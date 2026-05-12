В Кремле заявили, что война РФ против Украины может прекратиться в любой момент, если Киев "примет решение".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"СВО" (агрессивная война России против Украины. — Ред.) может прекратиться в любой момент, если Киев примет решение, которое — ему известно", — цитируют его российские СМИ.

Песков отметил, что "наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования", но о конкретике говорить сейчас рано.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.

В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.

