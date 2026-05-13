Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та "регіони РФ", тоді можливі переговори, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що для "відкриття коридору до мирних переговорів" президент України має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та "регіони РФ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
"Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та регіони Росії, щоб відкрився коридор до мирних переговорів", - цитують його російські пропагандисти.
Пєсков додав, що переговори щодо "українського врегулювання неминуче будуть дуже складними, з безліччю важливих деталей".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
- Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
- У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
Виборець Володимира Зеленського хоче одного - спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту. Сам Володимир Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі «слуги народу». Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і ПриватБанк. Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію - куди ж іще? Все це класичні бажання обивателів - незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.
А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами та іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити Російську державу в її «природних кордонах» - тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з включенням в ці кордони України. І він над цим працює.
І нехай Володимир Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путіну це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі Шефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є. І що більшість співгромадян російського президента їх поділяє.
Тому з Путіним не можна домовитися про мир. І не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші, на Зеленського, на Коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб'язок. Він - цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас.
Тому нам доведеться воювати, або ж здаватися і погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає. І так, з обранням Зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами. А російський президент може примушувати Україну до миру без розмов - обстрілами, диверсіями, навіть новою війною і новими територіальними захопленнями.
Для початку це потрібно просто зрозуміти. Зрозуміти Володимира Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності. Адже з моменту інавгурації Володимира Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував.