ситуация изменится, потому что "эта война может закончиться только путем переговоров". Он пообещал, что США заинтересованы в том, чтобы сыграть свою роль в этом:

"Она не закончится военной победой той или иной стороны, по крайней мере с традиционной точки зрения того, как определяют военные победы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о "хороших контактах" с США и рассчитывает на привлечение Европы к переговорам

Также госсекретарь США опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы склоняет Украину к определенной позиции в контексте мирных переговоров.

"Мы были единственными, с кем россияне и украинцы хотели разговаривать… Мы готовы продолжать играть эту роль, несмотря на утечки информации, не соответствующие действительности, несмотря на истории о том, что мы заставляем украинцев занять ту или иную позицию, которые не соответствуют действительности. Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть плодотворными, мы готовы играть эту роль. На данный момент такие переговоры не ведутся", — добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без США достичь мира невозможно, нам нужно их давление на РФ, - Сибига

Предыдущие заявления