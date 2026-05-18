Мирний процес щодо України перебуває на паузі, - Пєсков

пєсков

Російська сторона констатує, що наразі мирний процес щодо завершення війни в Україні перебуває на паузі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Коментар Кремля щодо мирних перемовин

"Мирний процес щодо України перебуває на паузі, Росія розраховує на його відновлення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та "регіони РФ", тоді можливі переговори.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий зустрітися із Зеленським будь-де, але лише, щоб "поставити крапку" у війні, - Пєсков

перемовини (3769) Пєсков Дмитро (1856)
А він був - мирний процес?
18.05.2026 13:20 Відповісти
А по-моему он в самом разгаре, дальнобойные дипломаты работают не покладая крыльев
18.05.2026 13:33 Відповісти
Зате щодо расєї двіжуха.
18.05.2026 13:20 Відповісти
18.05.2026 13:20 Відповісти
18.05.2026 13:20 Відповісти
наразі мирний процес з боку кацапів щодо завершення війни в Україні перебуває на паузі, бо економіка-політика Московії перебуває у комі.. тобто вона ще дихає-клІпає але вдіяти майже нічого вже не здатна, хоча "сталін" вже обісцявся... водночас холопи їхні ще чогось чекають..
18.05.2026 13:31 Відповісти
На болотах суддя, який визнав ЛГБТ «екстремістами», Фонд боротьби з корупцією - «терористами», легалізував «Талібан», очолить колегію Верховного суду.
18.05.2026 13:39 Відповісти
18.05.2026 13:33 Відповісти
Щоб ти здох, gandon.
18.05.2026 13:35 Відповісти
Наші чебуреки Арахамія та Умеров у відпустці чи що?
18.05.2026 13:37 Відповісти
Правильно писати "піськов"...
18.05.2026 14:42 Відповісти
Що поставлено на паузу - смертний вирок Кремля. Поки що.
18.05.2026 14:51 Відповісти
 
 