Зеленский заявил о "хороших контактах" с США и рассчитывает на привлечение Европы к переговорам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялись "конструктивные контакты" украинской переговорной команды с американской стороной по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии в отношении РФ.

Об этом он рассказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Контакты с США и привлечение Европы

"У нашей команды были хорошие контакты с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении России. Если удастся в ближайшие недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", – сказал глава государства.

Он отметил, что со своей стороны Украина готова к соответствующим шагам.

"Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", — добавил президент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.

В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.

