487 11
Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів
Президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.
Про це він розповів у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Контакти із США та залучення Європи
"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - сказав глава держави.
Він зазначив, що зі свого боку Україна готова до відповідних кроків.
"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
- Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
- У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
Топ коментарі
+5 Alex G.
показати весь коментар20.05.2026 20:55 Відповісти Посилання
+1 Leon #550614
показати весь коментар20.05.2026 21:02 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар20.05.2026 21:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що США закінчені гніди?
Доводиться поки що так терпіти