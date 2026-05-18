Мирний процес щодо України перебуває на паузі, - Пєсков
Російська сторона констатує, що наразі мирний процес щодо завершення війни в Україні перебуває на паузі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.
Коментар Кремля щодо мирних перемовин
"Мирний процес щодо України перебуває на паузі, Росія розраховує на його відновлення", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше він заявляв, що Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та "регіони РФ", тоді можливі переговори.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
- Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
- У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
