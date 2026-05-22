Сибіга про пропозицію Путіна щодо перемовників від ЄС: "Точно не Шредер і не Депардьє"

Відомі певні імена потенційних кандидатів у представники Європи для участі у переговорах щодо завершення російсько-української війни, але це точно не колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого запропонував диктатор РФ Путін.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу, пише LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Про перемовника Європи для Росії

"Так, є певні імена. Я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес, але це точно не Шредер", - сказав Сибіга.

Жартома глава МЗС попросив, щоб росіяни не пропонували акторів Жерара Депардьє чи Стівена Сігала як посередників.

"Не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку", - додав Сибіга, маючи на увазі проросійського колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як зауважив міністр, досі обговорюється питання формату представництва. Серед варіантів — група країн, група лідерів або інший механізм. Сибіга переконаний, що не потрібно вести тривалі дискусії про те, хто саме має представляти Європу на мирних переговорах.

"Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін. Аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники – це слабкість. Ми вважаємо, що має бути спільна, консолідована позиція, єдиний голос", - додав очільник дипломатії.

Крім того, каже він, переговори мають вестися з урахуванням позиції України.

