ЕС сам должен решать вопросы переговоров с Россией, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о возможных прямых переговорах с Россией находится в исключительной компетенции Европейского Союза, и именно ЕС должен самостоятельно принимать такие решения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Дебаты по поводу кандидатуры Драги
Как отмечается, такую позицию генсек НАТО высказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддерживает ли он прямые переговоры между Европой и Россией и возможную кандидатуру Марио Драги в качестве европейского переговорщика.
"Марио Драги — мой близкий личный друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль. Я думаю, что Европейский Союз должен решить, какую роль он хочет играть, и если ответ утвердительный, то должны состояться дебаты о том, кто может играть эту роль", — сказал он.
Рютте подчеркнул, что не ему комментировать этот вопрос, поскольку решение должен принимать Европейский союз.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС ищут переговорщика с РФ по поводу войны в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги.
Что предшествовало?
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.
