ЕС сам должен решать вопросы переговоров с Россией, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о возможных прямых переговорах с Россией находится в исключительной компетенции Европейского Союза, и именно ЕС должен самостоятельно принимать такие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Дебаты по поводу кандидатуры Драги

Как отмечается, такую позицию генсек НАТО высказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поддерживает ли он прямые переговоры между Европой и Россией и возможную кандидатуру Марио Драги в качестве европейского переговорщика.

"Марио Драги — мой близкий личный друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль. Я думаю, что Европейский Союз должен решить, какую роль он хочет играть, и если ответ утвердительный, то должны состояться дебаты о том, кто может играть эту роль", — сказал он.

Рютте подчеркнул, что не ему комментировать этот вопрос, поскольку решение должен принимать Европейский союз.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС ищут переговорщика с РФ по поводу войны в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги.

Читайте также: Разговор Зеленского и Путина не состоится внезапно, "как гром среди ясного неба", — Буданов

Что предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужны союзники: посол Украины в Германии жестко высказался о посредничестве Шредера в переговорах с Путиным

Мог бы хоть для галочки добавить что "вместе с Украиной учитывая ее
интересы ". А то даже это забывают проговаривать в последнее время.
20.05.2026 14:16 Ответить
Нічого вони там не вирішують, немає сенсу навіть про це говорити!
20.05.2026 14:30 Ответить
Ну цей срач надовго, не знаю чи Україна це все витримає
20.05.2026 14:35 Ответить
🤣🤣
Решал папик кинул, хотят нового в Китае найти. Но звучит потужно
20.05.2026 15:12 Ответить
 
 