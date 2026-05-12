Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, - Песков

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским не только в Москве. Однако условием является "завершение" войны.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке имеет смысл встречаться только если полностью финализировать процесс", - сказал он.

В то же время, заявил Песков, "для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

