Сибіга про пропозицію Путіна щодо перемовників від ЄС: "Точно не Шредер і не Депардьє"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Відомі певні імена потенційних кандидатів у представники Європи для участі у переговорах щодо завершення російсько-української війни, але це точно не колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого запропонував диктатор РФ Путін.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу, пише LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемовника Європи для Росії

"Так, є певні імена. Я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес, але це точно не Шредер", - сказав Сибіга.

Жартома глава МЗС попросив, щоб росіяни не пропонували акторів Жерара Депардьє чи Стівена Сігала як посередників.

"Не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку", - додав Сибіга, маючи на увазі проросійського колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як зауважив міністр, досі обговорюється питання формату представництва. Серед варіантів — група країн, група лідерів або інший механізм. Сибіга переконаний, що не потрібно вести тривалі дискусії про те, хто саме має представляти Європу на мирних переговорах.

"Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін. Аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники – це слабкість. Ми вважаємо, що має бути спільна, консолідована позиція, єдиний голос", - додав очільник дипломатії.

Крім того, каже він, переговори мають вестися з урахуванням позиції України.

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

Жартома глава МЗС попросив, щоб росіяни не пропонували акторів Жерара Депардьє чи Стівена Сігала як посередників. Джерело: https://censor.net/ua/n4004633

Вони гівно 💯 але МЗС це не сцена у Маслякова КВК. Сибіга такий дотепний, прям дух Сивохи.... Жгі. Самі дорогі клоуни в Україні.
22.05.2026 20:31 Відповісти
А на інших пу не погодиться, тому що йому нафіг не потрібні ніякі перемовини. Так...тягне кота за яйки, імітуючи процес.
22.05.2026 20:38 Відповісти
І не сибірга
22.05.2026 20:22 Відповісти
Меркель? )...знойна мадам з Дрездена коли там Пуйло служило в КДБ ? ))
22.05.2026 20:26 Відповісти
Жодних "перемовин" з кацапнею! Кожний хто про це починає патякати зрадник. Бити окупантів тут і там. Особливо на ТОТ. Перетнувши кордон України кацапський окупант має існувати в режимі виживання, але недовго.
Участь його у процесі така сама,як у попередника:право на рішення -ноль,лише підй.бки на адресу відомих людей,яких нігтя їх не вартий.
А навіщо там взагалі той саранський квартірант
у путіна ще є запансий варіант - кнайсль. Спеціально витягнуть з дярєвні Пєтрушово.
Пьєр Рішар ще є...
***** повинен назначати від своєї помийки, чого воно суне рило до Європи?
