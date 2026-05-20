Зеленский заявил о "хороших контактах" с США и рассчитывает на привлечение Европы к переговорам
Президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялись "конструктивные контакты" украинской переговорной команды с американской стороной по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии в отношении РФ.
Об этом он рассказал в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Контакты с США и привлечение Европы
"У нашей команды были хорошие контакты с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении России. Если удастся в ближайшие недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", – сказал глава государства.
Он отметил, что со своей стороны Украина готова к соответствующим шагам.
"Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", — добавил президент.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
- Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.
- Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.
- В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.
Що США закінчені гніди?
Доводиться поки що так терпіти