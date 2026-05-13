Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що для "відкриття коридору до мирних переговорів" президент України має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та "регіони РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо?

"Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас та регіони Росії, щоб відкрився коридор до мирних переговорів", - цитують його російські пропагандисти.

Пєсков додав, що переговори щодо "українського врегулювання неминуче будуть дуже складними, з безліччю важливих деталей".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.

