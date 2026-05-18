Мирный процесс по Украине находится на паузе, - Песков

Российская сторона констатирует, что в настоящее время мирный процесс по прекращению войны в Украине находится в подвешенном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Мирный процесс по Украине находится на паузе, Россия рассчитывает на его возобновление", - отметил он.

Напомним, ранее он заявлял, чтоЗеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и "регионы РФ", тогда возможны переговоры.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, - Песков

Зате щодо расєї двіжуха.
18.05.2026 13:20 Ответить
А він був - мирний процес?
18.05.2026 13:20 Ответить
наразі мирний процес з боку кацапів щодо завершення війни в Україні перебуває на паузі, бо економіка-політика Московії перебуває у комі.. тобто вона ще дихає-клІпає але вдіяти майже нічого вже не здатна, хоча "сталін" вже обісцявся... водночас холопи їхні ще чогось чекають..
18.05.2026 13:31 Ответить
На болотах суддя, який визнав ЛГБТ «екстремістами», Фонд боротьби з корупцією - «терористами», легалізував «Талібан», очолить колегію Верховного суду.
18.05.2026 13:39 Ответить
А по-моему он в самом разгаре, дальнобойные дипломаты работают не покладая крыльев
18.05.2026 13:33 Ответить
Щоб ти здох, gandon.
18.05.2026 13:35 Ответить
Наші чебуреки Арахамія та Умеров у відпустці чи що?
18.05.2026 13:37 Ответить
 
 