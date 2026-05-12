Новости
3 371 37

Война остановится, если Киев примет "известные" решения, - Песков

В Кремле назвали условие завершения войны: что известно?

В Кремле заявили, что война РФ против Украины может прекратиться в любой момент, если Киев "примет решение".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"СВО" (агрессивная война России против Украины. — Ред.) может прекратиться в любой момент, если Киев примет решение, которое — ему известно", — цитируют его российские СМИ.

Песков отметил, что "наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования", но о конкретике говорить сейчас рано.

Что предшествовало?

война Песков Дмитрий путин владимир россия
вгадаю..
ухвалить рішення в..бати по бункеру і по мацкві і по особисто пісюкову ?
12.05.2026 12:41 Ответить
А щоб ти здох , піськов разом з ******.
12.05.2026 12:41 Ответить
Пєсков приховує https://focus.ua/uk/world/732030-pressekretar-kremlya-pyeskov-prihovuye-informaciyu-pro-predkiv-bakinskogo-komisara-i-soratnicyu-lenina інформацію про предків.
12.05.2026 13:06 Ответить
Нахер пішов.
12.05.2026 12:42 Ответить
Цікавий материал , який мін освіти забовязан розповідати школярам .,

Чому для України Друга світова не закінчилась у 1945?https://youtu.be/ckVmvn4ZT60?si=NJ7A5Y0Tkdv4gbIS

https://youtu.be/ckVmvn4ZT60?si=NJ7A5Y0Tkdv4gbIS
12.05.2026 12:43 Ответить
Думаю, що Зе зробив помилку передавши хутину послання
стиль кацапів - дождатись нормального до себе відношення , а потім НАСРАТИ НА ГОЛОВУ ОППОНЕНТА
ТРЕБА давити НПЗ ,хим заводи , заводи сталі і т п
12.05.2026 12:46 Ответить
Зеля ухвалить аеропортное переміріє та вся банда полетить у теплії края, сам Бубочка у Штати до колишньої, угамувати цей фонтан балабольства про кокс в туалеті.
12.05.2026 12:46 Ответить
І які ж?
Кому це відомо?
Що це за таємниці які не можна озвучити вголос?!
песков, вже навіть мендель з арестовичем не шифрується, а ти чого.дрейфиш?
Ррзкажи всім ці таємниці і при яких обставинах вони донесені кому?
Нас вже нічим не здивуєш.
12.05.2026 12:47 Ответить
Що не зробиш щоб з валізи ху...ла вилізти та хоча би трохи подихати. Даже різню хе....ню казати
12.05.2026 12:48 Ответить
Що мендельша, що піськов, що їх оточення, це потороч, яка уміє тільки лизати жопи своїм роботодавцям, представники насєлєнія, без особистої гідності!! Тому і увагу, на цю наволоч, не варти розпиляти!
12.05.2026 12:49 Ответить
Війна б уже зупинилась, якби в одного провінційного актора не заграли підгодовані ФСБ-шними агентами амбіції до Залужного, і він не наважився зняти успішного Головнокомандуючого і всіх бойових генералів з його оточення.
12.05.2026 12:49 Ответить
На додаток до Мендель і Люськи Арестович виліз і Пєсков щоб заграти ту ж мелодію на дудці Пуйла.
12.05.2026 12:50 Ответить
Підгорає, раз таких експердів витягують.
12.05.2026 12:55 Ответить
шоб прийнчти жОПі рішення ,які наобіцяв 🤡 з арахламідією у Стамбулі , це вимагають зради ,від всіх слуг ,і всій Верховній ради ...+ Кабміну персонально ...
12.05.2026 12:53 Ответить
звичайно знаємо, закобзонити політичну верхівку кацапстану
12.05.2026 12:53 Ответить
Піди і зроби
12.05.2026 15:17 Ответить
це про оманські рішення?
12.05.2026 12:58 Ответить
Ці безглузді натяки встилі "духу Анкориджа" йдуть нах..й
12.05.2026 12:59 Ответить
да да-ми вже почули що ви хотіли через вашого агента мендель-відповідь та сама-расєяенскій карабль іди ,,,
12.05.2026 13:03 Ответить
Щось у кацапів стало підгорати. Ще трохи і оголосять про свою капітуляцію?
12.05.2026 13:22 Ответить
Вже почали умовляти. Риторика ультиматумів скінчилася.
12.05.2026 13:25 Ответить
"Сделай загадочное лицо, дура. " От піськов і робить
12.05.2026 13:29 Ответить
Єдине правильне рішення - знищувати ґусню деб вона не була.
12.05.2026 13:35 Ответить
Нам їх капітуляція не потрібна. Потрібна деокупація і виплата репарацій. А ще Міжнародний Трибунал. Ну це вже як "вишенька на торті" і "контрольний в голову" упоротим рашистам.
12.05.2026 13:42 Ответить
Ніколи не потрібно вірити росії - обдурить і вдарить в спину, голосу і між пах. То не держава - по потвора. Я вже писав, що війна закінчиться миттєво, якщо росія виведе свої війська з України.
12.05.2026 13:43 Ответить
відомо яке - спалити москву
12.05.2026 13:46 Ответить
Він натякає на рішення Києва , нарешті , вдарити ракетами по москві ..?
12.05.2026 14:00 Ответить
...бучий таракан,війна зупиниться коли Ху...лу прийдуть кранти,коли економіка не зможе фінансувати війну або коли в паРаші почнуться процеси дестабілізації в регіонах.І дай,Бог щоб це скоріше все почалося.Хай недоімперія погрузиться в темряву.ЄС і США не хотять, а укранцям пофіг -
СЛАВА паРАШІ В СКЛАДІ КИТАЯ!
12.05.2026 14:01 Ответить
Війна закінчиться якщо подохне "відомо хто"
12.05.2026 14:06 Ответить
Останній москаль.
12.05.2026 16:25 Ответить
Саме так. Смерть ***** мало на що вплине коли більшість країни ****** людожери.
12.05.2026 20:49 Ответить
У Кремлі заявили, що війна РФ проти України може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ "ухвалить рішення". нанести ракетні удари по центрах прийняття рішень в мацкваабаді "смерть РАШИ SS МУ"
12.05.2026 14:24 Ответить
То приїдь з Америки і зроби.
12.05.2026 15:19 Ответить
"шапка" ти чого ще не зробив в Україні ,чи ти в долі з виробниками "рожевих фламінгів" ???
12.05.2026 17:15 Ответить
12.05.2026 14:34 Ответить
 
 