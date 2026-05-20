Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.

Про це він розповів у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Контакти із США та залучення Європи 

"Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - сказав глава держави.

Він зазначив, що зі свого боку Україна готова до відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав президент. 

Читайте також: Мирний процес щодо України перебуває на паузі, - Пєсков

Що передувало?

Читайте також: ЄС сам має вирішувати питання переговорів із Росією, - Рютте

Європа Зеленський Володимир перемовини росія США
тебе Оманська Гнида вони вже не знають якими сцаними тряпками гнати
20.05.2026 20:55 Відповісти
Лучшие контакты США с Будановым. Для резюме пригодится).
20.05.2026 20:58 Відповісти
і зєля тут як там! прекрасно втовпився в черговий обміном погрозами між трампусіком та ксвір-усіками)) ай маладєс!!! ))
20.05.2026 21:00 Відповісти
а що він ще мав заявити? Правду?
Що США закінчені гніди?
Доводиться поки що так терпіти
20.05.2026 21:02 Відповісти
Контакты были "потужними" или нет? Без этого никак
20.05.2026 21:02 Відповісти
Кацапи не хочуть переговорів - балачки
20.05.2026 21:03 Відповісти
100%
20.05.2026 21:11 Відповісти
Ну якщо психіатри у рудої мавпи і найвеличнішого лідера племені одні й ті самі - то "хороші контакти" точно будуть. А якщо вони ментально існують в одному й тому ж Всесвіті (де потужне лідерство MAGA і 3000 ракет до кінця минулого року є реальністю), то ті "контакти" просто обов'язково будуть хорошими (попри зусилля психіатрів і наркологів). Тільки в одну палату ці "глиби управління Всесвітом" не селіть: погризуться через питання найпотужнішої величі і незламної могутності - в кого більша...
20.05.2026 21:09 Відповісти
Рудий навчив говорити )))бютіфул,годжес,вандафул..))
20.05.2026 21:11 Відповісти
Ото вліз зі своїми переговорами, як кліщ вчепився у владу
20.05.2026 21:23 Відповісти
"Хороші контакти". Лексикон рудої мавпи вже перекочував до зеленої - незабаром нашу національно-визвольну боротьбу вслід за рудим клоуном називатиме "безглуздою війною".
20.05.2026 21:24 Відповісти
 
 