Мирный процесс по Украине находится на паузе, - Песков

Российская сторона констатирует, что в настоящее время мирный процесс по прекращению войны в Украине находится в подвешенном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий Кремля по поводу мирных переговоров

"Мирный процесс по Украине находится на паузе, Россия рассчитывает на его возобновление", - отметил он.

Напомним, ранее он заявлял, чтоЗеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и "регионы РФ", тогда возможны переговоры.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.

В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.

