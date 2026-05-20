ЄС сам має вирішувати питання переговорів із Росією, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання щодо можливих прямих переговорів із Росією є виключною компетенцією Європейського Союзу, і саме ЄС має самостійно ухвалювати такі рішення.

Дебати щодо кандидатури Драгі

Як зазначається, таку позицію генсек НАТО висловив у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи він підтримує прямі переговорів між Європою та Росією та можливу кандидатуру Маріо Драгі як європейського переговірника.

"Маріо Драгі - мій близький особистий друг, але я не збираюся коментувати, хто має взяти на себе цю роль. Я думаю, що Європейський Союз має вирішити, яку роль він хоче відігравати, і якщо відповідь ствердна, то мають відбутися дебати щодо того, хто може відігравати цю роль", - сказав він.

Рютте наголосив, що не йому коментувати це питання, бо рішення має приймати Європейський союз.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ЄС шукають перемовника з РФ щодо війни в Україні: серед кандидатів Меркель і Драгі.

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Мог бы хоть для галочки добавить что "вместе с Украиной учитывая ее
интересы ". А то даже это забывают проговаривать в последнее время.
20.05.2026 14:16 Відповісти
Нічого вони там не вирішують, немає сенсу навіть про це говорити!
20.05.2026 14:30 Відповісти
Ну цей срач надовго, не знаю чи Україна це все витримає
20.05.2026 14:35 Відповісти
🤣🤣
Решал папик кинул, хотят нового в Китае найти. Но звучит потужно
20.05.2026 15:12 Відповісти
 
 