УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10758 відвідувачів онлайн
Новини
1 163 10

Путін починає демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

У Фінляндії бачать інтерес Путіна до переговорів

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Путін починає демонструвати реальне бажання вести мирні перемовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За її словами, раніше РФ не виявляла ознак готовності до діалогу та лише затягувала час.

"Зараз чітко відчувається, що і в Росії починають відчувати більший тиск, оскільки економічна ситуація є слабкою, а політичні карти вже не в такому вигідному положенні, як ще кілька місяців тому", - пояснила міністерка закордонних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа готується до потенційних переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні, - FT

Валтонен заявила, що міністри закордонних справ багато обговорювали, яку роль ЄС може відігравати в мирних переговорах.

Вона вважає, що у Євросоюзу з'явилося більше можливостей, оскільки Штати зосереджені на Близькому Сході і не просунулися у врегулюванні війни між Україною та Росією.

"Складається враження, що час спливає для Росії, а не для України", - додала вона.

Однак, за словами Валтонен, Україна та країни-члени ЄС вважають важливим, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну та зобов'язувалися досягти міцного миру.

Читайте: Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше, після спілкування з Путіним у Москві на 9 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то йому слід зателефонувати диктатору. Фіцо стверджував, що такою була відповідь на повідомлення від українського президента про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.
  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.
  • Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.

Також читайте: Україна запропонувала Туреччині організувати зустріч Зеленського та Путіна, - Сибіга

Автор: 

путін володимир (25363) росія (69991) Фінляндія (1438) переговори з Росією (1578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дівці 44 роки а вірить у Йоулупукки.
показати весь коментар
12.05.2026 12:07 Відповісти
+6
Вона не чула, що пуйло молов на своєму пабєдобєсному "параді"
показати весь коментар
12.05.2026 12:09 Відповісти
+4
путлєр жде кінця балачки між Трампом і Сі
показати весь коментар
12.05.2026 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого подібного, Голобородько вилізе ввечері в скаже що путін готовий ще воювати дуже довго , він не зупиняється і все таке інше в дусі гівномарафону, а , посиджу на банковій ще пару рочків, вам що , шкода?!
показати весь коментар
12.05.2026 11:59 Відповісти
путлєр жде кінця балачки між Трампом і Сі
показати весь коментар
12.05.2026 12:01 Відповісти
Поздно,окурок! Аннушка уже разлила масло в сортире...
показати весь коментар
12.05.2026 12:05 Відповісти
Коли вошу вичісують з волосся, гребінцем (особливо, змоченим у оцті) - вона теж починає "вовтузиться" ... Бо пече, і вона не знає, куди "заникаться"...
показати весь коментар
12.05.2026 12:06 Відповісти
Дівці 44 роки а вірить у Йоулупукки.
показати весь коментар
12.05.2026 12:07 Відповісти
Вона не чула, що пуйло молов на своєму пабєдобєсному "параді"
показати весь коментар
12.05.2026 12:09 Відповісти
CNN: у 2024 році західні військові потопили російське судно з реакторами для корейських підводних човнів

Розслідування, проведене телеканалом CNN, встановило, що на борту судна Ursa Major, яке належало до російського тіньового флоту і затонуло за підозрілих обставин у 2024 році, могли перебувати реактори для північнокорейських підводних човнів.

Судно зазнало аварії 23 грудня 2024 року. Згідно з публікацією, мова може йти про рідкісну і ризиковану операцію західних військових, покликану запобігти потраплянню до КНДР нових ядерних технологій. Зазначається, що судно вийшло в море через два місяці після того, як Пхеньян відправив війська на війну з Україною.

CNN розповідає про військову активність на місці аварії, розташованому за 60 миль від берегів Іспанії. За минулий рік над ним двічі було помічено американський літак-розвідник, здатний розпізнавати ядерні матеріали. Незабаром після затоплення туди вирушило російське розвідувальне судно, і було зафіксовано ще чотири вибухи.

Іспанський уряд провів розслідування, результати якого зберігаються в таємниці. Під тиском опозиції він повідомив лише, що російський капітан дав свідчення: Ursa Major перевозило компоненти двох реакторів, подібних до тих, що встановлюються на підводних човнах.
показати весь коментар
12.05.2026 12:17 Відповісти
ІМХО повна маячня. З Находки чи Владивостока до Кореї значно ближче. Не кажучи вже про те що вони мають сухопутний кордон. І що йому було робити у Середиземному морі? З реакторами. У-гу...
https://censor.net/ua/photonews/3526727/zatonulo-sudno-ursa-major
показати весь коментар
12.05.2026 12:27 Відповісти
В Пуйла цей інтерес проявився ще в Омані, потім продовжився в Стамбулі. І що? Важлива суть цих перемовин, а не самі перемовини.
показати весь коментар
12.05.2026 12:43 Відповісти
>> демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин

Чим? Вчергове заявивши, що "целіесвео будутвіпалнєни"?
показати весь коментар
12.05.2026 14:09 Відповісти
 
 