Війна зупиниться, якщо Київ ухвалить "відомо, які" рішення, - Пєсков
У Кремлі заявили, що війна РФ проти України може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ "ухвалить рішення".
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"СВО" (агресивна війна Росії проти України. - Ред.) може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення, яке - йому відомо", - цитують його російські ЗМІ.
Пєсков зазначив, що "напрацювання по Україні дозволяють говорити про наближення врегулювання", але про конкретику говорити зараз зарано.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
- Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
- У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
Топ коментарі
+24 alexey prus
показати весь коментар12.05.2026 12:41 Відповісти Посилання
+18 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар12.05.2026 12:41 Відповісти Посилання
+18 Bill Yard
показати весь коментар12.05.2026 12:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ухвалить рішення в..бати по бункеру і по мацкві і по особисто пісюкову ?
Чому для України Друга світова не закінчилась у 1945?https://youtu.be/ckVmvn4ZT60?si=NJ7A5Y0Tkdv4gbIS
https://youtu.be/ckVmvn4ZT60?si=NJ7A5Y0Tkdv4gbIS
стиль кацапів - дождатись нормального до себе відношення , а потім НАСРАТИ НА ГОЛОВУ ОППОНЕНТА
ТРЕБА давити НПЗ ,хим заводи , заводи сталі і т п
Кому це відомо?
Що це за таємниці які не можна озвучити вголос?!
песков, вже навіть мендель з арестовичем не шифрується, а ти чого.дрейфиш?
Ррзкажи всім ці таємниці і при яких обставинах вони донесені кому?
Нас вже нічим не здивуєш.
СЛАВА паРАШІ В СКЛАДІ КИТАЯ!