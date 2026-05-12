Путін починає демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що російський диктатор Путін починає демонструвати реальне бажання вести мирні перемовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Подробиці

За її словами, раніше РФ не виявляла ознак готовності до діалогу та лише затягувала час.

"Зараз чітко відчувається, що і в Росії починають відчувати більший тиск, оскільки економічна ситуація є слабкою, а політичні карти вже не в такому вигідному положенні, як ще кілька місяців тому", - пояснила міністерка закордонних справ.

Валтонен заявила, що міністри закордонних справ багато обговорювали, яку роль ЄС може відігравати в мирних переговорах.

Вона вважає, що у Євросоюзу з'явилося більше можливостей, оскільки Штати зосереджені на Близькому Сході і не просунулися у врегулюванні війни між Україною та Росією.

"Складається враження, що час спливає для Росії, а не для України", - додала вона.

Однак, за словами Валтонен, Україна та країни-члени ЄС вважають важливим, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну та зобов'язувалися досягти міцного миру.

Що передувало?

Раніше, після спілкування з Путіним у Москві на 9 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то йому слід зателефонувати диктатору. Фіцо стверджував, що такою була відповідь на повідомлення від українського президента про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.

Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.

