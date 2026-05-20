Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів

Президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.

Про це він розповів у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Контакти із США та залучення Європи

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - сказав глава держави.

Він зазначив, що зі свого боку Україна готова до відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.

Читайте також: ЄС сам має вирішувати питання переговорів із Росією, - Рютте