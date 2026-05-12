Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Путін готовий зустрітися із Зеленським будь-де, але лише, щоб "поставити крапку" у війні, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна та Зеленського

Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Володимиром Зеленським не тільки у Москві. Проте умовою є "фіналізація" війни.

Про це сказав речник Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Президент, виступаючи на пресконференції в Кремлі, сказав, що буде готовий зустрітися будь-якої миті з Зеленським у Москві для переговорів, а також у будь-якій іншій точці, але в будь-якій іншій точці є сенс зустрічатися тільки якщо повністю фіналізувати процес", - сказав він.

Водночас, заявив Пєсков, "для його фіналізації, для того щоб поставити крапку, потрібно ще зробити велику домашню роботу".

Також читайте: Путін починає демонструвати реальний інтерес до мирних перемовин, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Що передувало?

Читайте: Війна зупиниться, якщо Київ ухвалить "відомо, які" рішення, - Пєсков

Зеленський Володимир Пєсков Дмитро путін володимир
Топ коментарі
+20
Крапку у війні має поставити Пуйло - виведенням окупаційнитх військ зі всієї території України. Ми йому дозволимо навіть забрати всіх московських попів і своїх агентів. І головне - не забути виплатити репарації за все, що тут натворив.
12.05.2026 13:08 Відповісти
+18
Нехай Пуйло виводить своїх рашистів з України і буде крапка у війні. Переговори клоуна і маніяка не допоможуть.
12.05.2026 13:05 Відповісти
+10
Крапку у цій війні буде поставлена начерепі *****. Нас влаштує 5,45 мм, 7,62 мм або будь-який інший її діаметр.
12.05.2026 13:09 Відповісти
Шось забагато тексту останнім часом.
12.05.2026 13:04 Відповісти
Ну ху такий із піськов? Колега Мендель?
Якось воно щось одночасно по трубах ллється. Совпадєніє...
12.05.2026 13:17 Відповісти
Та, тому, що у них, що й у нас насувається криза внаслідок війни. Політична, економічна, тощо.
12.05.2026 14:00 Відповісти
Краще не "ставить крапку", а "Забить паследний гвоздь, в крышку гроба..."



Прокидається, зі страшним криком, Путін у Кремлі. Забігає Пєсков, камердинер:

В.В., что случилось?!!!

- Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».

12.05.2026 14:23 Відповісти
Крапка буде стояти в пуйла на лобі між очей, з якої потече бура рідина від пострілу....
12.05.2026 13:11 Відповісти
Придушити ***** подушкою або табакеркою по черепу тріснути. Ось вам і фіналізація процесу
12.05.2026 13:18 Відповісти
Крапку поставить спецтрибунал. Колись. А зараз "нам своє робить". Ми вже колись розвалили СРСР. Тепер на нашу долю випало розвалити федерацію рашистів.
12.05.2026 13:18 Відповісти
Замануха - не хоче путлєр миру
12.05.2026 13:24 Відповісти
Крапку, ****, вам всім на лобі кулею поставлять ... прийде час
12.05.2026 13:25 Відповісти
звісно завершення війни не в планах тих хто на війні заробляє.
12.05.2026 13:46 Відповісти
Ого - за 4 роки , від "норкоманоф і нєонацистоф" , до готовності зустрітися "з шановним колегою" будь де ...?!
12.05.2026 13:57 Відповісти
У нас теж. Від кави у Ялті до благання припинити бойові дії по лінії зіткнення.
12.05.2026 14:02 Відповісти
Так каже наче Україна ту війну почала і закінчувати не хоче. А вони тільки за мир дружбу жувачку. Типу всі забули чи всі довбойоби.
Ну рашопідори є рашопідори. Від них чогось адекватного очікувати - себе не поважати.
12.05.2026 14:03 Відповісти
на території маєтку мрії, династія, підійде?
12.05.2026 14:13 Відповісти
А можливо варто нашому Боневтіку зганяти в москву на розмову з ****** і там спробувати щось вирішити. Такий крок всі б оцінили як реально сміливий, а ху*ню молоти у відосиках любий, навіть дебіл зможе, що і він робить.
12.05.2026 14:19 Відповісти
йоржик, а що куйло вивів війська з України? Почав платити репарації? Та хто це такий куйло? Президент повинен домовлятися лише з президентом, а не якийсь там куйло!
12.05.2026 14:22 Відповісти
В Гаазі зустрінуться.
12.05.2026 14:24 Відповісти
рашистський кровожадний пес іди геть з України, і не потрібно зустрічатись.
12.05.2026 14:34 Відповісти
Здохни нарешті рашиське чмо разом з своїм господарем.
12.05.2026 14:56 Відповісти
 
 