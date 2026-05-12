Новости Встреча Зеленского и Путина
3 617 22

Путин готов встретиться с Зеленским где угодно, но только для того, чтобы "поставить точку" в войне, - Песков

В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Зеленского

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским не только в Москве. Однако условием является "завершение" войны.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке имеет смысл встречаться только если полностью финализировать процесс", - сказал он.

В то же время, заявил Песков, "для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу".

Читайте также: Путин начинает демонстрировать реальный интерес к мирным переговорам, - глава МИД Финляндии Валтонен

Что предшествовало?

Читайте: Война остановится, если Киев примет "известные" решения, - Песков

Зеленський Владимир (24229) Песков Дмитрий (2090) путин владимир (32469)
Топ комментарии
Крапку у війні має поставити Пуйло - виведенням окупаційнитх військ зі всієї території України. Ми йому дозволимо навіть забрати всіх московських попів і своїх агентів. І головне - не забути виплатити репарації за все, що тут натворив.
Нехай Пуйло виводить своїх рашистів з України і буде крапка у війні. Переговори клоуна і маніяка не допоможуть.
Крапку у цій війні буде поставлена начерепі *****. Нас влаштує 5,45 мм, 7,62 мм або будь-який інший її діаметр.
Шось забагато тексту останнім часом.
Ну ху такий із піськов? Колега Мендель?
Якось воно щось одночасно по трубах ллється. Совпадєніє...
Та, тому, що у них, що й у нас насувається криза внаслідок війни. Політична, економічна, тощо.
Краще не "ставить крапку", а "Забить паследний гвоздь, в крышку гроба..."



Прокидається, зі страшним криком, Путін у Кремлі. Забігає Пєсков, камердинер:

В.В., что случилось?!!!

- Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».

Крапка буде стояти в пуйла на лобі між очей, з якої потече бура рідина від пострілу....
Придушити ***** подушкою або табакеркою по черепу тріснути. Ось вам і фіналізація процесу
Крапку поставить спецтрибунал. Колись. А зараз "нам своє робить". Ми вже колись розвалили СРСР. Тепер на нашу долю випало розвалити федерацію рашистів.
Замануха - не хоче путлєр миру
Крапку, ****, вам всім на лобі кулею поставлять ... прийде час
звісно завершення війни не в планах тих хто на війні заробляє.
Ого - за 4 роки , від "норкоманоф і нєонацистоф" , до готовності зустрітися "з шановним колегою" будь де ...?!
У нас теж. Від кави у Ялті до благання припинити бойові дії по лінії зіткнення.
Так каже наче Україна ту війну почала і закінчувати не хоче. А вони тільки за мир дружбу жувачку. Типу всі забули чи всі довбойоби.
Ну рашопідори є рашопідори. Від них чогось адекватного очікувати - себе не поважати.
на території маєтку мрії, династія, підійде?
"Президент, виступаючи на пресконференції в Кремлі, сказав, що буде готовий зустрітися будь-якої миті з Зеленським у Москві для переговорів, а також у будь-якій іншій точці, але в будь-якій іншій точці є сенс зустрічатися тільки якщо повністю фіналізувати процес", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n4002763

А можливо варто нашому Боневтіку зганяти в москву на розмову з ****** і там спробувати щось вирішити. Такий крок всі б оцінили як реально сміливий, а ху*ню молоти у відосиках любий, навіть дебіл зможе, що і він робить.
йоржик, а що куйло вивів війська з України? Почав платити репарації? Та хто це такий куйло? Президент повинен домовлятися лише з президентом, а не якийсь там куйло!
В Гаазі зустрінуться.
рашистський кровожадний пес іди геть з України, і не потрібно зустрічатись.
Здохни нарешті рашиське чмо разом з своїм господарем.
