Путин начинает демонстрировать реальный интерес к мирным переговорам, - глава МИД Финляндии Валтонен

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Путин начинает демонстрировать реальное желание вести мирные переговоры.

По ее словам, ранее РФ не проявляла признаков готовности к диалогу и лишь тянула время.

"Сейчас четко ощущается, что и в России начинают чувствовать большее давление, поскольку экономическая ситуация слабая, а политические карты уже не в таком выгодном положении, как еще несколько месяцев назад", - объяснила министр иностранных дел.

Валтонен заявила, что министры иностранных дел много обсуждали, какую роль ЕС может играть в мирных переговорах.

Она считает, что у Евросоюза появилось больше возможностей, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке и не продвинулись в урегулировании войны между Украиной и Россией.

"Создается впечатление, что время истекает для России, а не для Украины", - добавила она.

Однако, по словам Валтонен, Украина и страны-члены ЕС считают важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину и обязывались достичь прочного мира.

Что предшествовало?

Ранее, после общения с Путиным в Москве 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то ему следует позвонить диктатору. Фицо утверждал, что таковым был ответ на сообщение от украинского президента о готовности встретиться с Путиным в любом формате.

9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.

