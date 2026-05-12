Путін готовий зустрітися із Зеленським будь-де, але лише, щоб "поставити крапку" у війні, - Пєсков

Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Володимиром Зеленським не тільки у Москві. Проте умовою є "фіналізація" війни.

Про це сказав речник Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Президент, виступаючи на пресконференції в Кремлі, сказав, що буде готовий зустрітися будь-якої миті з Зеленським у Москві для переговорів, а також у будь-якій іншій точці, але в будь-якій іншій точці є сенс зустрічатися тільки якщо повністю фіналізувати процес", - сказав він.

Водночас, заявив Пєсков, "для його фіналізації, для того щоб поставити крапку, потрібно ще зробити велику домашню роботу".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

