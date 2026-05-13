Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и "регионы РФ", тогда возможны переговоры, - Песков
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков считает, что для "открытия коридора к мирным переговорам" президент Украины должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и "регионы РФ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
"Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор к мирным переговорам", — цитируют его российские пропагандисты.
Песков добавил, что переговоры по "украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, с множеством важных деталей",
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
- Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, включая саммит на уровне лидеров стран.
- Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.
- В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в частности с Евросоюзом.
КАЦАПІДАРСЬКІ.
УЙОБКИ.
СЛАВА УКРАЇНІ!
так само з вибухами, скільки ваххабітів ти найняв?
ти кацап і злякався, все вірно.
найми вже бородачів, та взірви нафіг те метро.
Чи знову хочеться шоу і пустозвонство?
Аби ляпнути , і головне люди ведуться.
У нас вписані і Крим і інше що ВЖЕ під кацапами.
Що з того??? Може хоча б це не втратити чи повернути для початку???
Невже мацква наша?😃
Трамп не зрозуміє. Та й йому пофігу. Він вже давно зрозумів інше, а саме, що на "завершенні війни за 24h" він вже не пропіариться від слова "ніяк", "ніколи".
и выкинуть не жаль..
Те що гине всілякий непотреб на ЛБЗ для них навіть краще очистять тюрьми і деперсивні регіони.
Найбільша біда України це тотальна корупція і кумовство, через неї так і не створили ракети.
Кукіш тобі під ніс, а не Українську землю!
Ого, як губень розкатало!
Чому невиконуєте???
А ви помітили, як часто останнім часом з кремля звучить ця їхня "вимога"? Це говорить лице про одне -- їм і на фронті непереливки, і в самій їхній країні жопа.
Одним словом: піз@а русні! (хай пробачать мені мій французький)
Виборець Володимира Зеленського хоче одного - спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту. Сам Володимир Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі «слуги народу». Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і ПриватБанк. Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію - куди ж іще? Все це класичні бажання обивателів - незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.
А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами та іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити Російську державу в її «природних кордонах» - тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з включенням в ці кордони України. І він над цим працює.
І нехай Володимир Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путіну це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі Шефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є. І що більшість співгромадян російського президента їх поділяє.
Тому з Путіним не можна домовитися про мир. І не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші, на Зеленського, на Коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб'язок. Він - цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас.
Тому нам доведеться воювати, або ж здаватися і погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає. І так, з обранням Зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами. А російський президент може примушувати Україну до миру без розмов - обстрілами, диверсіями, навіть новою війною і новими територіальними захопленнями.
Для початку це потрібно просто зрозуміти. Зрозуміти Володимира Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності. Адже з моменту інавгурації Володимира Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України. І на кожному, хто за нього проголосував.