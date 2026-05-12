Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, - Песков
Кремлевский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским не только в Москве. Однако условием является "завершение" войны.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке имеет смысл встречаться только если полностью финализировать процесс", - сказал он.
В то же время, заявил Песков, "для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
Топ комментарии
Якось воно щось одночасно по трубах ллється. Совпадєніє...
Прокидається, зі страшним криком, Путін у Кремлі. Забігає Пєсков, камердинер:
В.В., что случилось?!!!
- Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».
Ну рашопідори є рашопідори. Від них чогось адекватного очікувати - себе не поважати.
А можливо варто нашому Боневтіку зганяти в москву на розмову з ****** і там спробувати щось вирішити. Такий крок всі б оцінили як реально сміливий, а ху*ню молоти у відосиках любий, навіть дебіл зможе, що і він робить.