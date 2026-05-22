Трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на данный момент не ведутся, поскольку они не приносят нужных результатов.

Об этом он сказал на встрече глав МИД стран НАТО в Швеции, передает Цензор.НЕТ.

США больше не участвуют в переговорах

По его словам, Соединенные Штаты больше не участвуют в совместном переговорном формате с участием Украины и России. В то же время Вашингтон готов возобновить посредническую роль, если появятся условия для продуктивного диалога, то есть "изменится динамика".

Рубио выразил надежду, что ситуация изменится, потому что "эта война может закончиться только путем переговоров". Он пообещал, что США заинтересованы в том, чтобы сыграть свою роль в этом:

"Она не закончится военной победой той или иной стороны, по крайней мере с традиционной точки зрения того, как определяют военные победы".

Также госсекретарь США опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы склоняет Украину к определенной позиции в контексте мирных переговоров.

"Мы были единственными, с кем россияне и украинцы хотели разговаривать… Мы готовы продолжать играть эту роль, несмотря на утечки информации, не соответствующие действительности, несмотря на истории о том, что мы заставляем украинцев занять ту или иную позицию, которые не соответствуют действительности. Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть плодотворными, мы готовы играть эту роль. На данный момент такие переговоры не ведутся", — добавил чиновник.

Предыдущие заявления

  • Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с итальянским премьером Джорджией Мелони заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не будут давать результатов.

Кінець війни рівнозначно кінець *********** та його шоблі, тому війна буде далі тривати, демобілізації не буде, а всі зелені покидьки залишаються у виграші.
22.05.2026 17:50 Ответить
Не хотят. Бо иначе полетам в Майями- кранты.
22.05.2026 17:44 Ответить
Це тi, що за 24 години?
22.05.2026 17:46 Ответить
А зеля з умеровим про це знають?
22.05.2026 17:42 Ответить
а кто иудея с чебуреком спрашивает? их поставили мартышками и разрешили воровать и их указания исполнять
22.05.2026 17:53 Ответить
Танцювали, танцювали і не вклонились…
22.05.2026 17:44 Ответить
Yes
22.05.2026 18:12 Ответить
так доручіть переговори вітьку і зятьку, одразу будуть і результати.
22.05.2026 17:46 Ответить
Піндоси у всій своїй красі.
22.05.2026 17:48 Ответить
"Этот день вы приближали, как могли..."
22.05.2026 17:49 Ответить
Кінець війни рівнозначно кінець *********** та його шоблі, тому війна буде далі тривати, демобілізації не буде, а всі зелені покидьки залишаються у виграші.
22.05.2026 17:50 Ответить
Притому що обом Вовам буде вава 😸
22.05.2026 17:51 Ответить
Зауважу ЗЕ зможе воювати, доки йому на війну дають гроші... Щоб зупинити війну ЄС вистарчить не дати Україні грошей, якщо Захід цього не робить значить він зацікавлений щоб даний стан речей зберігався...
Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
22.05.2026 18:06 Ответить
Не налове Зе, наловлять кацапи та заставлять воювати проти українців, поляків, румунів, молдаван та країн Балтії.
22.05.2026 18:37 Ответить
а вони були ?
22.05.2026 17:50 Ответить
Москалі вимагають АРК, Донбас і 4 області, Зелений - кордони 91. Яка домовленість може бути? Лише силове розв'язання Гордієвого вузла. Ну в в кого більша сила, хоча й нечиста, народ починає здогадуватися.
22.05.2026 17:53 Ответить
Це воно вимагали 3 роки тому, зараз апетити набагато менші
22.05.2026 17:56 Ответить
Наслідок дії буратіно-козиря.
І по факту, вже з Дніп.обл.виселяють,всі мовчать,ніби все всім підходить.
22.05.2026 17:57 Ответить
Так а навіщо тодів було говорити про необхідність діалогу з ******???
22.05.2026 17:58 Ответить
Нічого страшного - двосторонні перемовини , протягом цих 4 років , все одно не припинялися .
22.05.2026 17:58 Ответить
Да не було там ніяких переговорів, це все фікція!
22.05.2026 18:01 Ответить
Ааааа тампакс подавился чебуреком.
А как ******* гонял придурок.
22.05.2026 18:03 Ответить
Давіть на кацапів - дурогони
22.05.2026 18:04 Ответить
Для зеленої шобли продовження війни це найкраще життя яке вони коли небудь жили, можна робити все що завгодно і ні за що не відповідати! Наклепати 3000 фламінго на папері? Нема питань! Наробити бракованих мін і хай військові самі іпуться з ними? Будь ласка! Наклепати сухпайків небезпечних для життя? Раз плюнути! Нахреначити неякісну форму яка через місяць перетворюється на ганчірку? Як обидва пальці об асфальт!
22.05.2026 18:10 Ответить
Логіка всратих ковбойцєв залізна - якщо ніхера не допомогати Україні, то із жопи Кушнера та Вітька з'явиться потужна дінаміка.
22.05.2026 18:11 Ответить
Тепер Трамп не буде заважати перемагати , нарешті.
22.05.2026 18:11 Ответить
Один учасник Будапештського меморандуму напав на Україну, інший вмив руки. Яскрава ілюстрація того, чого вартують міжнародні договори. Головне - в України забрали ядерну зброю.
22.05.2026 18:11 Ответить
І збагачений уран.
22.05.2026 18:26 Ответить
Висновок, єдина гарантія безпеки для малих країн від таких монстрів як США, РФ, Китай це наявність ЯЗ...
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
22.05.2026 18:33 Ответить
Кому не дають потрібних результатів? Може тому що ви застрями в Ірані ? Вляпались по самий чубок. Так вам і треба,Трамп вже закінчив купу воєн і купу разів переміг Іран то йому тепер не до України, в нього карти закінчились.
22.05.2026 18:25 Ответить
 
 