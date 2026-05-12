Війна зупиниться, якщо Київ ухвалить "відомо, які" рішення, - Пєсков

У Кремлі заявили, що війна РФ проти України може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ "ухвалить рішення".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"СВО" (агресивна війна Росії проти України. - Ред.) може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення, яке - йому відомо", - цитують його російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що "напрацювання по Україні дозволяють говорити про наближення врегулювання", але про конкретику говорити зараз зарано.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.

