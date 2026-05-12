Путин начинает демонстрировать реальный интерес к мирным переговорам, - глава МИД Финляндии Валтонен

В Финляндии видят интерес Путина к переговорам

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Путин начинает демонстрировать реальное желание вести мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Подробности

По ее словам, ранее РФ не проявляла признаков готовности к диалогу и лишь тянула время.

"Сейчас четко ощущается, что и в России начинают чувствовать большее давление, поскольку экономическая ситуация слабая, а политические карты уже не в таком выгодном положении, как еще несколько месяцев назад", - объяснила министр иностранных дел.

Валтонен заявила, что министры иностранных дел много обсуждали, какую роль ЕС может играть в мирных переговорах.

Она считает, что у Евросоюза появилось больше возможностей, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке и не продвинулись в урегулировании войны между Украиной и Россией.

"Создается впечатление, что время истекает для России, а не для Украины", - добавила она.

Однако, по словам Валтонен, Украина и страны-члены ЕС считают важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину и обязывались достичь прочного мира.

Что предшествовало?

  • Ранее, после общения с Путиным в Москве 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то ему следует позвонить диктатору. Фицо утверждал, что таковым был ответ на сообщение от украинского президента о готовности встретиться с Путиным в любом формате.
  • 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
  • Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.

Топ комментарии
Нічого подібного, Голобородько вилізе ввечері в скаже що путін готовий ще воювати дуже довго , він не зупиняється і все таке інше в дусі гівномарафону, а , посиджу на банковій ще пару рочків, вам що , шкода?!
показать весь комментарий
12.05.2026 11:59 Ответить
путлєр жде кінця балачки між Трампом і Сі
показать весь комментарий
12.05.2026 12:01 Ответить
Поздно,окурок! Аннушка уже разлила масло в сортире...
показать весь комментарий
12.05.2026 12:05 Ответить
Коли вошу вичісують з волосся, гребінцем (особливо, змоченим у оцті) - вона теж починає "вовтузиться" ... Бо пече, і вона не знає, куди "заникаться"...
показать весь комментарий
12.05.2026 12:06 Ответить
Дівці 44 роки а вірить у Йоулупукки.
показать весь комментарий
12.05.2026 12:07 Ответить
Вона не чула, що пуйло молов на своєму пабєдобєсному "параді"
показать весь комментарий
12.05.2026 12:09 Ответить
CNN: у 2024 році західні військові потопили російське судно з реакторами для корейських підводних човнів

Розслідування, проведене телеканалом CNN, встановило, що на борту судна Ursa Major, яке належало до російського тіньового флоту і затонуло за підозрілих обставин у 2024 році, могли перебувати реактори для північнокорейських підводних човнів.

Судно зазнало аварії 23 грудня 2024 року. Згідно з публікацією, мова може йти про рідкісну і ризиковану операцію західних військових, покликану запобігти потраплянню до КНДР нових ядерних технологій. Зазначається, що судно вийшло в море через два місяці після того, як Пхеньян відправив війська на війну з Україною.

CNN розповідає про військову активність на місці аварії, розташованому за 60 миль від берегів Іспанії. За минулий рік над ним двічі було помічено американський літак-розвідник, здатний розпізнавати ядерні матеріали. Незабаром після затоплення туди вирушило російське розвідувальне судно, і було зафіксовано ще чотири вибухи.

Іспанський уряд провів розслідування, результати якого зберігаються в таємниці. Під тиском опозиції він повідомив лише, що російський капітан дав свідчення: Ursa Major перевозило компоненти двох реакторів, подібних до тих, що встановлюються на підводних човнах.
показать весь комментарий
12.05.2026 12:17 Ответить
ІМХО повна маячня. З Находки чи Владивостока до Кореї значно ближче. Не кажучи вже про те що вони мають сухопутний кордон. І що йому було робити у Середиземному морі? З реакторами. У-гу...
https://censor.net/ua/photonews/3526727/zatonulo-sudno-ursa-major
показать весь комментарий
12.05.2026 12:27 Ответить
В Пуйла цей інтерес проявився ще в Омані, потім продовжився в Стамбулі. І що? Важлива суть цих перемовин, а не самі перемовини.
показать весь комментарий
12.05.2026 12:43 Ответить
>> демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин

Чим? Вчергове заявивши, що "целіесвео будутвіпалнєни"?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:09 Ответить
 
 