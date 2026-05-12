Война остановится, если Киев примет "известные" решения, - Песков
В Кремле заявили, что война РФ против Украины может прекратиться в любой момент, если Киев "примет решение".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"СВО" (агрессивная война России против Украины. — Ред.) может прекратиться в любой момент, если Киев примет решение, которое — ему известно", — цитируют его российские СМИ.
Песков отметил, что "наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования", но о конкретике говорить сейчас рано.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
- Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.
- Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.
- В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.
Топ комментарии
ухвалить рішення в..бати по бункеру і по мацкві і по особисто пісюкову ?
Чому для України Друга світова не закінчилась у 1945?https://youtu.be/ckVmvn4ZT60?si=NJ7A5Y0Tkdv4gbIS
стиль кацапів - дождатись нормального до себе відношення , а потім НАСРАТИ НА ГОЛОВУ ОППОНЕНТА
ТРЕБА давити НПЗ ,хим заводи , заводи сталі і т п
Кому це відомо?
Що це за таємниці які не можна озвучити вголос?!
песков, вже навіть мендель з арестовичем не шифрується, а ти чого.дрейфиш?
Ррзкажи всім ці таємниці і при яких обставинах вони донесені кому?
Нас вже нічим не здивуєш.
СЛАВА паРАШІ В СКЛАДІ КИТАЯ!